Beca Educación para Transformar Benito Juárez: requisitos para cobrar tu apoyo en junio 2026

El Ayuntamiento de Benito Juárez anunció el calendario oficial de pago del segundo periodo del programa de becas “Educación para Transformar”, que respalda la permanencia escolar de estudiantes de escuelas públicas en Cancún. La dispersión de los apoyos económicos se realizará de forma presencial los días 25 y 26 de junio de 2026.
La Secretaría Municipal de Bienestar y la Dirección General de Educación informaron que la entrega se concentrará en un único punto de atención: el CBTIS 111, sobre la Avenida Chichén Itzá, en la Supermanzana 1. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación y con la documentación completa.
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Horarios de pago por nivel educativo
El jueves 25 de junio atenderá a la mayoría de los niveles con el siguiente esquema escalonado:
Educación especial y preescolar: 08:00 a 10:00 horas
Secundaria: 10:00 a 14:00 horas
Media superior (bachillerato): 14:00 a 15:00 horas
Superior (universidad): 15:00 a 16:00 horas
El viernes 26 de junio será exclusivo para estudiantes de primaria, con un horario extendido de 08:00 a 17:00 horas.
La Dirección General de Educación precisó que únicamente podrán efectuar el cobro quienes figuren previamente en el padrón vigente de beneficiarios.
Documentos que debes llevar el día del pago
El tutor deberá presentar identificación oficial vigente —credencial para votar o pasaporte— con un nombre que coincida exactamente con el registrado en el padrón.
El estudiante podrá acreditar su condición con credencial escolar vigente o, en su defecto, con una constancia de estudios actualizada con fotografía sellada por la institución educativa.
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Las autoridades municipales advirtieron que la falta de cualquiera de estos documentos podría retrasar o impedir la entrega del apoyo.
Requisitos para participar en el programa
El programa está dirigido a jóvenes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior y superior. Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir las siguientes condiciones:
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Ser mexicano por nacimiento o naturalización
Contar con un promedio mínimo de 8.0 en el ciclo escolar previo
No tener otra beca o beneficio económico de institución pública o privada, ni apoyos escolares otorgados por empresas vía nómina
No contar con hermanos dentro del padrón de beneficiarios (salvo estudiantes con discapacidad o en situación de vulnerabilidad por fallecimiento de algún progenitor)
Tener máximo 25 años y depender económicamente de los padres
Cómo fue el proceso de inscripción 2025-2026
La convocatoria para el ciclo actual se publicó en el portal oficial www.cancun.gob.mx. El periodo de carga de documentos corrió del 17 de marzo al 17 de abril de 2026 a través de la plataforma cancun-digital.mx, donde los aspirantes subieron su expediente en formato PDF.
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Las observaciones a la documentación se notificaron por esa misma plataforma. La consulta de folios aprobados estuvo disponible del 3 al 12 de junio de 2026 en la Dirección General de Educación, la Biblioteca Municipal “Dr. Enrique Barocio Barrios” y la Secretaría Municipal de Bienestar.
Dónde consultar dudas sobre el pago
Las familias con preguntas sobre su incorporación al padrón o el proceso de cobro pueden acudir a dos puntos presenciales:
Secretaría Municipal de Bienestar: Edificio Jade, Avenida Nader
Dirección General de Educación: Supermanzana 507, fraccionamiento Ek Balam
La atención telefónica está disponible en los números 998 892 7743 y 998 887 5727, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.
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El trámite es gratuito y los documentos se descargan en línea
El programa tiene carácter público y gratuito. Las autoridades municipales advirtieron que el trámite no tiene ningún costo y recomendaron evitar intermediarios durante el proceso de registro.
Dos de los documentos requeridos para la solicitud —la constancia de empleo no formal y la constancia de no ingresos— están disponibles para su descarga directamente en la plataforma cancun-digital.mx, sin necesidad de tramitarlos en otra dependencia.
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