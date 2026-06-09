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A qué selecciones les ganará México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

El Tri tendría un camino favorable en fase de grupos de la justa mundialista, según la IA

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México lograría sumar hasta 3 victorias seg{un la IA.
México lograría sumar hasta 3 victorias seg{un la IA.

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de debutar en el Mundial 2026 y las expectativas alrededor de su desempeño han aumentado conforme se acerca el inicio del torneo.

Además de los análisis realizados por especialistas y exfutbolistas, la Inteligencia Artificial también ha comenzado a proyectar posibles escenarios para el Tri. Aunque estas predicciones no representan una garantía de lo que ocurrirá en la cancha, sí ofrecen una idea de cuáles serían los rivales a los que México tendría mayores probabilidades de vencer y hasta dónde podría llegar en el certamen.

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Como país anfitrión, México tendrá la responsabilidad de inaugurar el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente enfrentará a Corea del Sur y República Checa en la fase de grupos.

La IA pronostica triunfos de México ante Sudáfrica y República Checa

Los modelos de Inteligencia Artificial coinciden en señalar a Sudáfrica como el rival más accesible del grupo para la Selección Mexicana.

Además de representar tres puntos importantes, un triunfo en el debut permitiría a México comenzar el torneo con confianza y aprovechar el impulso de jugar ante su afición.

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Otro encuentro en el que México aparece con ventaja es el que sostendrá frente a República Checa.

Aunque la selección europea cuenta con jugadores experimentados y un estilo de juego competitivo, las proyecciones consideran que el conjunto mexicano tiene mayores probabilidades de imponerse gracias a la calidad individual de sus futbolistas y al respaldo del público en los estadios mundialistas.

De concretarse estos pronósticos, México podría sumar seis puntos y asegurar prácticamente su presencia en la siguiente ronda antes de disputar el tercer encuentro de la fase de grupos.

Futbolistas de México y Sudáfrica juegan bajo lluvia intensa y relámpagos en un estadio. Banderas de ambos países y el trofeo del Mundial son visibles.
El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica podría disputarse bajo una fuerte lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre ante Corea del Sur y las posibles llaves que enfrentaría México rumbo a la final

El partido que genera más incertidumbre para la Inteligencia Artificial es el que enfrentará a México con Corea del Sur.

Diversos modelos consideran que la selección asiática es el adversario más fuerte del Grupo A debido a la experiencia de varios de sus futbolistas en las principales ligas de Europa y a la regularidad que ha mostrado en los últimos años.

Las simulaciones más optimistas proyectan un triunfo mexicano o un empate, mientras que otros escenarios contemplan una victoria surcoreana por un margen mínimo.

En cualquier caso, la mayoría de las predicciones coinciden en que ambos equipos tienen amplias posibilidades de clasificar a la fase de eliminación directa.

Se cree que Corea del Sur ser{a el rival m{as complicado del Tri. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo
Se cree que Corea del Sur ser{a el rival m{as complicado del Tri. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

El lugar que ocupe México dentro del grupo será determinante para definir las llaves que podría disputar.

Si termina como líder del Grupo A, enfrentaría en dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros lugares o a un segundo clasificado de otro sector, lo que en teoría le permitiría evitar a algunas de las grandes potencias en una etapa temprana.

Por el contrario, si finaliza en la segunda posición, el camino podría complicarse significativamente, ya que tendría mayores probabilidades de cruzarse con selecciones candidatas al título desde las primeras rondas de eliminación.

Los escenarios generados por Inteligencia Artificial muestran que avanzar como primero de grupo incrementaría de manera considerable las opciones de México de alcanzar los octavos o incluso los cuartos de final.

Algunas simulaciones más avanzadas incluso colocan al Tri disputando una hipotética llave contra selecciones como Países Bajos, Bélgica o Croacia en fases posteriores, dependiendo de cómo se acomoden los resultados en el resto de los grupos.

Sin embargo, los modelos coinciden en que el principal objetivo para México será superar la fase inicial y asegurar una posición favorable en el cuadro eliminatorio.

Aunque el futbol suele sorprender y romper cualquier predicción estadística, la Inteligencia Artificial perfila a México como favorito para derrotar a Sudáfrica y República Checa, mientras que considera a Corea del Sur como el rival más exigente de la fase de grupos.

De cumplirse estos pronósticos, el Tri tendría una oportunidad importante de avanzar a las rondas de eliminación directa y construir un camino competitivo en el Mundial 2026.

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