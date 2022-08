Amparín Serrano: por qué la creadora de Distroller fue considerada una de las 50 mujeres más poderosas de México

La empresaria fue creadora de la marca Distroller. (Foto: Facebook/Amparin Serrano cuenta manejada por Sandy Cagide)

Amparo Serrano fue considerada una de las 50 mujeres más poderosas de México en 2015, por la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes. En un video, publicado en aquella en el canal de YouTube de Forbes, se ve una breve entrevista a “Amparín” Serrano, en esa ocasión en que la consideró una de las mujeres más poderosas del país.

En la charla, comenta que por la carrera que estudió, y por ser mujer, a lo mejor, no esperaba ganar dinero, “y de repente resulta que alguien me está pagando por una cosa que hago, eso fue como una sorpresa para mí”.

En la entrevista se le pregunta cuáles son sus debilidades, a lo que responde que “la única debilidad, y que es enorme, es la inseguridad, yo soy una persona insegura, que no me caigo bien a mí misma, y a lo mejor por eso hago tantos dibujos, porque esos sí me caen bien, esa es mi inseguridad, no haber tenido la aprobación cuando era chica en las escuelas, y pues ser mujer, a lo mejor, eso te hace un poco insegura como empresaria”.

Su fortaleza, por otra parte, era que nunca esperaba una aprobación de nadie, pues no le importaba si caía bien o mal. “No me importa si soy un fracaso, si soy un éxito, lo importante es crear y es el gusto que me da estar sacando cosas y expulsar todo lo que traigo dentro, es como parir, si el bebé te sale bonito o feo, es tu hijo, entonces, con eso yo estoy muy feliz”.

En una entrevista, la mujer dijo que su mayor debilidad era ser insegura. (Foto: Instagram/@amparinserrano)

En la entrevista también se le preguntó cómo se veía en el futuro, a lo que respondió que el mañana no lo sabía. “Yo vivo al hoy, no tengo muchos proyectos a futuro, a pesar de que se me han propuesto, tengo a lo mejor la idea de una línea de dulces, o de hacer una película, o de hacer una caricatura, estoy haciendo deals con Cartoon Network, y hay varias propuestas, pero yo soy una persona que digo hoy”.

Según información difundida por la misma revista, el primer dibujo que hizo Amparo en una clase de pintura, un abstracto de cuatro colores, está enmarcado en su casa junto a un cuadro que el pintor mexicano Diego Rivera le hizo a su mamá cuando tenía 10 años.

Muere Amparo Serrano

El pasado viernes 12 de agosto, se dio a conocer la noticia de la muerte de Amparo Serrano, conocida como “Amparín” de Distroller, en la Ciudad de México, en donde permaneció hospitalizada tres días en estado grave a consecuencia de un accidente doméstico.

Tenía 56 años, nació el 31 de octubre de 1965, constantemente decía que la fecha en que llegó al mundo encajaba perfectamente con ella: “El día de las brujas y tengo un común denominador con ellas, no soy muy terrestre, me gusta estar volando y dar rienda suelta a la imaginación”, dijo. En su infancia, participó como extra en la telenovela Mundo de Juguete (1974).

La diseñadora mexicana falleció el pasado sábado 12 de agosto (Foto: Twitter / @CarLon_2020)

Apenas el pasado jueves una de sus hijas, Camila West, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje destacando la fortaleza de su madre y pidiendo un milagro.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es vida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas. Te amo infinito y les pido a todos recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chin...ona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita. Recemos por ese milagro, por favor todos unánse a una oración”, escribió, dando a entender que Amparín estaba pasando por una gran dificultad de salud.

Uno de sus diseños más recordados de Distroller es el de la Virgencita Plis, se trata de una interpretación creativa de una de las figuras relgiosas más apreciadas en México. Sus personajes se caracterizaban por ser muy coloridos, con la apariencia de ser niñas o niños pequeños y ojos muy grandes, dando una apariencia enternecedora. Además, ella también fue la mente creadora de los Neonatos y los Ksi Meritos.

SEGUIR LEYENDO: