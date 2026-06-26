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Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa

La familia del ‘Poeta del Pueblo’ emitió un comunicado esclareciendo la situación

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Joan Sebastian consumió marihuana por el dolor que le provocó el cáncer
(Cuartoscuro)

El Tribunal de Texas reconoció de manera formal a los herederos legales de Joan Sebastian y definió la ruta jurídica respecto a la porción hereditaria que corresponde a la sucesión de Julián Figueroa.

La familia Figueroa difundió un comunicado en el que detalla los puntos clave de la resolución judicial y aclara el futuro de los derechos en disputa.

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El tribunal reconoce a los herederos formales de Joan Sebastian

Según el comunicado, el tribunal acreditó como herederos de la sucesión a:

  • José Manuel Figueroa González
  • Zarelea Figueroa Ocampo
  • Sucesión de Julián Figueroa Fernández
  • Joana Marcelia Figueroa Espín
  • Juliana Joeri Figueroa Alonso
  • D’Yave Figueroa Espín
  • Alina Espín Villalobos
  • Alejandro Jesús Chaidez-Figueroa (Hijo de Trigo de Jesús Figueroa González)
  • Descendientes de Juan Sebastián Figueroa González
La Octava Maravilla era el sueño de Joan Sebastian. Foto: Facebook Joan Sebastian.
La Octava Maravilla era el sueño de Joan Sebastian. Foto: Facebook Joan Sebastian.

Qué pasará con la parte de Julián Figueroa

El comunicado subraya que la resolución reconoce expresamente como heredera a “La Sucesión de Julián Figueroa Fernández”, la cual está radicada en México.

El texto precisa que la determinación definitiva sobre los derechos hereditarios de esta porción dependerá del procedimiento legal que se lleva a cabo en territorio mexicano.

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“Los derechos hereditarios de dicha porción quedarán a salvo y serán determinados conforme al procedimiento sucesorio de Julián Figueroa Fernández en México”, aclara la familia.

Joan Sebastian Julián Figueroa
Joan Sebastian murió en julio de 2015, tras años de sufrir cáncer de huesos (Foto: Instagram)

La administración y representación de la parte correspondiente a Julián Figueroa estará a cargo del albacea vigente en México.

“Lo anterior se debe a que la determinación definitiva sobre los derechos hereditarios correspondientes a esa porción depende del proceso sucesorio que se lleva a cabo en México, en el cual la viuda de Julián Figueroa ha impugnado la sucesión”, se lee.

Se destacó que los derechos hereditarios están a salvo, pero se determinarán conforme el resultado del procedimiento sucesorio de Julián Figueroa.

El documentó detalló que podrían suceder dos escenarios respecto a la herencia de Julián Figueroa, tras la impugnación de Imelda Tuñón.

“Que el menor (José Julián) sea reconocido como heredero universal, o que el menor y su madre sean reconocidos conforme corresponda legalmente”.

Se aclaró que además de ellos dos no había otra persona con derechos hereditarios de esa porción, lo cual significa que ni Maribel Guardia o Marco Chacón podrían recibir algo de eso.

Nuevo albacea en la sucesión de Joan Sebastian

El tribunal también resolvió la remoción de la anterior albacea y la designación de un nuevo administrador responsable de continuar con la administración del patrimonio de Joan Sebastian conforme a las determinaciones judiciales y al marco legal aplicable.

“Se ha designado formalmente a un nuevo administrador de la sucesión”, señala el comunicado.

Proceso legal transparente y agradecimiento familiar

Por último, la familia expresó su gratitud a quienes han acompañado el proceso y reiteró su compromiso de actuar con transparencia y respeto a la memoria de Joan Sebastian.

“Confiamos en que todas las determinaciones se resolverán conforme a derecho”, concluye el comunicado.

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