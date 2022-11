Sheinbaum invitó a la ciudadanía a la marcha de AMLO, pese a críticas: “No me importa”

La jefa de Gobierno aprovechó su evento para referir aspectos de la marcha del próximo domingo en la CDMX (Twitter/@Claudiashein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a la ciudadanía a asistir a la marcha que convocó el presiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo domingo 27 de noviembre en la Ciudad de México.

Fue durante su disertación en la ceremonia de apertura de Tiendas Diconsa, en la alcaldía Venustiano Carranza, que la mandataria local expresó que no teme que la critiquen por su apoyo a la movilización social que se convocó, por lo que se mostró gustosa de ser parte del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Quiero culminar con algo importante, me van a criticar ahí los de los medios, pero no me importa: yo quiero invitarlos el próximo domingo (a la marcha). Se cumplen cuatro años de que el presidente López Obrador llegó a la Presidencia de la República”, sentenció este jueves 24 de noviembre.

Asimismo, aprovechó la ocasión para destacar algunas cualidad, desde su perspectiva, con las que cuenta el mandatario como la honestidad y el trabajo duro, por lo que lo señaló como un ejemplo para los políticos del país, así como de otras latitudes, debido a que ha volcado su trabajo a favor del desarrollo del pueblo mexicano.

La jefa de Gobierno indicó que, a diferencia de otras personas que han asumido la titularidad del Ejecutivo Federal, el tabasqueño ha gobernado para las mayorías, por lo que algunos programas sociales han resultado en un éxito, incluso desde que administró al entonces Distrito Federal.

“Tenemos un presidente honesto que está dedicado al pueblo de México, ya no se gobierna para unos cuántos, se gobierna para las mayorías: la pensión adulto mayor está en todo el país, el apoyo a los jóvenes está en todo el país y se están construyendo muchas obras de infraestructura que nos benefician a todas y todos”

Finalmente, reiteró a toda la ciudadanía, no solo a los militantes de la Cuarta Trasformación, a trasladarse a la capital del país para que marchen en conjunto de todo el movimiento que llevó a AMLO a asumir su cargo en 2018 tras ser candidato a la presidencia en 2012 y 2006.

Claudia Sheinbaum convocó desde Chiapas a la marcha que encabezará AMLO (Twitter/@Claudiashein)

Esta no es la fue la primera vez que la mandataria convocó a la marcha, pues en su visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, invitó a los más de cinco mil locales que asistieron al evento a trasladarse a la Ciudad de México para que participen en la manifestación, la cual señaló como una defensa de la Cuarta Transformación.

“Hoy el presidente nos hace un llamado muy importante, quién pueda hacerlo: es ir a la Ciudad de México el 27 de noviembre para marchar juntos por la Cuarta Transformación”, expresó durante el evento en donde abordó la problemática de las desigualdades entre las generaciones más jóvenes.

En su participación, Sheinbaum Pardo acusó al bloque opositor a la actual administración federal de “mentir y calumniar” para detener el movimiento, ya que su filosofía y moral, aseguró, es el odio y la discriminación, esto en referencia a la marcha que se convocó semanas atrás a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Los adversarios de nuestro movimiento creen que pueden regresar, hacen todo lo posible por mentir, por calumniar, su filosofía, su moral, es el odio, es la discriminación, es el clasismo, es el racismo que tanto hemos luchado porque se acabe en México, esa es su filosofía y eso no puede gobernar nuestro país”, manifestó el pasado 19 de noviembre.

