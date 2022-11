Tenoch Huerta reveló por qué se reunió con AMLO

Tenoch Huerta y el presidente de México sostuvieron una reunión este sábado. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Twitter de @lopezobrador_)

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este sábado en redes sociales que se había reunido con el actor mexicano Tenoch Huerta, y que ambos habían disfrutado del juego entre el Tri y la Albiceleste. Horas después, el ahora intérprete del personaje Namor explicó mediante su cuenta oficial en Twitter la razón por la que vio al titular del Ejecutivo Federal.

“Esta tarde me reuní con el Preciso, vimos el fut y hablamos de la importancia de la cultura, los apoyos para ésta y de antirracismo. Ojalá todas las autoridades se sumen a esta lucha que trasciende partidos, colores y sexenios”, se lee en la imagen.

Ojalá todas autoridades se sumen a esta lucha que trasciende partidos, colores y sexenios. pic.twitter.com/nVNXpFhsaj — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 27, 2022

Asimismo, el activista de 41 años compartió la misma foto que el mandatario nacional había publicado en redes sociales. El presidente de México escribió un mensaje posterior al partido de México, donde manifestó su apoyo a la Selección Mexicana, y afirmó que todavía hay oportunidad para que el Tri juegue la fase de octavos de final. Aunque no había informado el motivo de su encuentro.

“Vi el juego con Tenoch. Ánimo. Todavía tenemos oportunidad y ‘esto no se acaba hasta que se acaba’. Además, mañana vamos a celebrar que como México y su pueblo no hay dos”, indicó en su publicación.

Vi el juego con Tenoch. Ánimo. Todavía tenemos oportunidad y "esto no se acaba hasta que se acaba". Además, mañana vamos a celebrar que como México y su pueblo no hay dos. pic.twitter.com/DoG5d4Fz4c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 26, 2022

Se prevé que el actor nacido en Ecatepec de Morelos, Estado de México, asista a la marcha promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo este domingo 27 de noviembre, con motivo de festejar “la transformación que vive México”. Dicha movilización iniciará a partir de las 9:00 horas, y partirá desde el Ángel de la Independencia, para culminar en el Zócalo de la Ciudad de México.

Tenoch Huerta criticó el término “echaleganismo” y argumentó por qué perjudica a las personas

Apenas este viernes 25 de noviembre, Tenoch Huerta publicó una imagen con un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter en el que cuestionó el término échale ganas, que es muy utilizado en México para que las personas continúen trabajando. El también activista y promotor del movimiento Poder Prieto, acusó a los círculos de poder de ser los responsables de que prevalezca dicho concepto.

El autor del libro “Orgullo Prieto” respondió a sus detractores de ser congruente con lo que dice, y que él no cree en el “echaleganismo”, además ejemplificó sobre por qué este término es erróneo: “la señora de los tamales se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche y no se hace rica. El don de la basura trabaja en condiciones infrahumanas y no se hace rico. Un campesino cuida su tierra desde los cuatro años hasta que muere y no se hace rico. Un pescador dedica su vida a la red y no se hace rico. Pero ese no es el pe*o, siempre hay anomalías en el sistema y algunos podrán llegar. El pe*o es que la élite nunca le echó tantas ganas y llegó”, se lee en la imagen.

¡Claro que NO CREO EN EL ECHALEGANISMO! pic.twitter.com/JQ9Ii2qKjp — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 25, 2022

Huerta Mejía cuestionó al grupo selecto que domina el país por su riqueza y por tener privilegios al ser de piel blanca: “los hijos de la élite cultural no hicieron un esfuerzo extraordinario y llegaron. La blanquitud no se levantó a las cuatro de la mañana; no trabajó en condiciones infrahumanas; no dedicó su vida ni su tiempo para lograr su riqueza y poder”, apuntó en el mensaje.

Concluyó al manifestar que este término no le ayuda a la gran mayoría de las personas en el país, ya que no sólo con trabajar podrá pertenecer al círculo social de esa minoría: “no creo en el ‘echaleganismo’ porque la élite no se esfuerza igual, sólo hacen esfuerzos ordinarios (lo cual no demerita o anula su lucha, pero no es igual); y la idea sólo es un ‘impuesto’ racista y clasista para los que no somos de su círculo de poder, colegios o grupos. El echaleganismo significa sacrificar vida, tiempo, salud, familia, amores y bienestar para ‘llegar’ a codazos contra otros prietos, al 20 por ciento de sobras que ellos nos dejaron.”, sentenció.

