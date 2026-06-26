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Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: así llegan al partido del Mundial 2026

El partido será clave para definir la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, con escenarios abiertos para ambos equipos

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(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita se transmite el 26 de junio en México, 18:00 horas, Costa Rica, 18:00 horas, Estados Unidos (Este), 20:00 horas, Perú, 19:00 horas, Colombia, 19:00 horas, Ecuador, 19:00 horas, Panamá, 19:00 horas, Venezuela, 20:00 horas, Bolivia, 20:00 horas, Uruguay, 21:00 horas, Argentina, 21:00 horas, España, 02:00 horas del 27 de junio.

Transmisión por televisión: México, ViX; Costa Rica, Teletica, TD MAX, Fox y Fox+; Estados Unidos (Este), DSports; Perú, América TV; Colombia, Win Sports; Ecuador, Teleamazonas; Panamá, Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox; Venezuela, Televen; Bolivia, Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel; Uruguay, Canal 5; Argentina, TyC Sports; España, DAZN.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final con un duelo que puede definir el futuro de dos selecciones que aún mantienen aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Cabo Verde llega como una de las sorpresas del Grupo G tras empatar con España y Uruguay en sus dos primeras presentaciones mundialistas, mientras que Arabia Saudita buscará recuperarse luego de sufrir una goleada ante la Roja y rescatar sus opciones de clasificación en Houston.

En pocas líneas:

09:13 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

La tercera fecha de la fase de grupos continuará con las definiciones de las zonas I, H y G

La Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé definen al puntero de la zona I (REUTERS)
La Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé definen al puntero de la zona I (REUTERS)

El Mundial 2026 ya se encuentra en la última fecha de la fase de grupos y la jornada del viernes 26 de junio contará con la definición de tres zonas. El día se iniciará con los duelos entre Noruega-Francia y Senegal-Irak por el Grupo I. Más tarde, por la zona H, Uruguay se enfrentará a España, mientras que Cabo Verde hará lo propio contra Arabia Saudita. La última en cerrarse será la zona G con los partidos ente Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán.

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