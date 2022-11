Metro de Londres retiró publicidad de Qatar en apoyo a comunidad LGBT y trabajadores migrantes

Pasajeros con mascarilla en el metro de Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN

El transporte público de Londres mostró su apoyo hacia la comunidad LGBT+ así como de los trabajadores migrantes y vetó los anuncios de Qatar.

De acuerdo con el diario “Financial Times” este acto hizo que el país donde se celebra el mundial comenzará una revisión de sus inversiones en Londres, con ello la decisión de Transport for London (Tfl) respondió a la preocupación que suscitan las políticas del país árabe hacia la comunidad y el trato a sus trabajadores migrantes.

Con esta información, Doha enfureció después de que la empresa que gestiona el transporte público de Londres tomara esa decisión, siendo que ya es blanco de las críticas como anfitrión del Mundial de Fútbol.

Según medios locales de Qatar comentó que el TfL contactó con Q22 (órgano que coordina la celebración del Mundial) y con la autoridad turística qatarí para informarles esta semana del veto.

En 2019, el laborista Sadiq Khan, alcalde de Londres, pidió a TfL que examinara la publicidad y patrocinios que recibe de países con leyes anti LGBT, lo que llevó a la suspensión de nuevos acuerdos con 11 naciones, entre ellos Qatar, Pakistán y Arabia Saudí.

Tras ello, Doha lanzó “una revisión de sus inversiones actuales y futuras en Londres”, donde es uno de los mayores inversores a través de su fondo soberano.

La misma fuente dijo que Qatar estudia ahora mover su dinero a otras ciudades británicas y otros países, al considerar que el mensaje que Londres lanzó es que las empresas qataríes no son bienvenidas en su capital.

TfL asintió que “algunos anuncios” de esos países todavía estaban siendo mostrados en la red de transporte, según el “FT” pero el veto llegó después de la decisión de Qatar de impedir que las selecciones nacionales lleven el brazalete arcoíris en los partidos del Mundial.

El mundial de Qatar 2022 ha sido unos más controvertidos, ya que muchas personas han tratado de manifestar su apoyo hacia la comunidad LGBT+ el cual han mostrado desde los brazaletes, playeras o actos en la cancha de fútbol.

Uno de ellos fue el calzado que utilizó la selección de Alemania en su juego, tenía colores relacionados con el arcoíris, esto después de que no dejaran que el portero Neuer portara el brazalete a favor de la comunidad.

Otro apoyo fue por parte de las dos reporteras que se llaman Alex Scott, de la BBC, y la comentarista alemana Claudia Neumann. Además, en el estadio no dejaron pasar al periodista Grant Wahl.

Mientras que Alex Scoot utilizó un brazalete en el cual se ve un corazón con el número uno y a pesar de que no es el símbolo de arcoíris, hace referencia no solo a la población LGBT, sino también a los derechos humanos que no se cumplen en el país.

Claudia Neumann quien narró el partido entre Gales y Estados Unidos, pero la sorpresa para todos los espectadores fue que ella vestía no solo el brazalete que, si era de arcoíris, sino también una playera con los colores del arcoíris en forma de corazón.

Sin embargo, el corresponsal de la CBS iba a cubrir el juego de EEUU contra Gales, pero el guardia lo detuvo y le dijo que se tenía que cambiar la playera para entrar. Después de que lo dejaron ir publicó en redes sociales todo lo que sucedió.

