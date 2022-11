La polémica reacción de Susana González tras ser ignorada por preguntas dirigidas solo a Gabriel Soto (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Mi camino es amarte arrancó transmisiones pero también polémicas. La nueva telenovela del reconocido productor Nicandro Díaz, para Televisa Univision, tuvo una reciente presentación a medios de comunicación mostró a su destacado elenco de protagonistas y antagonistas que tratarán de conquistar al público mexicano y americano, pero las cosas terminaron mal.

Susana González y Gabriel Soto son los nuevos protagonistas de Las Estrellas y por lo tanto la principal ronda de preguntas y entrevistas estuvieron enfocadas en ellos. Sin embargo, los medios de comunicación invitados parecían tener todo menos interés en el melodrama, pues a pesar de que los actores se encontraban juntos, las preguntas iban dirigidas solo a él, debido a todas las controversias que hay en torno a su relación con la rusa Irina Baeva.

Preguntando sobre sorpresas que le ha dado, por qué han pospuesto tantas veces su anunciada boda, cómo está su relación actualmente e incluso si es verdad que ya han terminado y la unión civil quedará cancelada, el rostro de González mostró lo inevitable: estaba siendo ignorada y no dudó en frenar y enfrentar a los periodistas.

Susana González y Gabriel Soto son los protagonistas (Foto: Instagram/@loscaminosdelamortv)

“Chicos, espérenme vamos a hacer un espacio, hablamos de la telenovela porque si no, yo también me tengo que ir porque mis hijos me están esperando en casa, hablamos de la telenovela o si no ya”, amenazó Susana ante un gesto de sorpresa de Gabriel, que no dudó en voltear a ver a todos lados y así evitar el incómodo momento.

Posiblemente ante el gran renombre de la actriz y la destacada trayectoria artística que ha realizado en diversas telenovelas de Televisa como El privilegio de amar, Para volver a amar o Mi marido tiene más familia, los periodistas y reporteros reivindicaron los temas en la ronda de preguntas y los actores confesaron más detalles de su participación en el melodrama.

“Hemos estado trabajando meses en este proyecto, estamos super emocionados… Esperamos de verdad que les encante esta historia. Este es uno de los personajes más entrañables que he hecho en toda mi carrera”, comentó el protagonista de Soltero con hijas.

“Yo siento que tenemos mucha química, como que lo veo y me da mucha ternura, me inspira muchas cosas. Su personaje es precioso, lo está haciendo de una manera increíble. De verdad que los van a disfrutar mucho, no se la pierdan, estamos felices ya de poder mostrarles a ustedes nuestro trabajo y de que conozcan a estos personajes”, expresó la actriz.

A pesar de ello, cada uno de los medios invitados no dudó en volver a “aplicarla” y dirigir su atención a la molestia de la actriz por ser ignorada e incluso asegurar que por ese motivo ahora tendría incluso una muy mala relación con Irina Baeva, algo que no ha tenido sustento en ninguna entrevista o sido externado en redes sociales.

¿Se canceló la boda?

La respuesta a las preguntas que opacaron por completo la presentación de Mi camino es amarte, ya habían sido dadas por una de las implicadas. En octubre del 2022, Irina -quien fue abordada en un aeropuerto por los medios de comunicación- confesó que es lo que realmente está sucediendo actualmente en su vida amorosa y puntualizó si la boda está aún está en pie o los planes de la pareja han cambiado.

Los rumores de una separación, cada vez son más grandes (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

“Aquí estoy, de mi viva voz, pueden tener por seguro créanos todo está bien, estamos okay, seguimos con los planes, todo perfecto”, señaló ante las cámaras de Venga la Alegría. Sin embargo las semanas han pasado y la tensión se mantiene en dirección a que el fin de dicha relación podría estar cerca.

