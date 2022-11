“Perfectamente bien”: Irina Baeva respondió a los rumores de su supuesta ruptura con Gabriel Soto

Irina Baeva nuevamente negó que se haya terminado su relación con Gabriel Soro (Instagram/@gabrielsoto)

Pese a los rumores de que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron su noviazgo desde hace meses, la actriz aseguró que su romance continúa siendo estable y están “perfectamente bien” en su relación.

Lucía Méndez fue víctima de un fraude millonario; este fue el modus operandi según la actriz La actriz señaló que ya inició una batalla legal en contra del sujeto involucrado VER NOTA

Irina Baeva confrontó los comentarios que han surgido sobre su supuesta ruptura con su prometido, Gabriel Soto, confirmando que tuvieron que separarse físicamente, pero que esto solamente fue por cuestiones laborales, dijo en entrevista a TVyNovelas este 30 de noviembre.

“Yo sigo en pareja, estamos perfectamente bien. Fue más un tema de los medios de comunicación, pero nunca nos separamos, nunca hubo una crisis (...) Nosotros vamos al cine, estamos juntos en la casa, pero no debemos publicar nada para demostrar algo”

Y es que durante el martes 29 de noviembre, programas como Venga la Alegría aseguraron que los prometidos tuvieron una crisis en su relación hace más de cuatro meses e, inclusive, decidieron terminar con su romance.

“Qué pase el otoño”: así es la canción de Nancy Zamher que nació en el metro de la CDMX Con su música, la intérprete reflexiona sobre la aceptación hacia uno mismo y a “abrazar” las vivencias aunque hayan sido difíciles o dolorosas VER NOTA

No obstante, Irina hizo hincapié en que ella tuvo varios compromisos de trabajo y viajó a diferentes países, mientras que Gabriel se ha quedado en México, por ello es que en sus respectivas redes sociales no han compartido ninguna imagen juntos desde julio.

“Crearon una burbuja diciendo que habíamos terminado, pero sólo nos separamos por cuestión de trabajo. Cuando me fui a Nueva York a tomar un curso de actuación, y luego cuando me fui a Qatar a grabar las cápsulas del programa La jugada”, dijo la histrionisa rusa.

Desde hace cerca de seis meses la pareja ha desmentido en al menos tres ocasiones que haya terminado su noviazgo, esto porque pospusieron de forma indefinida su boda (Instagram/@gabrielsoto)

Baeva agregó que los rumores sobre sus supuestas crisis o infidelidades es lo que menos les importa, pues cada uno está concentrado en sus proyectos.

Guillermo del Toro lanzó un concurso de stop-motion sobre “Pinocho” El cineasta mexicano dio a conocer los requisitos para participar y el invaluable premio que recibirá el ganador VER NOTA

Por su parte, Gabriel Soto también negó que se hayan separado y que, al igual que su prometida, dijo que los compromisos laborales de ambos los orillado no preocuparse por lo que compartirán en sus redes sociales, esto aunado a que casi no han estado juntos.

“No hemos subido fotos porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet o en Instagram . O sea, no es necesarios para nosotros, así que no se preocupen”, dijo el protagonista de Te acuerdas de mí.

La protagonista de Vino el amor aprovechó para comentar que precisamente porque ambos tienen agendas muy apretadas es que han tenido que posponer la boda por tanto tiempo, pues tenían planeado casarse entre agosto y septiembre de este año en Acapulco, Guerrero.

“Estamos en una etapa en la que no nos importa lo que digan; si quieren creer que estamos juntos, bien, si no, también. Cada uno está enfocado en sus compromisos, por algo no se ha dado la boda; ya se hará en algún momento”, expresó Irina.

Desde el pasado mayo, la pareja de actores dio a conocer que decidieron postergar su unión matrimonial debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues querían que la familia de los dos estuviera presente en su ceremonia y con este evento sería complicado.

El actor, quien en su momento despertó rumores sobre su relación, también negó que se hayan separado (Instagram/@irinabaeva)

Por este anuncio, Irina y Gabriel se han enfrentado a innumerables rumores sobre su supuesta ruptura y constantemente tienen que desmentir que se hayan separado.

La pareja lleva organizando su boda desde octubre de 2020, cuando el protagonista de Soltero con hijos le propuso matrimonio a su novia. Fue en el cumpleaños de Baeva que Soto le dio el anillo y anunciaron que luego de cuatro años de noviazgo, se comprometieron.

SEGUIR LEYENDO: