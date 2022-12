Movimiento Ciudadano cuestionó al INE por no actuar contra la marcha de AMLO

El diputado cuestionó el papel del INE (Twitter/@AlvarezMaynez)

El diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, cuestionó el papel que ha tenido el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la marcha que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Ciudad de México, pues indicó que supuestamente se violaron reglas en materia electoral.

El INE no se toca: qué pasó con la marea rosa Debido a que la marcha de AMLO se congregó en las calles, el movimiento de la oposición se trasladó a las redes sociales VER NOTA

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el legislador indicó que la lucha en defensa de la autoridad electoral sigue vigente; sin embargo, instó a que ésta actúe ante presuntas irregularidades que acontecieron en la manifestación que aconteció el pasado 27 de noviembre.

Y es que el integrante de la bancada del partido naranja indicó que durante la marcha hubo presunta promoción para la elección presidencial del 2024 la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández, respectivamente.

Claudio X. González se lanzó contra contra marcha de AMLO: “Fue del tamaño del miedo a la oposición” El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es un país de libertades en donde se han dado manifestaciones y reuniones de grupos de derecha VER NOTA

“Es muy importante defender al árbitro, sin duda, pero también exigirle que actúe. El domingo se violaron todas las reglas y nadie hizo nada. El secretario de Gobernación y la jefa de Gobierno están en una campaña millonaria que es absolutamente ilegal. ¿Por qué el silencio?”, redactó este miércoles 30 de noviembre.

Es muy importante defender al árbitro, sin duda. Pero también exigirle que actúe.



El domingo se violaron todas las reglas y nadie hizo nada. El secretario de gobernación y la jefa de gobierno están en una campaña millonaria que es absolutamente ilegal.



¿Por qué el silencio? — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) November 30, 2022

Ante el comentario de Álvarez Máynez diversos internautas le pidieron y le recomendaron al legislador iniciar una denuncia ante la autoridad electoral, pues indicaron que el camino más rápido para que el INE pueda intervenir es que se hagan los procedimientos previstos en la ley.

Morena está a favor de Vacaciones Dignas, Mier Velazco negó entramado con el CCE El coordinador de Movimiento Ciudadano acusó cabildeo entre Regeneración Nacional y el Consejo Coordinador Empresarial para frenar la iniciativa VER NOTA

“¿Y si interponen algún tipo de demanda?”, “¿No debe existir una denuncia formal?”, “Ve y denúncialos. Si no sabes cómo, pregúntale a los panistas”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el tuit que escribió en medio del partido de la Selección Mexicana contra Arabia Saudí.

Movimiento Ciudadano no participó en la marcha a favor del INE

Pese a las palabras del integrante de Movimiento Ciudadano, conviene recordar que el partido no asistió a la marcha a favor de la autoridad electoral. Ante esto, el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, indicó que no participaron debido a que no era un movimiento de la población, sino de los “beneficiados” del sistema de partidos políticos.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el senador indicó que los partidos deben de mostrar su respaldo en los espacios públicos que ostentan, debido a que fueron votados por la población, por lo que rechazó que una manifestación -como la que se realizó en la Ciudad de México a favor del instituto- pueda tener un impacto si no se trabaja donde se tiene el poder.

“Los partidos deben mostrar su respaldo a la ciudadanía en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, votando tal como exige la sociedad, no colgándose de una manifestación que es de las y los ciudadanos. Así es como habremos de actuar en Movimiento Ciudadano”

El bloque opositor a la autodenominada Cuarta Transformación convocó a una manifestación para defender al Instituto Nacional Electoral (Foto: Twitter / @JLozanoA)

Pese a las críticas por la marcha a favor de AMLO, el mandatario mexicano se mostró orgulloso de la respuesta que tuvo por parte de la población, pues indicó que se vivió una fiesta durante la conmemoración de su cuarto año de gobierno.

“Estoy muy contento, feliz, sobre todo muy agradecido con la gente, con todos porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad de nuestro pueblo, es una fórmula efectiva y no falla. Si se atienda al pueblo, la gente responde”, explicó durante la conferencia matutina.

SEGUIR LEYENDO: