Ricardo Monreal respondió a Citlalli Hernández: “Ojalá no se profundicen las diferencias”

El coordinador de Morena en el Senado respondió a Citlalli Hernández (CUARTOSCURO)

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, actualmente se encuentra en una difícil situación al interior de su partido, luego de que senadores de su bancada lo acusaron de alejarse del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, Citlalli Hernández.

Monreal fue cuestionado por la prensa este jueves 24 de noviembre sobre su opinión con respecto a las declaraciones de la coordinadora general de Morena, Hernández Mora, quien indicó tener diferencias con el senador.

“Yo estoy con el presidente”, confesó el ex gobernador de Zacatecas, mientras que a Citlalli le expresó: “La respeto mucho como dirigente y ojalá no se profundicen las diferencias entre los militantes”, sin embargo, agregó que no forma parte de un “como incondicional” del mandatario.

Ricardo Monreal lanzó un guiño a la oposición (Especial)

Además, agregó que la razón de no asistir a la marcha de López Obrador el próximo domingo es porque tiene un compromiso en Madrid, España. “Tengo mi opinión propia, mi criterio y lo que estoy intentando es que el órgano legislativo sea un auténtico órgano de control legislativo, que sea un contrapeso y que sea un órgano equilibrador en las decisiones que tomamos”.

Por su parte, un día antes la secretaria general de Morena reveló durante una conferencia de prensa que no comparte las recientes opiniones de Ricardo Monreal. “Las posiciones del coordinador son personales, por supuesto no las comparto ni como senadora, ni como secretaria del partido”, sentenció.

“Yo creo que es plausible que el presidente de la república encabece una marcha rumbo a su cuarto informe de gobierno y me parece también que la reforma electoral no es un capricho ni una medida fuera de lugar”, aseveró.

(Foto: Facebook/Citlalli Hernández Mora)

“Hay una posición muy personal del senador Monreal que respetamos, no compartimos, pero en su gran mayoría el grupo parlamentario seguiremos caminando con el presidente y seguiremos generando los espacios para ponernos de acuerdo”.

Fue el pasado miércoles que el grupo parlamentario de Morena en el Senado se reunió a puerta cerrada, en donde la gran mayoría de los morenistas le reclamaron al actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el alejarse e, incluso, de confrontarse con AMLO.

Las y los legisladores reclamaron la postura del senador quien el pasado martes alegó que no pasaba nada en caso de no aprobarse la reforma electoral impulsada por el ejecutivo federal, así como sus constantes aseveraciones sobre que el país se encuentra polarizado, como recientemente declaró durante el evento que encabezó en la Arena México, llamado “reconciliación”.

“Hay que decirlo muy claro, ¿estamos o no estamos con el Presidente de la República?”, acusó el senador Héctor Vasconcelos. Por su parte, el ex delegado de la Cuauhtémoc aseguró que se ha gestado una campaña sucia en su contra.

Algunos medios quieren hacer ver las diferencias como pleito entre 2 personas.



A pregunta insistente, he dicho que respeto al Senador @RicardoMonrealA, que no comparto cuando se aleja de las posturas del presidente. Pero es natural en cualquier movimiento plural y democrático. https://t.co/qBWdB2TalB — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) November 25, 2022

Y es que desde hace algunas semanas, el senador fue víctima de Layda Sansores San Román, gobernador de Campeche y quien a través de su programa conocido como el Martes del Jaguar se ha lanzado en su contra al liberar presuntas conversaciones de WhatsApp que lo relacionan con el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno.

Entre tanto, pese a las últimas declaraciones, Citlalli Hernández salió a aclarar su relación con el aspirante a ser el próximo presidente de México.

“Algunos medios quieren hacer ver las diferencias como pleito entre dos personas. A pregunta insistente, he dicho que respeto al Senador Ricardo Monreal, que no comparto cuando se aleja de las posturas del presidente. Pero es natural en cualquier movimiento plural y democrático”, escribió en su cuenta de Twitter.

