México

Cómo cambiar el NIP de la tarjeta Banco del Bienestar y por qué es importante hacerlo

Beneficiarios que recibieron nueva tarjeta, la extraviaron o sospechan riesgo deben cambiar su NIP de inmediato; el trámite, según la Secretaría del Bienestar, es gratuito y puede realizarse en minutos sin cita

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Un hombre mayor interactúa con un cajero automático mientras una mujer mayor lo observa a su lado; la pantalla del cajero muestra "Cobra Jubilación".
El Número de Identificación Personal (NIP) es la clave de cuatro dígitos que permite realizar retiros en cajeros automáticos, pagos en terminales bancarias y consultas de saldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco del Bienestar emitió un llamado a sus beneficiarios para que actualicen el NIP de su tarjeta como medida de protección frente al fraude y al robo de recursos, en particular para quienes recibieron recientemente un nuevo plástico o llevan años sin modificar su clave.

El Número de Identificación Personal (NIP) es la clave de cuatro dígitos que permite realizar retiros en cajeros automáticos, pagos en terminales bancarias y consultas de saldo. Cuando se entrega una tarjeta nueva, viene con un código predeterminado impreso en el sobre sellado. Ese NIP provisional debe cambiarse de inmediato: si no se hace, el sistema puede bloquear el acceso a los fondos y, mientras tanto, cualquier persona que conozca ese código inicial podría disponer del dinero.

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La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, recordó a través de sus redes sociales que cambiar el NIP en cuanto se recibe la tarjeta es la medida de seguridad más importante para los beneficiarios de todos los programas sociales. La institución aclaró, no obstante, que en junio de 2026 no existe una disposición oficial que obligue a todos los usuarios a hacer el cambio: se trata de una recomendación preventiva, no de un requisito obligatorio.

Quiénes deben cambiar el NIP con urgencia

Vista macro horizontal de una tarjeta verde del Banco del Bienestar con el logo blanco y verde, y un chip dorado, sobre una superficie de madera clara.
La institución aclaró, no obstante, que en junio de 2026 no existe una disposición oficial que obligue a todos los usuarios a hacer el cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Banco del Bienestar, el cambio es prioritario para:

  • Beneficiarios que recibieron una tarjeta nueva.
  • Quienes extraviaron su plástico y lo recuperaron o repusieron.
  • Usuarios que compartieron su NIP con familiares, amigos o terceros.
  • Personas que solicitaron ayuda a desconocidos en cajeros automáticos.
  • Quienes sospechan que alguien más conoce su clave.
  • Titulares que no han modificado su NIP en varios años.

Cómo cambiar el NIP en cajero automático

Hombre de espaldas usando un cajero automático del Banco de la Nación, con el logo visible. A su lado, una mano sostiene un smartphone mostrando la app de Banco de la Nación y ONP.
El nuevo NIP queda activo de forma inmediata. Se recomienda cubrir el teclado con la mano al ingresar la clave para evitar que alguien la observe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vía más rápida es el cajero automático del Banco del Bienestar. El trámite es gratuito, toma menos de cinco minutos y no requiere cita previa. Los pasos son:

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1. Insertar la tarjeta en el cajero.

2. Ingresar el NIP vigente (o el provisional, si es tarjeta nueva).

3. Seleccionar la opción “Cambio de NIP” en el menú principal.

4. Capturar la nueva clave de cuatro dígitos.

5. Confirmarla ingresándola por segunda vez.

6. Guardar el comprobante que emita el sistema.

El nuevo NIP queda activo de forma inmediata. Se recomienda cubrir el teclado con la mano al ingresar la clave para evitar que alguien la observe.

Cómo cambiar el NIP en ventanilla de sucursal

Mujer mexicana de la tercera edad, cabello blanco, sonríe a cámara con tarjeta verde de Banco del Bienestar. Detrás, módulo de registro y fila de adultos mayores.
El personal entrega un teclado para que el propio titular ingrese y confirme su nueva clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieran atención presencial, el trámite también puede realizarse en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, en horario de 8:00 a 16:30 horas. Los documentos necesarios son:

Tarjeta del Banco del Bienestar.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o credencial del INAPAM.

Copia del contrato de apertura de cuenta (preferible, no indispensable).

El personal entrega un teclado para que el propio titular ingrese y confirme su nueva clave. Ningún empleado del banco está autorizado para solicitar el NIP directamente.

Qué hacer si olvidaste tu NIP

Si el titular no recuerda su NIP actual, el cambio en cajero no es posible. Debe acudir en persona a una sucursal con identificación oficial y, de preferencia, copia del contrato. El banco restablecerá la clave de forma presencial. Este trámite es gratuito y personal; no existe forma de recuperar el NIP por teléfono, internet ni aplicación móvil.

Si se ingresa el NIP de forma incorrecta tres veces consecutivas, la tarjeta se bloquea automáticamente. En ese caso, el desbloqueo también se realiza en ventanilla con identificación oficial, según informó el Banco del Bienestar el 9 de junio de 2026.

Recomendaciones de la Condusef para elegir un NIP seguro

cajero automático, persona joven, transacción, banco, clave, detalle. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cambiar la clave al menos una vez al año, especialmente tras operaciones frecuentes o extravío de la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) establece las siguientes pautas para proteger la clave:

  • No usar secuencias como 1234, 4321, 0000 ni 9999.
  • Evitar fechas de nacimiento, aniversarios o años significativos.
  • No usar patrones visuales en el teclado numérico (como 2580).
  • No repetir el mismo NIP en distintas tarjetas bancarias.
  • Cambiar la clave al menos una vez al año, especialmente tras operaciones frecuentes o extravío de la tarjeta.
  • Memorizar el NIP y no anotarlo en papeles ni en el celular.

Alertas contra fraudes

cajeros automáticos - robos - ciberdelincuentes - tecnología - 24 de febrero
Para reportar robo o extravío de la tarjeta, la línea oficial es el 800 900 2000 (Imagen ilustrativa Infobae)

El Banco del Bienestar nunca solicita el NIP, contraseñas ni códigos de verificación por llamadas telefónicas, mensajes de texto ni redes sociales. Cualquier contacto de ese tipo debe considerarse un intento de fraude.

Para reportar robo o extravío de la tarjeta, la línea oficial es el 800 900 2000. Los canales verificados de la institución son el sitio gob.mx/bancodelbienestar y las cuentas @bbienestarmx en X y @bancobienestar en Facebook e Instagram.

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