Aunque la pospongan: el PAN seguirá en contra de la Reforma Electoral de AMLO

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y Jorge Romero, líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, fijaron postura ante la Reforma Electoral de AMLO, cuya discusión fue pospuesta por la bancada de Morena el día en el que se iba a realizar.

A través de una conferencia de prensa convocada este martes 29 de noviembre, los abanderados del PAN sentenciaron que por más que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aplace la discusión y votación de la reforma constitucional en materia político-electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la bancada continuará firme en su negativa.

Primero, Romero Herrera increpó a la bancada promotora de la llamada Cuarta Transformación (4T), pues, además de la negativa a la iniciativa, no encontró otro motivo por el cual posponer la votación en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Queremos saber las razones por las que no se discutió, además de la obvia razón de su desecho inminente”, cuestionó irónicamente ante la decisión tomada en Morena, quien no cuenta con la mayoría calificada (dos terceras partes) para aprobar una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“Estamos listos para hoy, estamos listos para mañana, para pasado mañana, para el sábado, para el domingo, para un periodo extraordinario, estamos listos para cuando ellos quieran”

En ese sentido, dijo que el PAN entendió la exigencia ciudadana de que “el INE no se toca”, por lo que no promoverán ningún mecanismo que vulnere las capacidades del Instituto para llevar a cabo sus obligaciones constitucionales: “estamos listos para dejarle claro a este país que Acción Nacional entendió la exigencia ciudadana, el INE no se toca por más que les choque”.

Todo parece indicar que la iniciativa de AMLO no pasará en la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

Por su cuenta, Creel Miranda dijo que es lamentable que el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión, de última hora y sin previo aviso, tome este tipo de decisiones; sin embargo, “podemos anticipar cuál va a ser esta decisión, por su puesto que nosotros votaremos en contra”, afirmó durante la conferencia de prensa.

Además, unificó criterio con su compañero de partido y dijo que la bancada albiazul está lista para dar los argumentos en la tribuna que crean necesarios para defender su postura, misma que no va a cambiar y seguirá en contra de la iniciativa de AMLO, “por más intenso que pueda estar el debate”.

En cuanto a la discusión que esperaba establecer este martes, Creel Miranda dijo que él y la comitiva que se encontraba de gira de trabajo en España regresó cuanto antes a México para votar en contra de la iniciativa de AMLO; sin embargo, esto no ocurrió gracias a la determinación morenista anunciada por Ignacio Mier en redes sociales.

Ante la intención de MORENA de posponer el debate de su #DeformaElectoral que estaba programado para este día, les decimos:



Ante esta decisión tan prematura, el presidente de la Cámara de Diputados exigió a Regeneración Nacional que aclarara por qué aplazó la discusión y por qué lo hizo de última hora. “La forma, es el fondo en muchas cosas”, sostuvo durante la conferencia.

“Una cosa es tener la mayoría y otra cosa es tener los protocolos y acuerdos parlamentarios”, condenó el diputado. Además, el panista dijo que tampoco permitirá que el llamado Plan B de AMLO prospere, pues, de presentarse un paquete de reformas a las leyes secundarias, la oposición acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover controversias constitucionales.

Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados dijo que “por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral”, pospuso la discusión del proyecto hasta el martes 6 de diciembre.

