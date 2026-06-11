Mundial 2026: Cuauhtémoc Blanco confirma que quiere ser entrenador de la Selección Mexicana

El exfutbolista y político mexicano afirma que algún día dirigirá a la Selección Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exfutbolista mexicano, Cuauhtémoc Blanco, asistió a la inauguración del Mundial 2026 para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol, a quien asegura buscará dirigir en alguna ocasión tras ser uno de los últimos emblemas del Tricolor absoluto.

“Algún día voy a llegar”, respondió de forma contundente al ser entrevistado previo a la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México. Además, el ‘Cuau’ afirma que en el partido contra Sudáfrica la Selección Nacional goleará “tres a cero” a los 'Bafana Bafana’.

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“Estamos aquí en nuestro país y aquí que se den a respetar los de la otra selección (Sudáfrica), que toda esta gente está esperando un triunfo y a festejar", dijo al tiempo que asevera que este partido “es el más importante porque es el primero y tenemos que sacar los tres puntos a como dé lugar”.

Rememorar que el objetivo a largo plazo para Cuauhtémoc Blanco es dirigir a la Selección Mexicana de Futbol en una Copa del Mundo.

Cuauhtémoc Blanco, vistiendo una camiseta de la selección de México, convive con aficionados en las inmediaciones del Tren Ligero o.

También quiere dirigir al Club América

Cuauhtémoc Blanco fue la figura del partido de Ida al anotar un doblete. (AFP)

En una entrevista para TUDN en abril del 2026, Cuauhtémoc Blanco confirmó su intención de convertirse en director técnico del equipo de sus amores en el futbol mexicano, hablamos del Club América, donde se volvió un símbolo en la primera década del Siglo XXI. Estas fueron sus declaraciones más directas:

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“Sí, algún día, llegar al América y a la Selección Mexicana. Lo he platicado, hay que regresar al futbol, quiero ser entrenador. Hay que ir poco a poco”. Blanco descartó dirigir al América en este momento: “Ahorita no lo dirigiría, hay que tener buenos jugadores”, argumentando que el éxito depende de contar con un plantel competitivo, dejando en claro que no quiere llegar al banquillo únicamente por su nombre, sino construir una carrera sólida.

¿Qué logró Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana?

Cuauhtémoc Blanco 1999-2000 Foto: Cuartoscuro

Cuauhtémoc Blanco es uno de los futbolistas más destacados que se han visto en la historia de la Selección Mayor. Estos son sus principales logros con el Tricolor:

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Anotó 38 goles en 120 partidos con la Selección Mexicana , lo que lo coloca como el tercer máximo goleador histórico, solo detrás de Javier Hernández (56) y Jared Borgetti (46) .

El ‘Temo’ se convirtió en el primer jugador mexicano en marcar un gol en tres Copas del Mundo distintas: Francia 1998 (ante Bélgica ), Corea-Japón 2002 (frente a Croacia ) y Sudáfrica 2010 (contra Francia ).

Ganó la Copa Confederaciones de 1999, torneo en el que fue figura y donde México venció 4-3 a Brasil en la final; Blanco marcó uno de los goles de aquel partido que se realizó en el estadio Ciudad de México, otrora estadio Azteca .

Consiguió dos títulos de la Copa Oro con México , en 1996 y 1998, ambos enfrentando a los Estados Unidos .

Es el jugador mexicano con más goles en la historia de la Copa Confederaciones (9), empatado con Ronaldinho (Brasil) .

Anotó cinco goles en Copa América , siendo el segundo máximo anotador mexicano en ese torneo.

Fue reconocido por su longevidad y regularidad, teniendo una de las trayectorias más largas en la Selección Nacional y siendo parte de momentos clave en la historia del futbol mexicano.

¿Qué pasó con Cuauhtémoc después de su retiro?

Cuauhtémoc Blanco se dedicó a la política tras retirarse del futbol. (Foto: X/@lumendoz)

Después de retirarse del futbol profesional en 2016, Cuauhtémoc Blanco inició una carrera política. Fue presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, tras ganar las elecciones en 2015 y, posteriormente, gobernador del estado de Morelos de 2018 a 2024.

Durante su etapa política, Cuauhtémoc Blanco se enfocó principalmente en tareas de gobierno y programas sociales, especialmente durante la pandemia de Covid-19. Al finalizar su gubernatura, manifestó que, si no continuaba en la política, le gustaría regresar al futbol como entrenador, con interés particular en dirigir al Club América e incluso a la Selección Mexicana.

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