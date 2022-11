Las dos cosas que consiguió la Barbie y que el Chapo Guzmán todavía anhela

"La Barbie", el narco que se rió frente a las cámaras en su captura y que ahora podría estar libre (Cuartoscuro)

Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, dio sus primeras declaraciones frente a una cámara de video. Era agosto de 2010 y recién lo habían detenido en el Estado de México. La suya fue una de las capturas más celebradas por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Édgar Valdez "La Barbie" ya no está bajo custodia, según la Agencia Federal de Prisiones de EEUU Valdez Villarreal cumplía su condena en una prisión federal en Florida, a dicha persona se le asignó el número 05658-748

En dicha entrevista, una funcionaria de la Policía Federal le preguntó si era cierto que él había participado en una película que trataba sobre su vida como narcotraficante.

Calmado, pero mirando hacia el suelo de vez en cuando, el capo respondió afirmativamente y detalló que había invertido cerca de 200 mil dólares para la realización de dicho filme. Sin embargo, en todo momento se negó a dar los nombres de los involucrados en la producción.

"Alguien quería que se supiera": AMLO confirmó que la SRE solicitó información sobre "La Barbie" "Hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, hoy se va a saber si no está preso", expresó el presidente de México

En aquel entonces no había muchas certezas sobre la película a la que se refería “La Barbie”, pero tiempo después empezó a circular el rumor de una cinta publicada en YouTube de una hora y 40 minutos de duración titulada “Las Crónicas de un narcotraficante”.

Edgar Valdez Villareal, alias "La Barbie", ex feje de sicarios de la familia Beltrán Leyva (Cuartoscuro)

La película relata las aventuras de un traficante de drogas llamado “Edgar Valdivia”, un joven mujeriego de tez blanca y cabello corto que se bate a balazos con policías, pasa sus ratos de ocio en bares de música de banda, entabla negocios con otros capo de la droga y ejecuta a diestra y siniestra a sus rivales. El protagonista, según da entender el filme, eincursionó en el negocio del narco más por diversión que por necesidad.

Por qué Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", habría dejado la prisión en EEUU De acuerdo con los registros oficiales, el exjefe de sicarios de los Beltrán Leyva ya no se encuentra bajo custodia, pese a que su liberación estaba programada para el año 2056

Algo que llamó la atención del filme fueron los logotipos oficiales de la Policía Estatal y de la Agencia Federal de Investigación que fueron utilizados por los actores que interpretaron papeles de policías. A raíz de ello se esparció el rumor de que incluso se habían facilitado vehículos y ropa oficiales para su realización.

El actor que dio vida al protagonista fue Diego Dreyfus, quien actualmente se desempena como coach de vida. El histrión Luis Gatica, por su parte, interpretó al “Comandante Durán”, el némesis del personaje principal. Sin embargo, a lo largo del filme también aparecen otros nombres conocidos como Poncho De Nigris, Juan Carlos Casasola, Yeniffer Behrens, Rafael Amador y Luis Fernando Peña.

También se supo que la mayor parte de la película fue filmada en la ciudad de Monterrey, aunque la trama se desarrolla en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cabe mencionar que dicho filme no aparece en la filmografía de ninguno de los participantes. Tampoco se cuentan con datos del director, guionista o el equipo técnico que participó.

Algunas fuentes han señalado a Sergio Mayer como productor de la película, pero el mismo Valdez Villarreal desmintió esa versión frente a las cámaras de la Policía Federal: “La mandé hacer yo. No tiene nada qué ver con Sergio (Meyer). Por ahí hasta dicen que pagó nóminas, pero eso es mentira”.

Salir libre de EEUU

"El Chapo" Guzmán no podrá cumplir uno de los mayores que tuvo al final de su carrera: filmar una película sobre su vida (Infobae)

De confirmarse que dicha película fue financiada por “La Barbie”, el narco nacido en Texas habría cumplido uno de los sueños que Joaquín “El Chapo” Guzmán nunca llegó alcanzar.

El otrora líder del Cártel de Sinaloa coqueteó mucho tiempo con la idea de publicar un libro y filmar una película sobre su vida que él mismo deseaba dirigir. Así lo aseguró Alex Cifuentes, uno de sus aliados que testificó contra él en la Corte Federal de Brooklyn.

La idea sobre una película que contara la vida del capo fue de la primera esposa de Cifuentes llamada Angie, quien le sugirió que él debía hacerla y dirigirla, pero además conservar las ganancias de la venta de entradas en taquilla, “en lugar de regalarlas a algún estudio cinematográfico”.

Precisamente la idea de hacer una película fue lo que llevó al capo a su tercera y definitiva captura, luego de que autoridades mexicanas y estadounidenses interceptaran los mensajes que intercambió con la actriz Kate del Castillo para concretar una reunión a fin de ver los pormenores del proyecto.

La captura definitiva del Chapo se derivó de una reunión que tuvo con Kate del Castillo y Sean Penn (Rolling Stone)

En octubre de 2015 Del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn se reunieron con Guzmán Loera para charlar sobre los detalles de la filmación. El capo incluso grabó un video en el que habló un poco sobre su vida y otorgó todos los derechos a la actriz estadounidense.

Cifuentes le contó al jurado que al Chapo “le encantó la idea” sobre la película de su vida. Al parecer Guzmán Loera buscaba que Kate Del Castillo actuara y lo asesorara.

Este lunes 28 de noviembre se dio a conocer que Édgar Valdez dejó de figurar en los registros de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (EEUU). Al ingresar sus datos, la ficha especifica que ya no se encuentra bajo custodia en ninguna prisión estadounidense.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se puede leer en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

La hipótesis más fuerte es que “La Barbie” llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses como testigo colaborador debido a sus cooperaciones con la DEA y otras agencias gubernamentales.

De esta forma “La Barbie” habría alcanzado un objetivo más que “El Chapo” nunca pudo alcanzar: llegar a un acuerdo con las autoridades norteamericanas a cambio de su libertad.

