Amparín Serrano “vivirá para siempre” como una muñeca de Distroller (Fotos: Instagram/@amparinserrano)

A más de dos meses del sensible fallecimiento de la artista Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín, su equipo de trabajo ya ha encontrado la manera de que “viva para siempre” de una manera muy peculiar y que incluso también podría ser considerada como homenaje a su legado: ahora es una muñeca de Distroller.

El sábado 12 de agosto el medio del espectáculo y el diseño mexicano se encontraron de luto, pues se informó que la creadora de personajes como la Virgencita Plis y la muñeca Chamoy había perdido la vida tras permanecer varios días hospitalizada, a causa de un rumoreado accidente, que aunque algunas versiones apuntan que fue accidente doméstico o automovilístico, o incluso que habría sido a causa de un extravagante sillón que se elevaba, ahora ella forma literalmente parte de su legado.

A través de su cuenta personal de Instagram y aclarando que todo está siendo manejado por el equipo más Morrokotudo que está a cargo de Distroller México, la diseñadora, emprendedora y excantante del grupo Flans hizo su debut como una muñeca animada personalizada a como era. Con un toque de buen humor, la descripción del primer vistazo al diseño también ha adelantado que “más increíbles noticias están por venir”.

Así luce Amparín Serrano como Distroller (Foto: Instagram/@amparinserrano)

“AterrizanTe en distrRopolisss, ohhh mai gOd!!! jashtagggaimbac!!! [sic] -Aterrizando en Distropolis, oh Dios mío, hashtag ‘Estoy de regreso’-”, es otra de las descripciones donde se anuncia el seguimiento de la cuenta personal y bajo ahora el avatar de la muñeca, por lo que posiblemente así sea la forma en la que sus diseños, trabajo ya publicado o que quedó en el proceso pueda tener un seguimiento más cercano y no comercialmente en la de Distroller México.

Las reacciones han sido diversas, pues mientras algunos celebran que de esta manera “ella esté viva por siempre” y bajo el concepto que catapultó su carrera profesional, otros consideran que se puede interpretar como que se esta lucrando con su imagen y la tragedia que vivió ella y su familia, donde hay más artistas, como su hija Minnie West, quien es actriz y fue novia por muchos años de Alejandro Speitzer.

“Que padre que bajo la idea que literalmente la convirtió en súper famosa ahora esté siendo representada”. “En algún momento imaginé que sería lindo que le hicieran su propia muñeca de Distroller a manera de homenaje, así que quedó increíble”. “Si que padre que siga con el proyecto, pero no han pasado ni tres meses y pareciera que solo se está lucrando con su muerte”. “Creo que por eso es una cuenta ‘personal’, es obvio que se seguirá con el proyecto y así porque al final es el trabajo, pero no veo la necesidad de que usen su cuenta si ella ya no está”, fueron algunas de las reacciones.

El misterioso sillón que presuntamente causó su muerte

Una de las versiones de internautas que más causó polémica y fue tomada como ‘la verdad que nunca contarán’, señaló que presuntamente Amparín Serrano falleció a causa de las heridas y golpes que padeció al caer de un sillón elevador que la diseñadora gráfica tenía y utilizaba en su moderna y peculiar mansión ubicada al sur de la Ciudad de México.

La peculiar casa está ubicada al sur de la Ciudad de México (Foto: Instagram / @amparinserrano)

Entre radiantes colores, techos altísimos, cojines bordados y cuadros, Amparín Serrano hizo de su casa toda una atracción poco común de ver en México y, aunque por sí solo el diseño suele impresionar, el domicilio de la diseñadora mexicana escala otros niveles al contar con un sillón elevador en medio de la sala. Como esta, había muchas más “excentricidades artísticas” que previo a su muerte la diseñadora y su familia compartía en redes sociales.

