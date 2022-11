Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra AMLO y lo llamó cobarde

Muñoz Ledo dijo que para confrontar al presidente de México es necesario perder el miedo hacia su autoridad. (Twitter/Youtube).

El exdiputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo llamó cobarde al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que el mandatario ha sembrado miedo en su administración, esto, durante su participación en la mesa “Democracia y Populismo” en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

“Andrés no responde a un acto de valentía porque es un cobarde. Y lo ha hecho a través del miedo, a través de la gestión, es extremadamente hábil y sensible para proyectar su miedo en los demás. Esta larga deliberación me lleva a una sola conclusión: Andrés tendrá poder mientras nos agachemos. Es hora de salvar a México”, dijo el político.

Quien fuera cofundador del PRD, Muñoz Ledo también dijo que para confrontar al presidente de México es necesario perder el miedo hacia su autoridad. “Todo el mundo tiene miedo, lo plantó porque no hay ley. Es un país sin ley. Así que todos están asustados. La solución es sencilla: perdamos el miedo. La cobardía es la aliada de Andrés. Es una transferencia maravillosa: tu propia cobardía te convierte en la cobardía de los demás”, indicó.

Porfirio Muñoz Ledo participó en la mesa “Democracia y Populismo” en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. (Foto: EFE).

Aunque fue cercano a Andrés Manuel López Obrador, el presiente de la Mesa Directiva ha cuestionado en repetidas ocasiones las acciones que ha emprendido la Cuarta Transformación. “Nuestro querido amigo Don Andrés dice: La ley me vale (…) Es el lema del Kukuxklán, venganza con mano propia, venganza, hago justicia (…) Es el profundo desprecio por el Estado de derecho. Esto lleva a una transición a la forma de dictadura. Andrés Manuel revela una enfermedad, una debilidad, una patología mental que consiste en compensar con algo llamado realización simbólica. Es un hombre que suele temer a los de arriba y empuja a los de abajo”.

Y continuó: “no le gusta ser cobarde (a AMLO) pero no es valiente, entonces él reacciona envalentonado. ¿Cuál es su base?, es el temor de los demás”. Y agregó: “Nuestro amigo al que me refiero, que conozco bien, tiene terror de todo aquello que no controla”, refirió el mandatario.

Durante su intervención en la FIL, Porfirio Muñoz Ledo terminó analizando el perfil psicológico del presidente mexicano. “el caso que me ocupa revela una enfermedad, una debilidad, una patología mental que consiste en compensar con algo que se llama realización simbólica. Busca siempre porque tiene temor de los de arriba. Es un hombre que típicamente teme a los de arriba y aprieta a los de abajo”, afirmó.

Porfirio Muñoz Ledo fue co-fundador del PRD y pasó la estafeta en la dirigencia nacional del PRD a López Obrador en 1996. (Captura de pantalla).

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó la ola de abucheos que un auditorio lanzó a la diputada y empresaria Patricia Armendáriz, durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco al participar en el foro “Mujeres en el poder: el rumbo de México”, ya que sus declaraciones no fueron bien recibidas por los asistentes, pues no habló sobre su trayectoria empresarial ni política, sino defendió las políticas económicas y los logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta el mandatario nacional tachó al evento, uno de los más importantes de Latinoamérica, como un espacio de cobijo para las personalidades que él ha señalado como “intelectuales orgánicos” o defensores del periodo neoliberal. “Dan una idea de cómo estos intelectuales orgánicos tienen sus espacios. Es un foro del conservadurismo. Allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”, esto durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional.

