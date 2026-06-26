FGR atiende la denuncia de Antonia contra Sergio Andrade; el caso podría ser internacional

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La búsqueda de justicia por parte de Antonia Andrade contra Sergio Andrade dio un giro relevante en las últimas horas, luego de días de llamados públicos y movilización social.

En medio de la atención mediática y el apoyo de otras sobrevivientes, la hija del productor musical anunció avances en el proceso legal que involucra tanto a autoridades mexicanas como extranjeras.

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FGR responde a Antonia Andrade

El pasado 25 de junio, Antonia Andrade recurrió a sus historias de Instagram para informar que la Fiscalía General de la República (FGR) respondió a su solicitud, luego de los insistentes llamados que realizó desde España.

La joven manifestó su agradecimiento: “Gracias FGR México por responder. El proceso continúa para todas las partes posibles. Gracias a todos los demás por continuar difundiendo de la mejor medida posible”.

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Antonia explicó que la respuesta de la fiscalía abre la puerta a nuevas etapas procesales y reconoció la importancia de la difusión pública en el avance de su caso.

Añadió que, por la naturaleza de los delitos denunciados y el hecho de que se consideran “delitos continuados” de carácter transnacional, España podría también ejercer jurisdicción de manera simultánea.

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“Dado que hay consideración de ‘delitos continuados’ transnacional por diferentes motivos, es posible que España pueda proceder también y tener jurisdicción a la vez”, detalló en su mensaje.

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El llamado público de Antonia Andrade y el proceso ante la FGR

La reacción de la FGR llegó después de que Antonia Andrade emprendiera una campaña pública desde España, donde radica actualmente, pidiendo a las autoridades mexicanas que atendieran su denuncia penal contra Sergio Andrade.

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En días previos, la joven había utilizado sus redes para informar sobre la presentación formal de su denuncia y la dificultad para avanzar en el proceso debido a la distancia y la falta de respuesta de instancias consulares y judiciales.

En sus mensajes anteriores, Antonia relató que el documento de denuncia no podía ser compartido por recomendación de las autoridades, pero insistió en la urgencia de que las investigaciones se realizaran de forma coordinada con Interpol, considerando la gravedad del caso y los antecedentes documentados.

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Asimismo, reportó que el proceso legal se encontraba en etapa de transferencia internacional, pues los delitos fueron cometidos en México, pero ella reside fuera del país.

La joven también señaló que había intentado contactar a la FGR por diversas vías, así como al Consulado Mexicano, pero hasta entonces no había recibido una respuesta formal.

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Su insistencia y la presión social lograron que finalmente la institución se comunicara con ella para dar seguimiento a su denuncia.

Difusión, apoyo social y la perspectiva internacional de la denuncia

En las últimas semanas, Antonia compartió imágenes actuales de Sergio Andrade y exhortó a la sociedad a no permanecer indiferente ante los abusos denunciados por ella y otras sobrevivientes.

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El reconocimiento de la posible jurisdicción compartida entre México y España refuerza la dimensión internacional del caso.