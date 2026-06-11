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Estos son los políticos que asistieron a la inauguración del Mundial 2026: ¿Cuánto pagaron por su boleto?

Personajes del PRI, PAN y MC asistieron a la fiesta futbolera en el Estadio Azteca

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Políticos del PRI, PAN y MC, acudieron al Estadio Azteca para celebrar la fiesta futbolera. (Fotos: redes sociales)
Políticos del PRI, PAN y MC, acudieron al Estadio Azteca para celebrar la fiesta futbolera. (Fotos: redes sociales)

Este 11 de junio la afición mexicana arribó al Estadio Azteca para presenciar la inauguración del Mundial 2026, a la gran celebración se sumaron distintos políticos, quienes compartieron fotografías junto a los asistentes y familiares que los acompañaron al evento.

Las expectativas sobre el partido inaugural México vs Sudáfrica llevó a mostrar la unión de personajes políticos para desear que la Selección Mexicana gane este primer encuentro en casa.

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Cabe destacar que los boletos para ingresar al Coloso de Santa Úrsula han sido duramente criticados debido a que los boletos más baratos casi alcanzaron la misma cantidad que el salario mínimo en México, rondando los 7 mil pesos. Mientras que en plataformas externas, la reventa de estas entradas llegó al millón de pesos y para la final se han lanzado precios de hasta 4 millones de pesos.

Así mostraron los políticos su apoyo a la Selección Mexicana

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, compartió un mensaje en su cuenta de X, donde mostró fotografías al exterior del también conocido como Estadio Ciudad de México, junto a ciudadanos que llegaron personificados a la fiesta futbolera. Además, compartió una fotografía con su familia ya en las gradas previo al inicio del primer tiempo.

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Alito Moreno con la afición al exterior del Estadio Azteca. (Foto: C/@alitomorenoc)
Alito Moreno con la afición al exterior del Estadio Azteca. (Foto: C/@alitomorenoc)

“¡Vamos México! Con toda la pasión del fútbol apoyando a nuestra Selección en el arranque del #Mundial2026, viviendo el partido con la familia y el amor por la camiseta. ¡Sí se puede!”, compartió el priista.

Otro que asistió al Azteca fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien se ha mantenido activo en redes sociales desde antes de que la inauguración del Mundial comenzara. El político que forma parte de Movimiento Ciudadano (MC) visitó el Estadio acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez.

En las fotografías compartidas por Samuel García, quien hace unos días se declaró en “modo party” por el inicio de las actividades futboleras, se fotografió con personajes como el exfutbolista portugués Luís Figo y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; además, se mostró cercano al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con quien se encontró en el Estadio CDMX.

Samuel García junto a Pablo Lemus y Luís Figo en el Estadio Azteca. (Foto: X/@samuel_garcias)
Samuel García junto a Pablo Lemus y Luís Figo en el Estadio Azteca. (Foto: X/@samuel_garcias)

Otras de las políticas que asistieron en apoyo a la Selección Mexicana al Estadio Azteca fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; la excandidata presidencial, Xóchilt Gálvez; además del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Inauguración se da en medio de protestas en CDMX

El tan esperado día que marca el inicio de un mes de actividades futboleras en donde la capital es sede mundialista, las protestas no han cesado en los alrededores del Zócalo y de Calzada de Tlalpan, puntos principales donde la afición y los reflectores internacionales se han centrado.

Pese a las diferencias políticas, legisladores del Congreso de la Unión, gobernadores y titulares de secretarías han cerrado filas al discurso oficialista que insta al “diálogo”, sobre todo con movimientos que han endurecido sus protestas, como los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantienen en calles aledañas al Centro Histórico desde el 1 de junio de 2026.

Políticos del PRI, PAN y MC, acudieron al Estadio Azteca para celebrar la fiesta futbolera. (Fotos: redes sociales)
Políticos del PRI, PAN y MC, acudieron al Estadio Azteca para celebrar la fiesta futbolera. (Fotos: redes sociales)

La noche del 10 de junio, un día antes de la gran inauguración, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas llevaron a cabo acciones pacíficas en Calzada de Tlalpan, sin embargo, no se les permitió acercarse al Estadio Azteca; ante la inconformidad, se presentaron momentos de tensión con la policía, además, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, salió entre rechiflas y apoyado por personal.

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