México

Decomiso millonario en la frontera: cae estadounidense con 25.8 kilos de metanfetamina en El Paso

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) interceptaron el millonario cargamento el pasado 18 de junio. Los decomisos de esta droga han aumentado más del 67% en el actual año fiscal 2026, según reportes oficiales

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Puente internacional entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Mujer con maleta de la que caen pastillas y polvo azul. Cuatro agentes CBP con uniforme azul oscuro.
El puente internacional Paso del Norte conecta a Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, y es uno de los cruces fronterizos más vigilados por autoridades federales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asestó un nuevo golpe al tráfico internacional de estupefacientes al detener a una ciudadana estadounidense que intentaba introducir un millonario cargamento de drogas sintéticas al país. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte, uno de los puertos de entrada más transitados de la región, el cual conecta de manera directa a Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, con la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.

La mujer, de quien se detalló es originaria del estado de Nuevo México, llevaba consigo un cargamento oculto de más de 25 kilogramos de metanfetamina pura.

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Detalles de la incautación millonaria

De acuerdo con el reporte oficial y pormenorizado emitido por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) con sede en El Paso, la incautación tuvo lugar el pasado 18 de junio. Durante una inspección minuciosa de rutina, los agentes fronterizos detectaron diversas irregularidades que llevaron al descubrimiento inmediato del cargamento ilícito. En total, los oficiales confiscaron 57 libras del narcótico, lo que equivale de manera exacta a 25.85 kilogramos.

Según las estimaciones de las autoridades federales estadounidenses, este volumen de metanfetamina alcanzaría un valor superior a un estimado de medio millón de dólares una vez distribuido y vendido en el mercado negro, lo que representa una importante afectación a las finanzas de las organizaciones criminales trasnacionales que operan en esta franja.

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Oficiales de CBP mantienen operativos constantes y estrictos para detectar narcóticos en los vehículos y peatones que intentan ingresar a los Estados Unidos. EFE/César Contreras
Oficiales de CBP mantienen operativos constantes y estrictos para detectar narcóticos en los vehículos y peatones que intentan ingresar a los Estados Unidos. EFE/César Contreras

Al respecto de esta operación, las autoridades responsables de custodiar los puertos de entrada a los Estados Unidos destacaron la labor incesante y el rigor de su personal operativo. “Mediante una acción decisiva, una preparación constante y el trabajo en equipo, los oficiales de CBP están apuntando agresivamente a los contrabandistas, eliminando narcóticos peligrosos de nuestras comunidades y reforzando la seguridad fronteriza todos los días”, señaló la autoridad federal, reiterando la política de cero tolerancia ante estas actividades.

Alerta por drástico incremento en aseguramientos

Este decomiso no es un evento aislado en los cruces internacionales, sino que forma parte de una tendencia al alza sumamente preocupante en el trasiego de narcóticos sintéticos por la frontera sur. Las propias estadísticas oficiales publicadas por la CBP revelan un incremento drástico en los volúmenes de droga asegurados en la región en lo que va del año, demostrando un cambio en la dinámica de tráfico.

Al analizar los datos, durante los primeros ocho meses del Año Fiscal 2025 (periodo comprendido entre octubre de 2024 y mayo de 2025), las autoridades fronterizas lograron asegurar un total de mil 014 libras, equivalentes a 459.9 kilos de metanfetamina. En marcado contraste, durante el mismo lapso del actual Año Fiscal 2026 (de octubre de 2025 a mayo de 2026), la cifra de decomisos se disparó hasta alcanzar las mil 701 libras, es decir, 771.5 kilogramos de la sustancia.

Este enorme salto estadístico representa un contundente incremento del 67.75 por ciento en el volumen traficado y detectado de esta droga, encendiendo las máximas alertas de las agencias de seguridad e inteligencia en ambos lados de la frontera.

Primer plano de las manos de un policía con guantes negros quitando unas esposas de las muñecas de una persona con una llave. Solo se ven las manos y parte de los brazos.
La mujer que llevaba el cargamento fue detenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peligros mortales de la metanfetamina

El combate frontal al trasiego de este narcótico es prioritario no solo por temas de seguridad nacional, sino por los graves estragos que causa en la salud pública de los ciudadanos. La metanfetamina, como lo detalla ampliamente la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (conocida mundialmente por sus siglas en inglés, DEA), es un potente estimulante sintético que acelera de forma extrema el funcionamiento general del sistema corporal humano.

Esta peligrosa droga, que habitualmente se presenta y comercializa de forma ilegal en forma de pastillas o como polvo, es altamente adictiva desde sus primeros usos y produce efectos devastadores y degenerativos en los consumidores a corto y largo plazo.

Las autoridades sanitarias y de seguridad advierten de forma enfática que el consumo de dosis elevadas puede resultar letal. Entre las causas de muerte más comunes por sobredosis o abuso prolongado de metanfetamina se encuentran los accidentes cerebrovasculares severos, los ataques cardíacos fulminantes o el colapso de órganos por problemas multiorgánicos provocados por un sobrecalentamiento corporal extremo.

Tras su captura, la mujer, el cargamento y el vehículo utilizado fueron puestos a disposición de las autoridades federales para enfrentar los cargos correspondientes por narcotráfico.

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