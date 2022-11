AMLO afirmó que, “si la gente quiere”, en 2023 realizará una marcha de despedida en el Zócalo de la CDMX

AMLO indicó que, “si la gente quiere”, el próximo año podría realizar un evento en el Zócalo de la Ciudad de México por su quinto informe (Foto: Cuartoscuro.com)

Luego de encabezar una marcha con motivo de sus cuatro años al frente del poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que, “si la gente quiere”, el próximo año podría realizar un evento “de despedida” en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Este lunes 28 de noviembre, durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal fue cuestionado sobre si la marcha del pasado 27 de noviembre sería la última manifestación en la que participa o habría más.

Como respuesta, el jefe del Ejecutivo federal declaró que al final de su sexenio se puede llevar a cabo otra movilización con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, sin embargo, aclaró que el evento se realizaría “sólo si la gente quiere”.

AMLO fue cuestionado sobre si la marcha del 27 de noviembre sería la última manifestación en la que participa o habría más (Twitter/@ClaudiaShein)

“Si la gente quiere, el año próximo podemos hacer algo como despedida, como Quinto Informe, pero no estar ya siempre, sino si podemos nada más el Zócalo, depende de cómo se presenten las cosas”

“¿Descartado que sea su última marcha?”, le preguntó un reportero, a lo que AMLO contestó: “Por lo pronto sí, hasta finales de mi gobierno”.

Sobre participar en alguna movilización al terminar su mandato, el presidente López Obrador recordó que se retirará de la política a finales de septiembre del 2024 y no estará presente en ninguna actividad pública o social.

López Obrador recordó que se retirará de la política a finales de septiembre del 2024 (Foto: Cortesía / Presidencia)

“Como expresidente no, así categórico, yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato, a finales de septiembre del 24 y me jubilo. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social”, manifestó el primer mandatario.

No obstante, indicó que antes de finalizar su sexenio escribirá un libro sobre todo lo que ayer definió como humanismo mexicano. “Estoy pensando cómo llamarle, pero me gustaría encontrarle un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo”, explicó.

“Y ya no vuelvo a publicar hasta tres o cuatro años, hacía delante, porque me voy a dedicar a eso, a escribir, (…) es un libro que me va a llevar varios años, es una investigación (…) y será sobre el pensamiento conservador en México”

