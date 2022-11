Claudio X. González llamó a subir a redes sociales videos de acarreados en la marcha de AMLO

Imagen representativa de la marcha de la oposición (REUTERS/Luis Cortes)

A unos días de la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el empresario Claudio X. González hizo un llamado para que ciudadanos opositores graben a acarreados y los exhiban en redes sociales.

“Estimados compañeros. Buen día. Los invito para que en el desfile oficial de morena, documentemos el acarreo, el pase de lista y hasta el pago con dinero u otros materiales”, indica el breve comunicado que compartió.

“La idea es videograbarlo y subirla a las redes. Es la mejor manera de demostrar la diferencia entre una marcha consciente y ciudadana y otra promovida con recursos públicos desde el gobierno”, añadió.

Lo anterior surge luego de que la oposición ha insistido que el mandatario federal llenará el Zócalo capitalino con acarreados, es decir, personas a las que les pagan o dar algo a cambio para marchar.

Claudio X. es un miembro de la oposición (Archivo)

Ante ello, el propio López Obrador ha dicho que los ciudadanos que lo acompañen estarán por su propia voluntad.

“La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad (...) no sé de donde sacan que vamos a hacer un acto con acarreados, si tenemos de aprobación 70% ¿Cuánto es 70% de aprobación en 90 millones de mexicanos o 80 millones? (...) claro que no van a venir todos, pero así estamos”, aseveró en su mañanera del 21 de noviembre.

Pese al optimismo que ha mostrado al respecto, el Jefe del Ejecutivo no se atrevió a estimar cuántos asistentes registraría la movilización que correrá desde el Ángel de la Independencia a la explanada del Zócalo.

“Llámenle como le llamen (...) Pero no va a ir más porque, en efecto, no hay cómo trasladarse. No habrían camiones para tanta gente que quiere ir porque tenemos el respaldo del 70% de la población”, indicó.

Cabe recordar que la primera invitación a la también llamada (en redes sociales) Marcha del Pueblo se planteó en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel, el cual - según el itinerario- rendirá luego de que el contingente arribe a la Plaza de la Constitución capitalina.

Debido a que la manifestación ocurre luego de la convocada por la oposición para apoyar al Instituto Nacional Electoral (INE), algunos han asegurando que se trata de una muestra de poder y polarizar a la ciudadanía.

AMLO en la mañanera (Archivo)

El mismo Claudio X. González, uno de los opositores que marchó a favor del INE, aseguró que la Cuarta Transformación (4T) está dispuesta profundizar la polarización con el objetivo de que mantener los beneficios personales a costa del bien común.

“Qué perverso tiene que ser un presidente para estar dispuesto a dividir y polarizar a l@s mexican@s para obtener un beneficio político personal. Es cuanto”, aseveró el pasado 22 de noviembre a través de sus redes sociales.

Cabe agregar que, opositores a la Reforma Electoral plantearon volver a manifestarse en una “Marea Rosa”, esta vez, el mismo día en el que el presidente de la República emitirá su informe de gobierno y llevará a cabo su marcha en favor de la autodenominada “Cuarta Transformación (4T)”.

Dicha “Marea Rosa” consistirá en que las personas acorde a la oposición se vistan de color rosa o blanco sin importar las actividades que realicen en el día.

