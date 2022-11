Lidia Sanguino murió tras golpiza de sus vecinas en Texcoco

(Facebook/Lidia Sanguino de Cerón)

Lidia Sanguino, de 18 años, falleció tras varias semanas hospitalizada debido a la golpiza que presuntamente le dieron sus vecinas en la comunidad de San Bernardino en Texcoco, Estado de México (Edomex). La joven dejó huérfano a un niño de menos de un año de edad.

La víctima habría sido agredida el 28 de octubre durante una riña que su familia tuvo con sus vecinos. Ella presuntamente fue golpeada en la cabeza por al menos dos mujeres, de quienes actualmente se desconoce su paradero.

Tras la agresión fue llevada a un hospital en Ixtapaluca, donde cayó en coma debido a un trauma cranoencefálico y lesiones en la columna vertebral.

Habitantes de San Bernardino Texcoco exigieron justicia para Lidia Sanguino (Facebook)

El 22 de noviembre trascendió que la mujer falleció, por lo que la comunidad de San Bernardino se manifestó para exigir justicia. Por la noche cerraron la circulación en el cruce de Texcoco-Lechería y en la incorporación de la carretera México-Texcoco.

Mediante consignas como “Queremos justicia”, “Queremos a las asesinas” y “Todos somos Lidia” los manifestantes pidieron que los culpables de la muerte de la joven reciban castigo.

Los protestantes también denunciaron que las autoridades negaron a la familia de la joven un lugar digno en el panteón para sepultarla y que, en cambio, les ofrecieron un espacio en la fosa común. Esto debido a que no contaban con el dinero suficiente para pagar la cuota.

El caso de Lidia Sanguino no es aislado (CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO)

Habitantes de la localidad donde vivía Lidia se despidieron de ella mediante mensajes como “Todo San Bernardino somos #Lidia. Exigimos justicia”, el cual pintaron en una barda y también en redes sociales.

En la red se pudieron leer mensajes como “Es una conocida de mi comunidad, de familia humilde y dejó un bebé de 1 año aproximadamente, la golpearon y le causaron muerte cerebral, de las personas que le hicieron esto no saben de su paradero ya que al percatarse de la gravedad se fueron. Una noticia que nos duele com sociedad, la muerte de Lidia era evitable”, “Vuela alto Lidia, me llevo los recuerdos contigo” o “Es sin duda triste leer este tipo de noticias, pero más triste es saber que esto pasa cada vez más seguido a lo largo y ancho del país”.

Días antes de su muerte también organizaron una colecta de víveres para su hijo. Los organizadores invitaron a la comunidad cooperar con pañales, leche en polvo, tollitas húmeda, ropa para bebé, cobijas y de ser posible, con un apoyo económico.

Luz Raquel fue quemada viva por un grupo presuntamente encabezado por su vecino (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio)

El caso de Lidia no es aislado, pues los últimos meses han trascendido situaciones similares en las que mujeres han muerto por agresiones de sus vecinos, entre ellas Juana Ovando y Luz Raquel Padilla.

Juana murió en abril de 2022 en Xalapa, Veracruz durante un conflicto con su vecino, quien la habría atacado con un arma blanca. La joven, de 22 años, era una activista feminista.

Luz falleció en julio de este año tras ser quemada viva en un ataque presuntamente coordinado por su vecino Sergio “N”, quien anteriormente la habría amenazado mediante pintas en el inmueble donde vivían. Hasta el momento, el caso no ha sido esclarecido.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco ha presentado avances en la investigación, los cuales han sido rechazados por organizaciones civiles, debido a que apuntaron a que se trató de un autoataque y a que ella pintó los mensajes amenazantes sobre las paredes.

