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Alaska, la famosa influencer uruguaya queda fascinada con Guadalajara y afirma que México merecía ser el único anfitrión del Mundial 2026

La creadora de contenido destacó el ambiente del Fan Fest, elogió a la afición mexicana y aseguró que volvió a sentir la esencia de la Copa del Mundo al llegar al país

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Alaska
La creadora de contenido destacó el ambiente del Fan Fest, elogió a la afición mexicana y aseguró que volvió a sentir la esencia de la Copa del Mundo al llegar al país. (@alaskkag)

La creadora de contenido uruguaya Gimena Sauchenco, mejor conocida como Alaska, llegó a Guadalajara para acompañar a la selección de su país antes del decisivo encuentro frente a España, donde Uruguay buscará asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, durante su visita dejó una declaración que llamó la atención al asegurar que, por el ambiente que se vive en las calles, México debió ser el único país anfitrión de la Copa del Mundo.

Con casi un millón de seguidores en redes sociales, la influencer recorrió el FIFA Fan Fest instalado en Guadalajara, donde convivió con aficionados mexicanos y extranjeros. En entrevista exclusiva con Infobae México, reconoció que la pasión que encontró en territorio mexicano supera a la experimentada en otras sedes del torneo.

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“Yo creo que si es por una cuestión de ambiente, sí. O sea, tendría que haber sido solo México. Igual la otra vez me pasó que yendo al partido de Colombia contra Congo tuve un problema ahí con el tráfico, salí como cuatro horas antes y llegué una hora antes porque nada, tuve un problema ahí con el estacionamiento y lo subí a Instagram y me decían: ‘Bueno, bienvenida a Guadalajara, acá el tráfico es así siempre’. Pero sacando eso, creo que en cuanto al ambiente y a todo, sí, sin dudas tendría que haber sido en Ciudad de México porque es, es la mejor sede que hay”, afirmó.

Alaska
Alaska asistió al Fan Fest en la ciudad de Guadalajara en México. (@alaskkag)

La uruguaya explicó que antes de llegar a México permaneció algunos días en Miami, donde aseguró que no logró percibir el mismo ambiente futbolero que ahora vive en Guadalajara.

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“Estaba en Miami y me quejé las dos semanas que estuve de que no había mucho ambiente de mundial y llegué acá y es como que reviví. Empecé a sentir el fútbol, siento que los latinos somos alegres, nos gusta el fútbol de verdad. Entonces, lo que se está viviendo acá en el Fan Fest es una locura y es la verdadera fiesta del mundial. El miércoles vine a ver el partido de México acá y fue una hermosura, los mexicanos muy graciosos, muy buena onda. Así que nada, pasándola muy bien”, comentó.

Además del ambiente que encontró durante su estancia, Alaska también destacó el desempeño que ha mostrado la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. El Tricolor avanzó a los dieciseisavos de final después de finalizar como líder del Grupo A con tres victorias consecutivas.

“Han estado rebien. Todos los partidos que he visto siento que han sabido defender muy bien que son sede, están dejando una buena imagen. Hay que ver con quién les toca en dieciseisavos, pero muy bien”, señaló.

Fuera de las canchas, la influencer confesó que otro de los aspectos que más ha disfrutado durante su visita ha sido la gastronomía mexicana, la cual aseguró la ha conquistado desde su llegada.

“He disfrutado la comida. He comido mucho taco, quesadilla, enchiladas, de todo un poco, probando varias cosas”, dijo entre risas.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay vs Cabo Verde - Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 21 de junio de 2026. Aficionados uruguayos exhiben su bandera nacional dentro del estadio antes del partido. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay vs Cabo Verde - Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 21 de junio de 2026. Aficionados uruguayos exhiben su bandera nacional dentro del estadio antes del partido. REUTERS/Paul Childs

Pese a los elogios hacia México y al ambiente que ha encontrado durante el Mundial, Alaska dejó claro que su principal objetivo en Guadalajara es apoyar a la selección uruguaya, que este viernes disputará un compromiso decisivo frente a España.

Confiada en la capacidad de la Celeste para superar a uno de los favoritos del torneo, la creadora de contenido aseguró que el carácter del equipo puede marcar la diferencia.

“Depende de sí mismo. Tiene que poner la garra, que es lo que nos identifica, salir con todo, no regalar minutos. Y yo creo que lo podemos hacer, que no es imposible. Es difícil, obvio que sí, pero Uruguay cuando juega con equipos grandes también se agranda. Así que nunca nos subestimen y ojalá que este viernes sea el resultado”, concluyó.

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