México

FGR atiende la denuncia de Antonia contra Sergio Andrade; el caso podría ser internacional

La hija del exproductor musical ha dado actualizaciones a través de sus redes sociales

Guardar
Google icon
antonia andrade y sergio andrade -México- 24 junio
(Instagram)

La búsqueda de justicia por parte de Antonia Andrade contra Sergio Andrade dio un giro relevante en las últimas horas, luego de días de llamados públicos y movilización social.

En medio de la atención mediática y el apoyo de otras sobrevivientes, la hija del productor musical anunció avances en el proceso legal que involucra tanto a autoridades mexicanas como extranjeras.

PUBLICIDAD

FGR responde a Antonia Andrade

El pasado 25 de junio, Antonia Andrade recurrió a sus historias de Instagram para informar que la Fiscalía General de la República (FGR) respondió a su solicitud, luego de los insistentes llamados que realizó desde España.

La joven manifestó su agradecimiento: “Gracias FGR México por responder. El proceso continúa para todas las partes posibles. Gracias a todos los demás por continuar difundiendo de la mejor medida posible”.

PUBLICIDAD

antonia y sergio andrade
(Instagram)

Antonia explicó que la respuesta de la fiscalía abre la puerta a nuevas etapas procesales y reconoció la importancia de la difusión pública en el avance de su caso.

Añadió que, por la naturaleza de los delitos denunciados y el hecho de que se consideran “delitos continuados” de carácter transnacional, España podría también ejercer jurisdicción de manera simultánea.

“Dado que hay consideración de ‘delitos continuados’ transnacional por diferentes motivos, es posible que España pueda proceder también y tener jurisdicción a la vez”, detalló en su mensaje.

antonia andrade -México- 26 junio
(Instagram)

El llamado público de Antonia Andrade y el proceso ante la FGR

La reacción de la FGR llegó después de que Antonia Andrade emprendiera una campaña pública desde España, donde radica actualmente, pidiendo a las autoridades mexicanas que atendieran su denuncia penal contra Sergio Andrade.

En días previos, la joven había utilizado sus redes para informar sobre la presentación formal de su denuncia y la dificultad para avanzar en el proceso debido a la distancia y la falta de respuesta de instancias consulares y judiciales.

En sus mensajes anteriores, Antonia relató que el documento de denuncia no podía ser compartido por recomendación de las autoridades, pero insistió en la urgencia de que las investigaciones se realizaran de forma coordinada con Interpol, considerando la gravedad del caso y los antecedentes documentados.

antonia andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Asimismo, reportó que el proceso legal se encontraba en etapa de transferencia internacional, pues los delitos fueron cometidos en México, pero ella reside fuera del país.

La joven también señaló que había intentado contactar a la FGR por diversas vías, así como al Consulado Mexicano, pero hasta entonces no había recibido una respuesta formal.

Su insistencia y la presión social lograron que finalmente la institución se comunicara con ella para dar seguimiento a su denuncia.

Difusión, apoyo social y la perspectiva internacional de la denuncia

En las últimas semanas, Antonia compartió imágenes actuales de Sergio Andrade y exhortó a la sociedad a no permanecer indiferente ante los abusos denunciados por ella y otras sobrevivientes.

El reconocimiento de la posible jurisdicción compartida entre México y España refuerza la dimensión internacional del caso.

Temas Relacionados

Antonia AndradeSergio AndradeFGRmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El dinero que tienes en tu Afore y que puedes retirar hoy sin jubilarte ni penalizaciones: los casos que la ley permite

Puedes disponer del saldo acumulado por ahorro voluntario en cualquier momento. Estas aportaciones, además, pueden ser deducibles de impuestos y no afectan tus derechos de pensión según la regulación de la CONSAR y el SAT

El dinero que tienes en tu Afore y que puedes retirar hoy sin jubilarte ni penalizaciones: los casos que la ley permite

Lo que nunca debes dejar en el piso de noche si no quieres visitas de alimañas

Descubre cuáles son las prácticas recomendadas para mantener tu hogar libre de plagas

Lo que nunca debes dejar en el piso de noche si no quieres visitas de alimañas

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: Obras complican el tránsito en la CDMX este viernes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: Obras complican el tránsito en la CDMX este viernes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa

La familia del ‘Poeta del Pueblo’ emitió un comunicado esclareciendo la situación

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

Autoridades de EEUU aseguran que cárteles controlan toda la frontera norte de México y defienden construcción del muro

Operativo en Sonora por asesinato de comandante de la AMIC deja 13 detenidos en Ímuris

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

Procesan a tres hombres que llevaban más de 300 kilos de cocaína en una embarcación

ENTRETENIMIENTO

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa

Adal Ramones regresa a los monólogos 19 años después de Otro Rollo y las redes no perdonan: “¿Esto le daba risa a mis papás?"

Padres de la Miss Universo Fátima Bosch desatan nueva polémica tras aparecer en un palco de lujo de la FIFA

¿Quién fue Luis de la Rosa? El animador mexicano de ‘Space Jam 2′ y ‘Animaniacs’ que murió a los 34 años en Francia

Muere a los 34 años el animador digital Luis de la Rosa en trágico accidente de tren en Francia

DEPORTES

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: así llegan al partido del Mundial 2026

El mensaje de Memo Ochoa tras despedirse de la selección mexicana en el Mundial 2026: “Me voy con la cabeza en alto”

Alaska, la famosa influencer uruguaya queda fascinada con Guadalajara y afirma que México merecía ser el único anfitrión del Mundial 2026

Triunfo dramático en Los Ángeles: Turquía derrota a los Estados Unidos en el último minuto del partido