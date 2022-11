Daddy Yankee en México: tras conquistar Monterrey y Guadalajara, esto pueden esperar sus fans en CDMX

El cantante puertorriqueño nació el 03 de febrero de 1977. (Foto: ANDINA/Renato Pajuelo)

Desde que Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios con La última Vuelta World Tour sus fans enloquecieron por encontrar entradas para poder disfrutar una vez más del pionero del genero urbano a nivel internacional. Por esa razón no resultó extraño que los boletos para todas sus presentaciones se vendieran como pan caliente y en México no fue la excepción, pues logró abarrotar el Estadio de Beisbol Monterrey y el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara.

La forma en que un hombre estafó a cientos de fanáticos con boletos para el concierto de Harry Styles en CDMX El hombre alertó de un problema de salud, sin embargo, en redes sociales los usuarios afectados han señalado otro fraude relacionado con abonos del Corona Capital VER NOTA

Como era de esperarse todos sus conciertos estuvieron llenas de nostalgia, pues durante sutrayectoria ha dejado huella con sus canciones que trascendieron de generación en generación y que tras el bum del reggaetón volvieron a sonar con fuerza en los centros nocturnos de todo el país.

Entre Gasolina, Con Calma y Rompe el puertorriqueño de 45 años ha sorprendido a sus fanáticos mexicanos con sus vestuarios, bailes y producción en general. De hecho, el último show en Guadalajara impresionó a todos porque apareció nada más ni nada menos que Santa Fe Klan, un reconocido cantante mexicano que en los últimos meses ganado presencia con sus composiciones.

Lucía Méndez fue víctima de un fraude millonario; este fue el modus operandi según la actriz La actriz señaló que ya inició una batalla legal en contra del sujeto involucrado VER NOTA

Cabe mencionar que el interprete no subió al escenario, solo asistió como cualquier otro fanático y disfrutó del concierto. En cuanto lo descubrieron entre el público lo grabaron y compartieron las imágenes en redes sociales, donde muchos internautas aplaudieron que asistió para gozar de la música del reggaetonero.

(Captura Twitter)

“Ese vato ni se desgasto en estar en primera fila, solo fue a escuchar un buen artista y aprender de él”. “Y paso de ser concierto de Daddy, a ser de Santa Fe”. “Increíble que tu gente te ame tanto y reconozca”. “El Daddy, ya me chiflaron el concierto”. “Su cara de chale, me descubrieron”. “El Yankee tipo estoy aquí”. “No por ser famoso pago por estar en primera fila”, fueron algunas reacciones en TikTok.

La posible playlist de Daddy Yankee en CDMX

Como se mencionó anteriormente, el intérprete puertorriqueño ya ofreció unos cuantos conciertos en México, por lo que no resulta difícil pensar en cuáles serán las canciones que cantará en los cinco conciertos que ofrecerá en el Foro Sol. En general, será un recorrido por su carrera musical, pues es su gira de despedida.

Los temas son: Campeón, Rompe, Problema, Machucando, Lo que pasó, pasó, Ella me levantó, Rumbatón, Mayor que yo, No me dejes solo, Tu príncipe, Llamado de emergencia, Shaky shaky, Despacito, Que tire pa’lante, Baila, baila, baila, Pasatiempo, Somos de calle, La Santa, La despedida, ¿Qué tengo que hacer?, Limbo, Bombón, Con calma, Dura, Limbo y Gasolina.

¿Cuándo son los conciertos de Daddy Yankee?

El reggaetonero puertorriqueño pisará el Foro Sol el martes 29 de noviembre en punto de las 20:30 horas; sus siguientes conciertos serán el miércoles 30 de noviembre, 02, 03 y 04 de diciembre a las 21:00 horas, 20: 00 y 19:00 respectivamente. De acuerdo con la página oficial de Ticketmaster todavía hay boletos disponibles para el área General A y B del recinto.

A ella le encanta la gasolina… ⛽️ pic.twitter.com/Frh151Vm7U — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) November 29, 2022

¿Cómo llegar al Foro Sol?

El recinto que recibió a varios aristas y festivales este 2022 cerrará el año con la presentación estelar de Daddy Yankee. Se encuentra ubicado en Avenida Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México. Se encuentra muy cerca de las vialidades Avenida Río de la Piedad y Avenida Río Churubusco.

Así captaron a Harry Styles paseando por las calles de CDMX El cantante inglés aprovechó para correr en Chapultepec y visitó la Casa de Luis Barragán donde repartió autógrafos a sus fans VER NOTA

Las estaciones del metro más cercanas son Ciudad Deportiva, Velódromo y Puebla; todas de la línea 9. Otra opción es el Metrobús, pues la ruta 2 Tacubaya - Tepalcates también pasa por la zona, pero está a mayor distancia del lugar de acceso.

SEGUIR LEYENDO: