Así fue el colapso que provocó el desalojo de un tren en la Línea 9 del Metro

La Línea 9 del STC Metro colapsó el 8 de noviembre, cientos de usuarios permanecieron a la espera un vagó por más de 40 minutos. (Foto: Twitter @aesf13x / @aguiliux076 )

Durante la noche de este 8 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dejó varados a cientos de ciudadanos que utilizan principalmente este medio. De acuerdo a información compartida en redes sociales, los usuarios tuvieron que esperar hasta 40 minutos para poder abordar alguno de los trenes que ya pasaban repletos de más pasajeros.

Todo sucedió durante la hora pico. La Línea 9 se saturó, pues la mayoría de los pasajeros toman esta ruta como alternativa a la Línea 1 que se encuentra en trabajos de rehabilitación. El caos se apoderó de las estaciones del Metro, la gente permaneció apretujada en los andenes, transbordes, en las escaleras y en los pasillos: incluso se dio a conocer que se dieron casos de síntomas de asfixia en algunos usuarios.

#ULTIMAHORA #Linea9 del @MetroCDMX TOTALMENTE PARADA POR MAS DE 40 MINUTOS, POR DESALOJAR UN TREN EN MALAS CONDICIONES🚨



Esto es el colmo, hay USUARIOS qué presentan SINTOMAS de ASFIXIA.



Seguimos pagando la NEGLIGENCIA de las Autoridades ⚠️@GobCDMX @Claudiashein #Noticias pic.twitter.com/j0lSSNiqcp — MetroViral (@viral_metro) November 9, 2022

Finalmente, elementos de seguridad y del Sistema de Transporte Colectivo procedieron a desalojar a los usuarios para evitar que sucediera algún accidente. Cabe mencionar que esta fue la segunda falla que se presentó en el Metro en menos de 24 horas. La primera afectación se reportó el mismo 8 de noviembre luego de que la Línea 3 sufriera retrasos durante la mañana debido a una falla eléctrica.

“Más de 15 minutos en Chabacano línea 9 y el tren no se mueve”, “En la mañana un problema y en la noche otro, justo a la hora pico de cada horario y del mismo día!!!”, “Esto ya es diario. A caso no conocen la organización?”, “Es un ASCO el servicio... 49 minutos en la línea 9″, “Un día, un día que el servicio en todas las líneas funcione ya no perfecto, decente, solo eso les pedimos, por favor″, fueron algunos de los comentarios que internautas compartieron a través de Twitter, para dar a conocer su experiencia con la Línea 9.

Una más del @MetroCDMX línea 9, servicio retrasado hacia Pantitlán, y falla tren hacia Tacubaya, después de 20min. piden desalojar el tren, resultado: UN DESMADRE, y eso que es la parte de arriba, los andenes atentados. Hasta cuándo @Claudiashein? pic.twitter.com/3PX94xa6Xf — GloSaxy (@GSaxy) November 9, 2022

La razón de los retrasos en la marcha de los trenes, de acuerdo a información que circuló en redes, fue por el desalojo de un tren con rumbo hacia Tacubaya. Las estaciones con más afluencia de gente que se vieron rebasadas fueron precisamente donde se encuentran los transbordes con otras rutas, como Chabacano y la ya mencionada terminal Tacubaya, ambas dirección a Pantitlán.

Por su parte, el STC Metro no se pronunció al respecto ni emitió alguna recomendación para los usuarios.

Otra de las recientes fallas fue la que sucedió apenas el 7 de noviembre, donde cerca de 3 mil 500 personas fueron desalojadas y otras más afectadas por presuntos desperfectos mecánicos en la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

(Foto: Twitter/@LupitaJuarezH)

De igual manera, fue a través de redes sociales que los pasajeros del Metro reportaron que pasaron hasta una hora en los andenes esperando abordar un vagón que los transportara hasta su destino.

De acuerdo con los reportes de los pasajeros, los retrasos se registraron en ambos sentidos de la línea, y aunque no todos refirieron que fueron sacados de la estación, sí señalaron que hubo grandes concentraciones de personas en los andenes y que había una diferencia de 15 minutos entre cada convoy, haciendo insuficiente el trasladado de todos.

