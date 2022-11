Citlalli Hernández dio revés y seguró que no hay “pleito” contra Ricardo Monreal

Citlalli Hernández renegó que haya conflicto con Ricardo Monreal (Facebook/Citlalli Hernández Mora)

La Secretaria General del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, aseguró que respeta al senador Ricardo Monreal, luego de que fue cuestionado por medios de comunicación sobre una presuntas diferencias entre ambos.

La tarde del 24 de noviembre el coordinador de Morena fue detenido en el Senado de la República por periodistas, quienes le pidieron su opinión con respecto a las declaraciones de la coordinadora general de Morena, quien indicó tener diferencias con él.

“Yo estoy con el presidente”, confesó el ex gobernador de Zacatecas, mientras que a Citlalli le expresó: “La respeto mucho como dirigente y ojalá no se profundicen las diferencias entre los militantes”, aseguró el legislador que en últimas fechas ha estado en una difícil situación al interior de su partido.

Por la noche del mismo día, Citlalli Hernández aseguró que las preguntas que comunicadores le hicieron a su compañero fueron para que parezca que hay una disputa entre ambos.

“Algunos medios quieren hacer ver las diferencias como pleito entre 2 personas”.

La senadora añadió que no se trata más que de una discordancia entre posturas políticas, las cuáles son normales y se dan en todos los movimientos plurales, por lo tanto, eso no significa que exista una falta de respeto.

“A pregunta insistente, he dicho que respeto al Senador Ricardo Monreal, que no comparto cuando se aleja de las posturas del presidente. Pero es natural en cualquier movimiento plural y democrático”, sentenció Hernández.

Y es que todo surgió porque un día antes la secretaria general de Morena reveló durante una conferencia de prensa que no comparte las recientes opiniones de Ricardo Monreal, además de criticar que no el senador no estará presente en la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Las posiciones del coordinador son personales, por supuesto no las comparto ni como senadora, ni como secretaria del partido. [...] Yo creo que es plausible que el presidente de la república encabece una marcha rumbo a su cuarto informe de gobierno y me parece también que la reforma electoral no es un capricho ni una medida fuera de lugar”.

“Hay una posición muy personal del senador Monreal que respetamos, no compartimos, pero en su gran mayoría el grupo parlamentario seguiremos caminando con el presidente y seguiremos generando los espacios para ponernos de acuerdo”, añadió.

Las diferencias con Ricardo Monreal, quien también mostró interés en ser candidato de Morena a las elecciones presidenciales del 2024, se habrían afilado cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló en su programa Martes de Jaguar supuestas conversaciones con el dirigente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno.

A pesar de la polémica el legislador ha sido apoyado desde diferentes frentes. Uno de ellos fue un documento que firmaron más de 50 diputados de Morena para mostrarle su apoyo.

En el documento que se hizo público en redes sociales se indica que están “en contra de la confrontación y en favor de la armonía, manifestamos nuestra solidaridad al Senador Ricardo Monreal Ávila, ante un gobierno que utiliza de manera sistemática, ilegal e impune recursos públicos para fines de persecución y acoso”.

Asimismo, algunos miembros del PRI, Partido Acción Nacional y Revolución Democrática han mostrado su solidaridad con Ricardo Monreal.

