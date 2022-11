“No me podía subir al Metro, tardé una hora”: usuarios piden una mejor afluencia en L9, LB

Metro Tacubaya. (Foto: Cortesía ciudadana)

La noche de este jueves 29 de noviembre y mañana del miércoles 30 del mismo mes, otra vez se volvieron un caos dos líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Y es que de acuerdo con reportes de algunos usuarios que mostraron el “mar de gente” en algunas estaciones al mandarnos fotografías o aquellos que plasmaron su queja en redes, hacen evidente las fallas constantes que hay en ese medio.

“Ya se la saben”: mexicano bromeó en transporte de Qatar y asustó a turistas Un aficionado se divirtió en el metro qatarí, reviviendo los actos delictivos que suceden en el transporte de la CDMX VER NOTA

De acuerdo con una usuaria que debe ocupar la Línea 9 del Metro, que corre de Pantitlán a Tacubaya, alrededor de las 8:30 de la noche llegó a la estación Chilpancingo para iniciar su camino a casa, pero decenas de personas se encontraban en la misma situación, pues solo se reportaron fallas y la marcha del convoy era lento.

Para poder ingresar a un tren pensó regresar a Tacubaya-estación de salida de la línea- pero el caos era evidente. La ciudadana expresó a este medio que tardó hasta una hora para poder ingresar a un tren, tiempo de calidad para una persona que vive rumbo al oriente de la ciudad y diariamente hace aproximadamente una hora 30 minutos de su hogar al empleo.

¡De 2 a 3 caídas sin límite de tiempo! Así fue el show de lucha libre que organizaron mexicanos en el metro de Qatar En su afán de llevar la cultura mexicana a tierras árabes, las y los mexicanos que acudieron al Mundial de Qatar 2022 han dejando momentos memorables que se han viralizado en redes sociales VER NOTA

“No me podía subir desde Tacubaya. Tardé hasta una hora para poder irme y voy hasta Pantitlán, luego transbordo a la línea morada (Línea A: Pantitlán a La Paz)”, expresó.

La Línea 9 del Metro tiene constantes quejas por fallas y retrasos en los trenes. (Foto: Twitter @aesf13x / @aguiliux076 )

Otras personas reportaron su molestia por la red social de Twitter con palabras como: “Oigan aprovechando que están hablando de la línea 9 paso a recordarles que en Pantitlán, un día habrá una tragedia. Hoy hubo avalanchas para poder subir al andén, sus policías son unos imbéciles que no pueden contener a otros imbéciles que se avientan cual mandriles…”; “Tacubaya hasta la madre porque no pueden tener un servicio eficiente. Sean profesionales en su trabajo que para eso se les paga”; “Imagínate que tienes un auto y los recursos para darle mantenimiento y no se lo das, obvio tu auto fallará en cualquier momento y a todas horas. Bien, pues la subregenta @Claudiashein se gasta el dinero del @MetroCDMX en tonterías y por eso o se cae, se quema o falla”.

“Trabaja o renuncia”: Kenia López Rabadán explotó contra Sheinbaum por nueva falla en el Metro El STC Metro sumó a su historial de fallas la suspensión de un tramo de la Línea 3 durante “la hora pico” de este 29 de noviembre VER NOTA

La respuesta de este transporte que traslada a millones de personas y que conecta con varias líneas a la vez en toda la Ciudad, fue por saturación de gente. “Se presenta alta afluencia en la Línea 9, se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”.

Además, su única recomendación fue buscar otra manera de movilizarse a su destino. “Para llegar a Pantitlán desde la zona centro, puedes usar como alternativas la Línea 5 del Metro y el servicio de apoyo de la RTP”.

Durante las primeras horas del miércoles 30 de noviembre las molestias permanecieron, ya que esta línea en color café (9) siguió con problemas para dar servicio de manera normal y constante.

Sin embargo, está no fue la única línea que hizo evidente el caos y la merma de tiempo o molestia en las personas, ya que la Línea B del Metro, que va de Buenavista a Ciudad Azteca nuevamente registró retrasos considerables en sus trenes.

Incluso, la preocupación se ha elevado también entre los usuarios, pues hace un par de días la estación Guerrero fue desalojada por la muestra evidente de humo que llenó el lugar, motivo por el cual fue suspendido el servicio.

Y el reporte del STC otra vez fue el mismo: “Se presenta afluencia en la Línea B, se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”.

En este caso las personas escribieron quejas como: “Ya no le hagan al cuento si todo el desastre lo hacen a propósito, de verdad que se requiere un cambio enorme pero no solo de gobierno si no de plantilla del @MetroCDMX empezando por la destrucción de su querido sindicato ya que gracias a eso se sienten protegidos de hacer su…”; “Ya estoy hasta la madre de su puta línea 3, la mayoría de las veces hay que esperar como 20 minutos, lamentablemente no encuentro otra ruta para llegar…! Valen para pura ver***”; “Tal vez se reduciría la afluencia si los trenes salieran con dinamismo. ¿De qué sirve mandar trenes vacíos si en terminal se acumula mucha más gente por ser terminal? El metro tiene la capacidad, pero los que coordinan hacen mal su trabajo”.

Los reportes en contra de algunas líneas del Metro se han hecho constantes, por lo que los ciudadanos exhortan al gobierno a solucionar y dar dinamismo, pues en la mayoría de los casos no hay alternativa para trasladarse de trabajo a casa y viceversa, o a cualquier otro destino.

SEGUIR LEYENDO