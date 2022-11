Policía de Qatar alertó a los aficionados no ondear banderas LGBT en estadios “por su seguridad”

Vista de una persona que agita una bandera LGBTI. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

El Mayor general de la policía de Qatar Abdulaziz Abdullah Al Ansari comentó que quiere proteger a las personas de agresiones al momento de hondear la bandera de arcoíris en las tribunas.

De acuerdo con la entrevista que realizó la agencia AP el funcionario insistió que toda comunidad LGBT+ será bienvenida, sin embargo, las relaciones entre personas del mismo sexo todavía están consideradas como un delito.

Al Ansari prohibió el uso de la bandera a pesar de que la FIFA y organizadores de la copa del mundo aseguraron que serían aceptadas en los ocho estadios de Qatar.

“Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo sé la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo”, dijo Al Ansari.

De acuerdo con el mayor general, esta acción que hace la policía es para que las personas estén seguras y no salgan con algún daño.

“Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo... Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: ‘Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’”.

El director del Departamento de Cooperación Internacional y presidente del Comité Nacional Antiterrorista del Ministerio del Interior cree que estar en el mundial es solo ver el partido, no realizar otro acto distinto.

“Uno desea manifestar su punto de vista sobre la situación (LGBTQ), manifestarse en una sociedad donde eso será aceptado. Creemos que ese hombre consiguió el boleto, vino a ver el partido, no a manifestarse, ni a un acto político ni otra cosa que tenga en mente

AFP

“Ver el partido. Eso es bueno. Pero no venir realmente a insultar a toda la sociedad por esto”, confesó.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo que “todo mundo verá que todos son bienvenidos aquí en Qatar, incluso si hablamos sobre la comunidad LGBTQ”.

Asimismo, Al Ansari compartió que no va a negar a la comunidad a ingresar a los ocho estadios y tampoco les va a advertir sobre los cargos que podrían enfrentar, pero “no pueden cambiar las leyes”.

“Reserven la habitación juntos, duerman juntos, esto es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. No vayamos más allá, los asuntos personales que podrían darse entre estas personas... ese es realmente el concepto”, señaló.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 Germany's Manuel Neuer in action REUTERS/Kai Pfaffenbach

“No podemos cambiar las leyes. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo”, sostuvo.

No ha sido el único veto relacionado con la bandera de arcoíris en este Mundial, también se lanzó contra los futbolistas que vistieran un brazalete con el apoyo a la comunidad, ya que la FIFA comentó que recibirían un castigo por usarlo en un partido.

El jugador que retó tanto a la seguridad como a la FIFA fue Manuel Neuer, el portero alemán que apoya a la comunidad vistiendo sus tenis con el arcoíris, además de que todo el equipo de Alemania se cubrió la boca con la mano al momento de tomarles la foto.

El arquero alemán tiene algunos datos que pueden llegar a sorprender a las personas, ya que no solo es portero de la selección alemana, prestó su voz en Monsters Inc. y, para sorpresa de todos, está casado.

Con información de AP

