La ácida crítica de Kenia López Rabadán a la marcha convocada por AMLO

López Rabadán consideró que AMLO pasará a la historia como un destructor (Fotos: Twitter)

La marcha que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el siguiente domingo con motivo de su cuarto informe de Gobierno sigue generando críticas y burlas en redes sociales, entre ellas, la de la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.

El pasado lunes 21 de noviembre, durante su conferencia de prensa “La Contramañanera”, la legisladora del blanquiazul consideró que con la actitud que ha tomado el mandatario federal en torno a la manifestación del próximo 27 de noviembre, sólo demuestra que pasará a la historia no como un transformador sino como un destructor.

“Es terrible porque se comporta como un candidato, se comporta como un, pues yo diría, como un ‘matraquero’, en lugar de comportarse como el presidente de todos los mexicanos”

En su participación, López Rabadán recordó que el jefe del Ejecutivo federal prometió seguridad y México “está bañado en sangre”; prometió, añadió, un sistema de salud de primer mundo y hoy las y los mexicanos “no pueden ir a un hospital de calidad, no hay servicios médicos, no hay medicinas, no hay quimioterapias”.

“Prometió que iba a haber prosperidad en México y estamos viviendo la peor crisis que no habíamos vivido en los últimos 20 años”, manifestó la panista.

Asimismo, la senadora subrayó que el presidente López Obrador mintió en todo ya que ha demostrado ineficiencia y pésimos resultados, “lo único a lo que atina a hacer es a tratar, lastimosamente y lo digo, ilegalmente, inmoralmente, de convocar a una marcha”.

López Rabadán se lanzó contra Sheinbaum: “Morena tiene abandonada la CDMX”

Kenia López Rabadán reprochó que el pasado fin de semana Sheinbaum “salió a hacer campaña” al estado de Chiapas (Fotos: Senado/Cultura CDMX)

En otra tema, la integrante de Acción Nacional exigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, esclarecer de inmediato la tragedia en la que perdieron la vida dos jóvenes en la alcaldía de Iztacalco, ocasionadas por la negligencia de su administración y que deje de hacer actos anticipados de campaña con recursos de los mexicanos.

“A la jefa de gobierno se le olvidó rápidamente que apenas hace 11 días, el 10 de noviembre, las hermanas Sofía y Esmeralda perdieron la vida por la negligencia de su administración. Murieron porque Morena tiene abandonada a la capital, sin luminarias, sin coladeras, sin seguridad. Es dolorosa su muerte y es preocupante que al gobierno de la Ciudad no le importe”

En su conferencia, la legisladora reprochó que el pasado fin de semana, “y como si la Ciudad de México no se estuviera cayendo a pedazos”, Sheinbaum “salió a hacer campaña” al estado de Chiapas.

“Nuevamente se fue a realizar actos anticipados de campaña con total descaro. Ojalá alguien le explicara que no hay mejor campaña que hacer un buen gobierno y que si por resultados vamos, no ha dado ninguno”, aseguró.

La también vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado de la República agregó que en los cuatro años de administración de Sheinbaum Pardo las personas que viven en la capital del país arriesgan su vida ante la negligencia de Morena que “sólo busca pretextos para no gobernar”.

“En la Ciudad de México no hay caminos dignos para los peatones, ni para los usuarios del Metro, ni para los ciclistas, es más, ni para los automovilistas. El transporte público está abandonado, las calles están oscuras e inseguras. Te roban, te extorsionan, te matan. Esa es la terrible realidad que tienen que vivir los capitalinos como consecuencia de las pésimas decisiones del gobierno”, subrayó.

