México

Habilitan canal para combatir extorsiones y falsos inspectores durante el Mundial en restaurantes, bares y negocios

El IMPI aseguró que no realiza inspecciones aleatorias ni clausura de establecimientos

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Un sello rojo de 'MULTA' y documentos legales están sobre una mesa en primer plano de un restaurante deportivo, donde aficionados ven fútbol en pantallas gigantes.
Aficionados observan un partido de fútbol de la Copa Mundial 2026 en pantallas gigantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el objetivo de evitar falsos inspectores, así como extorsiones y simulaciones en diferentes negocios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue habilitado un canal de comunicación directa que tiene como función atender denuncias por las irregularidades mencionadas.

En un comunicado compartido el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR) se establece que la medida busca evitar abusos y proteger a los comerciantes formales.

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Además, el reporte destaca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no realiza inspecciones aleatorias ni tampoco clausura establecimientos, sino que las revisiones suceden cuando hay una solicitud de las partes afectadas.

“La transmisión pública de contenidos deportivos y el uso de marcas debe realizarse conforme a la normatividad aplicable y con las licencias correspondientes”, es parte de los compartido por la CONCANACO SERVYTUR.

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La imagen presenta dos escenas: izquierda, fans animando un partido de fútbol en un bar con confeti; derecha, papeles legales en español con grandes letreros de 'MULTA'.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, el comunicado añade que que ningún funcionario puede solicitar pagos, transferencias, efectivo, o incluso acuerdos informales.

Antes de que sea realizada una inspección, los establecimientos deben corroborar que las acciones son realizadas por elementos del IMPI, es decir, personal con gafete oficial, con camisa y chaleco institucional con los logotipos de la Secretaría de Economía y del IMPI.

Por su parte, CONCANACO SERVYTUR recibirán reportes de establecimientos afectados a través de sus cámaras confederadas en el país e integrantes, los cuales serán canalizados con el equipo del Director General del IMPI.

Es por ello que invitaron a presentar denuncias ante intentos de extorsión, amenazas de clausura, cobros irregulares o revisiones simuladas.

“El Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para México. Queremos que la derrama llegue a los negocios familiares: restaurantes, hoteles, comercios y servicios turísticos que todos los días generan empleo. Pero esa oportunidad no puede verse empañada por extorsiones, simulaciones o personas que usen indebidamente el nombre de una autoridad”, es parte del posicionamiento de la institución.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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