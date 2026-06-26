México

Hombre que duró 20 horas atrincherado en Técamac se entregó: tenía como rehenes a su esposa, hijos y suegros

El hombre presuntamente consumía drogas y no quería anexarse, señalaron que tenía un arma larga y una corta por lo más de 100 policías acudieron al lugar

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Miguel de 35 años presuntamente consumía cotidianamente drogas como cristal, dijo un hombre de un centro de rehabilitación que acudió y habló con él por petición de sus familiares Foto: Redes sociales
Miguel de 35 años presuntamente consumía cotidianamente drogas como cristal, dijo un hombre de un centro de rehabilitación que acudió y habló con él por petición de sus familiares Foto: Redes sociales

Miguel, de 35 años, se entregó la mañana de este jueves poco después de las 8 de la mañana después de mantener retenidos a seis integrantes de su familia en una vivienda de Los Héroes Tecámac, en el Estado de México, un caso que movilizó a más de 100 elementos de seguridad y obligó al desalojo preventivo de tres escuelas cercanas.

El hombre permaneció atrincherado después del medio día de este jueves dentro del domicilio ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, en la Sexta Sección del fraccionamiento. Entre las personas retenidas estuvieron tres menores de edad, además de su esposa y su madre.

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La emergencia se activó luego de que vecinos alertaron a las autoridades por la presencia de un hombre armado dentro de la casa habitación. Los primeros reportes indicaron que portaba dos armas de fuego, una larga y una corta, y que mantenía bajo amenaza a sus propios familiares.

En la madrugada la esposa del hombre gritó desde el interior de la vivienda que no estaban como rehenes, que su hijo estaba triste y “malo” por ver a tantos policías y a la prensa en el lugar y que por favor se fueran. Sin embargo los elementos de seguridad no se retiraron ya que el hombre tendría presuntamente dos armas de fuego, una larga y una corta con la que podría atentar contra él o su misma familia.

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Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
Una pistola de color oscuro reposa sobre una superficie de madera rústica, destacando su diseño clásico y la textura del fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo reunió a más de 100 elementos y abarcó varias cuadras

Al lugar llegaron primero elementos de la Policía Estatal y corporaciones municipales. Después se sumaron la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, Protección Civil y personal especializado en armamento y operaciones especiales.

En total participaron más de 100 elementos de corporaciones policiales y militares. Las autoridades acordonaron varias cuadras alrededor del inmueble para contener la crisis y evitar una salida violenta.

Durante el cerco, los cuerpos de seguridad establecieron comunicación con el hombre para intentar la liberación de los rehenes por la vía del diálogo. Hasta antes de su entrega, el inmueble permaneció bajo vigilancia permanente mientras continuaban las negociaciones.

Testigos señalaron que el conflicto habría comenzado cuando sus familiares intentaron llevarlo a un centro de rehabilitación por adicciones. Un padrino de un lugar de atención a adicciones aseguró que al principio el hombre dijo que sí quería internarse, pero después cambió de decisión.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa misma persona relató que el hombre defendía su consumo y expresó su disposición a enfrentarse con cualquiera. En sus palabras: “Defiende su vicio, dice que está dispuesto a matarse con quien sea”.

Tres planteles fueron evacuados por la cercanía con la vivienda

La ubicación de la casa frente a centros escolares llevó a las autoridades a ordenar el desalojo de una secundaria, un jardín de niños y una guardería. La medida buscó reducir riesgos para alumnos, personal educativo y familias de la zona mientras seguía el operativo en Tecámac.

Los reportes disponibles también mencionaron que en otros planteles cercanos se aplicaron medidas preventivas por la proximidad con el punto de crisis. La zona permaneció resguardada mientras continuó la presencia de fuerzas estatales y federales.

Entre las primeras versiones sobre el caso apareció la referencia a que el hombre habría sido diagnosticado con esquizofrenia. Esa condición no fue confirmada oficialmente por las autoridades encargadas del despliegue.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se confirmó de manera oficial la identidad completa de todas las víctimas, aunque los informes preliminares coincidieron en que las personas retenidas pertenecían a su entorno familiar. Hasta el desarrollo más reciente del caso, no se había informado sobre personas lesionadas.

La retención y la portación de armas podrían derivar en varios delitos

Por los hechos, el responsable podría enfrentar conductas previstas en la legislación mexicana como privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego sin permiso. La eventual responsabilidad penal también dependería de la valoración sobre su estado mental al momento de los hechos.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro previó penas de entre 40 y 80 años de prisión para la privación ilegal de la libertad en su modalidad agravada. En materia de armas, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos estableció sanciones de tres a ocho años de prisión para quien porte dos o más armas sin licencia, con aumentos si existe pluralidad de artefactos.

Si las armas hubieran sido de uso exclusivo del Ejército, la sanción habría ascendido de tres a 15 años de prisión. Esa posible consecuencia quedó sujeta a la clasificación oficial del armamento asegurado y a las determinaciones ministeriales posteriores a la entrega.

  • Miguel, de 35 años, se entregó tras retener durante varias horas a seis familiares en una casa de Los Héroes Tecámac.
  • En el operativo participaron más de 100 elementos y fueron desalojadas una secundaria, un jardín de niños y una guardería.
  • El caso podría derivar en investigaciones por privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego sin permiso.

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