Beca Educación para Transformar Benito Juárez: requisitos para cobrar tu apoyo en junio 2026

La Secretaría Municipal de Bienestar y la Dirección General de Educación informaron que la entrega se concentrará en un único punto de atención: el CBTIS 111, sobre la Avenida Chichén Itzá, en la Supermanzana 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ayuntamiento de Benito Juárez anunció el calendario oficial de pago del segundo periodo del programa de becas “Educación para Transformar”, que respalda la permanencia escolar de estudiantes de escuelas públicas en Cancún. La dispersión de los apoyos económicos se realizará de forma presencial los días 25 y 26 de junio de 2026.

La Secretaría Municipal de Bienestar y la Dirección General de Educación informaron que la entrega se concentrará en un único punto de atención: el CBTIS 111, sobre la Avenida Chichén Itzá, en la Supermanzana 1. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación y con la documentación completa.

PUBLICIDAD

Horarios de pago por nivel educativo

La Dirección General de Educación precisó que únicamente podrán efectuar el cobro quienes figuren previamente en el padrón vigente de beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jueves 25 de junio atenderá a la mayoría de los niveles con el siguiente esquema escalonado:

Educación especial y preescolar: 08:00 a 10:00 horas

Secundaria: 10:00 a 14:00 horas

Media superior (bachillerato): 14:00 a 15:00 horas

Superior (universidad): 15:00 a 16:00 horas

El viernes 26 de junio será exclusivo para estudiantes de primaria, con un horario extendido de 08:00 a 17:00 horas.

La Dirección General de Educación precisó que únicamente podrán efectuar el cobro quienes figuren previamente en el padrón vigente de beneficiarios.

Documentos que debes llevar el día del pago

El estudiante podrá acreditar su condición con credencial escolar vigente o, en su defecto, con una constancia de estudios actualizada con fotografía sellada por la institución educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tutor deberá presentar identificación oficial vigente —credencial para votar o pasaporte— con un nombre que coincida exactamente con el registrado en el padrón.

El estudiante podrá acreditar su condición con credencial escolar vigente o, en su defecto, con una constancia de estudios actualizada con fotografía sellada por la institución educativa.

PUBLICIDAD

Las autoridades municipales advirtieron que la falta de cualquiera de estos documentos podría retrasar o impedir la entrega del apoyo.

Requisitos para participar en el programa

El programa está dirigido a jóvenes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior y superior. Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir las siguientes condiciones:

PUBLICIDAD

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Contar con un promedio mínimo de 8.0 en el ciclo escolar previo

No tener otra beca o beneficio económico de institución pública o privada, ni apoyos escolares otorgados por empresas vía nómina

No contar con hermanos dentro del padrón de beneficiarios (salvo estudiantes con discapacidad o en situación de vulnerabilidad por fallecimiento de algún progenitor)

Tener máximo 25 años y depender económicamente de los padres

Cómo fue el proceso de inscripción 2025-2026

La convocatoria para el ciclo actual se publicó en el portal oficial www.cancun.gob.mx. El periodo de carga de documentos corrió del 17 de marzo al 17 de abril de 2026 a través de la plataforma cancun-digital.mx, donde los aspirantes subieron su expediente en formato PDF.

PUBLICIDAD

Las observaciones a la documentación se notificaron por esa misma plataforma. La consulta de folios aprobados estuvo disponible del 3 al 12 de junio de 2026 en la Dirección General de Educación, la Biblioteca Municipal “Dr. Enrique Barocio Barrios” y la Secretaría Municipal de Bienestar.

Dónde consultar dudas sobre el pago

Las familias con preguntas sobre su incorporación al padrón o el proceso de cobro pueden acudir a dos puntos presenciales:

Secretaría Municipal de Bienestar: Edificio Jade, Avenida Nader

Dirección General de Educación: Supermanzana 507, fraccionamiento Ek Balam

La atención telefónica está disponible en los números 998 892 7743 y 998 887 5727, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

PUBLICIDAD

El trámite es gratuito y los documentos se descargan en línea

Dos de los documentos requeridos para la solicitud —la constancia de empleo no formal y la constancia de no ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa tiene carácter público y gratuito. Las autoridades municipales advirtieron que el trámite no tiene ningún costo y recomendaron evitar intermediarios durante el proceso de registro.

Dos de los documentos requeridos para la solicitud —la constancia de empleo no formal y la constancia de no ingresos— están disponibles para su descarga directamente en la plataforma cancun-digital.mx, sin necesidad de tramitarlos en otra dependencia.

PUBLICIDAD