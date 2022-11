Los mejores memes por la llegada de Tenoch Huerta al universo Marvel como ‘Namor’

Tenoch Huerta encarnó a Namor, uno de los antihéroes del universo Marvel. (Foto: Empire)

Finalmente el 11 de noviembre llegó a la pantalla grande, “Black Panther: Wakanda forever”, donde el actor mexicano Tenoch Huerta encarnó a Namor, uno de los antihéroes primigenios del universo Marvel. Una interpretación que, además de ganarle el aplauso unánime, le permite reivindicar las raíces indígenas de México y de América.

En las últimas horas Twitter se inundó con críticas positivas y mensajes que celebran la representación que logró Tenoch Huerta en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Las reacciones entre sus fans mexicanos no se hicieron esperar y para el estreno de la película uno de ellos destacó por haber acudido a ver el filme disfrazado como Namor. Hasta el momento no ha sido identificado el joven que se vistió como el antagonista, en la fotografía puede verse al muchacho en poca ropa, luce un boxer color verde, sandalias, plumas en la cabeza y algo de joyería de estilo prehispánico en el rostro y brazos.

“Yo, esperando que Namor me lleve a Talokan”, “La inclusión de Tenoch Huerta es de las más importantes del MCU en la cuarta fase”, “Si la vida te da la espalda, ojalá sea la de Tenoch”, fueron algunos de los comentarios que seguidores de las películas y sobre todo del actor mexicano por representar de esa manera a México.

Pues algunos adelantos, aseguran que la cultura maya se verá en todo su esplendor y tratada con sumo respeto en esta entrega de Black Panther.

Históricamente nos han enseñado a sentir vergüenza de lo que somos

Entre los memes, varios fueron enfocados en la figura tan trabajada que lució Tenoch y en el papel de villano que desarrolló.

Tenoch como Namor

Culturalmente hablando y el impacto que está generando Black Panther y el personaje de Namor, “se abre la posibilidad a que la gente revalore estas herencias, particularmente en Latinoamérica y México: la africana y la indígena”.

Si alguna esperanza tiene Huerta al respecto de “Wakanda Forever”, al margen de entretener y divertir al espectador, es que “ayude a que los niñitos se miren al espejo en el futuro y se digan: ‘No hay nada malo en mí, solo estaba en los ojos de quien me miraba’”.

Cabe mencionar que Tenoch Huerta sigue con los éxitos, ya que no solo ha sido reconocido por sus compatriotas y críticos de cine a través de redes sociales, también cuenta con su propia figura de acción y un Funko inspirados en su interpretación de Namor y un mural.

Asimismo, volvió a poner sobre la mesa el tema del racismo y el bullying, fue durante una entrevista en el programa vespertino, Sale el Sol. Donde el actor mexicano detalló algunos pasajes de su infancia y su sueño para convertirse en actor.

Bajo ese contexto, Huerta detalló que “de chavillo sufrí bullying”: “Ahí de repente, pero salvo ese pequeño, que no estuvo tan divertido, lo demás la verdad es que de mucha plenitud y mucha diversión”.

Huerta reveló que ese tipo de acciones hizo especial hincapié en que esta situación no se debería de normalizar en el desarrollo de la vida: “Más que empezar la lucha (por decir yo mando en mi vida), te va forjando el carácter, con esto no apoyo ni quiero decir… porque hay gente que justifica el bullying diciendo ‘te forja el carácter’, y no, sobrevives al bullying, aprendes a vivir con el bullying”, explicó.

En el filme, recordemos que el ecatepense comparte créditos en la nueva película de Marvel con otros mexicanos: Santa Fe Klan, Alemán, Vivir Quintana, Foudeqush, Blue Rojo, Snow Tha Product, Calle x Vida y ADN Maya Colectivo colaboraron en el tracklist; Mabel Canea dio vida a Namora y Lupita Nyong’o regresó con su estelar.

