Camila West, la hija de Amparín Serrano, anunció su segundo embarazo

Bruno y Camila se casarán en mayo de 2023 (Instagram/@camilawests)

La diseñadora Amparín Serrano falleció el 12 de agosto después de haber estado tres días hospitalizada por un accidente en su casa, en medio del duelo que vive su familia, Camila West, una de sus hijas, anunció que está esperando a su segundo bebé.

Manelyk y Niurka protagonizaron pelea en redes tras caída de la influencer en “Las estrellas Bailan en Hoy” Usuarios en redes viralizaron el momento y debatieron sobre la postura de las artistas VER NOTA

La ilustradora dio a conocer esta noticia a través de su cuenta de Instagram, en la publicación subió una fotografía de su primogénita Manola sosteniendo los pequeños zapatos de su futuro hermanito, dejando entrever que está embarazada por segunda vez junto a su prometido, Bruno Naufal.

En la descripción, Camila West incluso mencionó que ya tiene un nombre preparado para su hijo menor “¡Voy a ser hermana grande! Te esperamos con ansias Paolo. @brunonaufal”, escribió, la primera parte de la frase la colocó como si hubiera sido dicha por su hija Manola, quien apareció sonriente en la imagen.

Los zapatos azules podrían ser el primer regalo para su futuro hermanito menor (Instagram/@camilawests)

En la imagen, Manuela posó junto a los zapatitos azules, los que podrían ser el primer regalo para Paolo.

Cómo se preparó Margot Robbie para grabar su desnudo con Leonardo DiCaprio en “El lobo de Wall Street” La actriz confesó que estaba muy nerviosa por su escena aunque llegó a pensar que nadie la notaría porque el foco se centraría en su co-estrella VER NOTA

Entre los comentarios de felicitación, se pudieron leer mensajes como “Felicidades, es un ángel que te envío tu mami”, “Ahi viene tu mami de regreso a tus brazos y a este mundo!”, “Hemos vibrado tan fuerte la falta de Amparin, que el universo nos la esta regresando” y “será el bebé arcoíris”.

Este último mensaje hizo referencia a un término usado para hijos o hijas que llegan a la vida de una persona después de una tragedia, ya sea el fallecimiento de algún familiar o los casos de bebés que mueren en el útero e incluso con pocos días o meses de haber nacido.

Hace pocas semanas, Camila y Bruno anunciaron en redes sociales que se casarán el 27 de mayo de 2023 en Cuernavaca, Morelos; tras darse a conocer esto, la familia sumará un nuevo integrante.

Alex Hoyer habló sobre la ansiedad de Danna Paola previo al inicio de su gira “XT4S1S” La intérprete se ha presentado en varias partes de la república Mexicana para sorprender a sus fans con elaborados shows VER NOTA

Por otra parte, el 17 de septiembre se dio a conocer que Minnie West, la otra hija de Amparín, salió de un hospital psiquiátrico, a pesar del tratamiento para reestablecer su salud mental, la joven aseguró que seguía en el mismo estado tras el fallecimiento de su madre.

“Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta ‘cómo te fue?’’Te sirvió?’ La respuesta es: I´m doing the hard work [estoy haciendo el trabajo duro], y eso no cambia en 30 días”.

También dejó en claro que tarde o temprano volverá a ser ella, pero que por el momento no ha encontrado la forma de conciliar el vivir con un trauma y “sin su otra mitad”.

Minnie West dijo que aún sigue deprimida (Instagram)

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram que Minnie West compartió lo que la llevó a ser internada en dicha clínica.

“Porque me diagnosticaron PTSD (trastorno de estrés post traumático) y llega a un punto en el que no se puede estar bien sin ayuda profesional, yo llegué a un punto en el que era de vida o muerte tomar la decisión de encontrar ayuda urgente”, escribió.

Y es que ella fue la única persona presente durante el accidente de Amparín Serrano, cabe señalar que a varios meses del fallecimiento de la creadora de Distroller, sigue sin estar claro cómo fue el incidente casero que la llevó a estar hospitalizada.

SEGUIR LEYENDO: