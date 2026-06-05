CNTE arma reta de futbol en Paseo de la Reforma en su quinto día de protestas: en Chiapas toman gasolineras

CNTE arma cascarita en Paseo de la Reforma y toma gasolineras en Chiapas. (Redes sociales)

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan movilizándose en su quinto día de protestas tanto en Ciudad de México como en Chiapas; durante la protesta de este 5 de junio, los maestros armaron una reta en pleno Paseo de la Reforma, además de mantener tomados distintos puntos de la capital a solo unos días de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026.

Medios locales han reportado que en el estado de Chiapas los maestros pertenecientes a la sección VII realizaron la toma simbólica de por lo menos 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez.

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Así va la protesta de la CNTE en CDMX

Las actividades de la Coordinadora iniciaron desde la mañana de este 5 de junio, cuanto tomaron distintos puntos de Paseo de la Reforma e Insurgentes, entre ellos:

Glorieta del Caballito

Cruce de Insurgentes y Reforma

Glorieta del Ahuehuete

Ángel de la Independencia

En este quinto día de movilizaciones, los manifestantes no solo se limitaron a realizar el cierre de vialidades, sino que armaron retas de futbol y competencia de carreras sobre las vías bloqueadas.

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Las actividades que realizan los profesores en medio del caos han generado debate en redes sociales, debido a que el momento recreativo genera disgusto en algunas personas, mientras que otro sector culpa al gobierno de Claudia Sheinbaum por no cumplir con el compromiso planteado en campaña.

Entre las consignas que han resaltado este viernes apunta directo a la realización del Mundial en CDMX: “Si no hay solución, no rodará el balón”.

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Cabe destacar que, durante la jornada de protestas que dio inicio el primer día de junio, se han llevado a cabo mesas de diálogo con titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin que hasta el momento ya haya un avance concreto con los manifestantes.

Desde Chiapas también exigen abrogación de la Ley del ISSSTE

De acuerdo con información de medios nacionales, los maestros de la sección 7 del SNTE-CNTE tomaron las gasolineras con la finalidad de permitir la carga gratuita de 10 litros de combustible para particulares y solo cinco litros a motociclistas.

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Esta acción derivo en un pronunciamiento por parte de Coparmex Chiapas, quien reclama la liberación de las estaciones de servicio bloqueadas, advirtiendo que este tipo de acciones afectan el suministro de combustible y la actividad económica de la región.