Tenoch Huerta sí quiere que España se disculpe con México por la Conquista

Tenoch Huerta nuevamente causó un debate en redes sociales por decir que sí cree necesaria una disculpa de España a México (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Tenoch Huerta, famoso no solo por su talento en la actuación, sino por el debate que ha generado con sus declaraciones sobre el racismo, el clasismo, así como la Conquista de México, nuevamente llamó la atención de internautas al posicionarse a favor de que España pida disculpas por lo que se hizo durante este época en el país.

En medio del estreno de Black Panther: Wakanda Forever, película en la que Tenoch Huerta interpreta a Namor, el actor fue cuestionado por el medio español El Mundo sobre qué opina de que Andrés Manuel López Obrador exija disculpas para México por la colonización española, pues ha causado controversia que el presidente en varias ocasiones haya solicitado esto al Rey de España.

Además, Tenoch se ha caracterizado por causar polémica en el mundo del entretenimiento y en redes sociales por sus declaraciones, inclusive el pasado 13 de octubre, luego del Día de la Raza, lanzó un tuit en el que comparó a Cristóbal Colón y el “exterminio de nuestros abuelos”, con Hitler y el pueblo judío.

¿Ustedes le pedirían al pueblo Judío celebrar a Hitler?

Entonces porque nos piden celebrar a Colón y el exterminio de nuestros abuelos? — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) October 13, 2022

En este contexto, el protagonista de Güeros confesó que él sí está a favor de que España pida disculpas a México para “construir nuevos caminos”, aunque enfatizó que no es algo que le “quite el sueño” a los mexicanos.

“Lo del perdón no nos quita el sueño. Seguimos viviendo y mirando hacia adelante. Pero en términos históricos, quizás sí sea necesario. Pedir disculpas a una persona nunca está de más. Aunque solo sea para construir nuevos caminos de entendimiento”, dijo Huerta.

Asimismo, compartió que él considera importante “mirar a nuestra historia” y aceptar lo que ha sucedido en México, pues “cuando niegas el dolor de la gente, estás negado su existencia”, haciendo referencia tanto a la Conquista, como a la violencia que sufren las culturas indígenas.

Las declaraciones de Tenoch Huerta no causaron una buena impresión a los españoles, quienes en medio de las promociones de "Black Panther: Wakanda Forever" lo criticaron (Foto: Empire)

Interpretar al personaje Namor en Black Panther ha producido que Tenoch Huerta pueda defender su ideología inclusive de forma internacional, pero esto le ha provocado diferentes críticas en redes sociales, pues debido a sus recientes declaraciones usuarios que defienden la Conquista española se han ido contra él.

“No ‘Ténoch Huerta’, no vamos a disculparnos por civilizaros y enseñaros que cargarse a siete niños no hace que llueva, un saludo”, “Primero que pidan perdón ellos por Paulina Rubio y Carlos Baute”, “Otro gilipollas, si no fuera por españoles y portugueses estaban todavía haciendo sacrificios humanos”, “Que le pidan perdón los que se comían a sus antepasados y que de gracias a España”, fueron algunas reacciones en Twitter.

No es la primera vez que Tenoch Huerta se posiciona sobre las veces que AMLO ha solicitado a España para disculpas por la colonización. En marzo de 2019, la primera vez que el jefe del Ejecutivo dio a conocer que envió una carta al rey de España y al Papa para exigirles que pidieran perdón, el actor a través de su cuenta en Twitter cuestionó el porqué muchas personas se molestaron con López Obrador por esto.

El tuit de Huerta sobre la carta que AMLO envió a España e Italia exigiendo disculpas a México (Captura de pantalla: Twitter/@TenochHuerta)

“¿Sabían que España Pidió Perdón a los Sefardíes ¡¡523 años después!! De expulsarlos de España después de vivir ahí 1500 años, y los que no se fueron o volvieron católicos fueron asesinados y despojados de sus bienes? ¿POR QUÉ A LOS MEXICANOS LES MOLESTA TANTO EXIGIR UNA DISCULPA?”, se lee en su tuit.

En su momento, el mensaje de Tenoch fue apoyado por sus seguidores.

