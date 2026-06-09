¿Puedo recuperar mi línea si realizo el registro de mi número después de la fecha límite?

El registro obligatorio de telefonía móvil en México debe completarse antes del 30 de junio de 2026 o la línea puede ser suspendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por disposición oficial todos los números de telefonía móvil en México deben realizar un registro obligatorio antes del 30 de junio del 2026 y para quienes no acaten esta indicación su línea podría ser suspendida, lo que afectaría a millones de usuarios.

Esta disposición incluye tanto a quienes cuentan con líneas de prepago como a los suscriptores de planes de pospago y abarca a todos los operadores en el país.

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El objetivo de esta medida, de acuerdo con autoridades federales, es reforzar la seguridad y dificultar la comisión de delitos mediante el uso de celulares cuyo titular no ha sido plenamente identificado.

Sin embargo, existe la información de que es posible recuperar tu línea si decides darla de alta después del plazo límite. Aquí te contamos si esto es verdad.

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Si una línea no se registra a tiempo, el servicio se suspende y solo permite llamadas de emergencia y atención al cliente, sin llamadas, mensajes ni datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo recuperar mi línea si realizo mi registro de mi número de teléfono después de la fecha límite?

La respuesta es SÍ, puedes recuperar tu línea si realizas el registro después de la fecha límite, pero solo si tu número aún no ha sido reasignado.

Según las autoridades en México, si no registraste tu línea antes del 30 de junio de 2026, tu servicio será suspendido temporalmente: no podrás hacer ni recibir llamadas, mensajes ni usar datos, salvo para emergencias y atención al cliente.

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Podrás reactivar tu número al completar el registro con tu CURP y la documentación requerida.

Si tienes un plan de prepago, cuentas con hasta 90 días después de la suspensión para hacer el registro; pasado ese periodo, la línea puede ser dada de baja permanentemente y reasignada por la compañía. En el caso de pospago, puedes hacer el trámite siempre y cuando tu contrato siga vigente.

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Lo más recomendable es acudir directamente a tu proveedor de telefonía para regularizar la situación y evitar la pérdida definitiva del número.

El usuario puede recuperar su línea si hace el registro después de la fecha límite, siempre y cuando el número no haya sido reasignado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el registro de mi línea de celular en 2026

Para registrar tu línea de celular en México en 2026, sigue estos pasos generales, según lo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT):

Reúne los documentos necesarios CURP biométrico o tradicional Credencial para votar (INE) o pasaporte vigente Verifica el estatus de tu línea Consulta en la Plataforma de Consulta habilitada por la CRT si tu número ya está vinculado a tu nombre y CURP. Esto aplica especialmente para líneas de pospago, que en muchos casos ya fueron vinculadas al contratar el servicio. Registra tu línea Existen dos modalidades: En línea: Ingresa al portal oficial de tu compañía de telefonía (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) y sigue los pasos para el registro. Proporciona tus datos personales y adjunta los documentos solicitados. Presencial: Acude a un centro autorizado de tu proveedor de telefonía con los documentos en original y copia. Solicita el registro y espera la confirmación. Recibe la confirmación Después de realizar el trámite, tu proveedor debe confirmarte que tu línea quedó registrada correctamente a tu nombre y CURP. Plazo límite Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para completar el registro. Si no lo haces, tu línea será suspendida temporalmente y solo podrás realizar llamadas de emergencia. Reactivación en caso de suspensión Si tu línea es suspendida por falta de registro, puedes recuperarla realizando el trámite posteriormente, siempre y cuando no haya sido dada de baja de manera definitiva.

La suspensión temporal no significa perder el número para siempre: las autoridades permiten regularizarlo más tarde si el contrato sigue vigente o la compañía todavía no lo entrega a otra persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudadano gana el primer amparo contra el mandato de registrar tu línea de teléfono

Un ciudadano de Aguascalientes obtuvo el primer amparo contra el registro obligatorio de líneas celulares impulsado por el gobierno federal, una medida que desde el 1 de julio de 2026 dejaría sin servicio móvil, salvo llamadas de emergencia, a quienes no vinculen su número con su CURP y una identificación oficial, según el texto fuente.

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La disputa llega cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informa que más de 50 millones de personas ya registraron su línea, pero en el país existen 160 millones de líneas telefónicas, de acuerdo con el texto fuente. Esa brecha implica que el padrón no cubre ni la mitad del universo móvil nacional.

El recurso judicial se presentó el 10 de febrero y entró un día después al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, según el texto fuente. El promovente busca impedir la vinculación de dos números que usa actualmente y su identidad quedó reservada por motivos de privacidad.

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El ciudadano sostiene que los lineamientos emitidos por la CRT omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones previstos en el artículo sexto constitucional, según el texto fuente.