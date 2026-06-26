Gobierno de México decreta “home office” en CDMX para el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio

Las calles de la CDMX han albergado a miles de seguidores del Tri, por lo que se espera una participación igual o superior en el próximo partido. (REUTERS/Fred Ramos)

En el marco de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Federal, por medio de las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, publicó un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece diversas medidas administrativas y operativas de carácter obligatorio para el sector público y exhortativas para el sector privado, principalmente el uso de ‘home office’ en los casos que sean posibles.

Estas disposiciones buscan mitigar el impacto en la movilidad urbana, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar el correcto desarrollo de los eventos masivos programados en la capital del país.

PUBLICIDAD

La presidenta de México apoya directamente el desarrollo del evento en nuestro país. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)

Principales disposiciones del Decreto Presidencial

El documento oficial, catalogado bajo el código de verificación de publicación electrónica y difundido formalmente en la edición del 26 de junio de 2026, articula una estrategia de contingencia vial y laboral para fechas específicas en las que la Ciudad de México recibirá flujos masivos de aficionados locales y extranjeros.

Entre los puntos más destacados de la normativa se encuentran:

1. Implementación de Teletrabajo en la Administración Pública Federal (APF)

Para reducir la carga vehicular y saturación de los sistemas de transporte público (como el Metro, Metrobús y Cablebús), se instruye a las dependencias, organismos desconcentrados y entidades de la APF con sede en la Ciudad de México a migrar a esquemas de trabajo a distancia, teletrabajo o modalidades flexibles de organización laboral.

PUBLICIDAD

Excepciones operativas: Las actividades catalogadas como esenciales continuarán operando de manera presencial e ininterrumpida. Esto incluye al personal de los servicios de salud, protección civil, seguridad pública, seguridad nacional, control migratorio y aduanero, así como la operación de infraestructura crítica y servicios públicos estratégicos.

Se espera que esta medida aligere el tránsito de la ciudad. (Magnific)

2. Exhorto al Sector Privado y Social

El decreto emite un atento exhorto a las empresas y organizaciones de los sectores privado y social ubicadas en la zona metropolitana para que, de acuerdo con la viabilidad de sus procesos internos, adopten de manera voluntaria esquemas similares de home office o jornadas flexibles en sus puestos administrativos no esenciales durante los días con mayor actividad deportiva en el Estadio Azteca.

3. Suspensión de Actividades Escolares y Ajustes de Calendario

Con fundamento en las atribuciones que confiere la Ley General de Educación, se determinan suspensiones parciales y totales de clases en los centros escolares del Sistema Educativo Nacional (niveles preescolar, primaria, secundaria, normal y los dependientes de la Secretaría de Educación Pública) establecidos en la CDMX. Los ajustes pretenden evitar el colapso del tránsito en las horas pico, salvaguardando la integridad de la comunidad estudiantil.

PUBLICIDAD

Se espera que el decreto ayude a reducir el tránsito en las calles capitalinas.

Logística, Tránsito y Coordinación Interinstitucional

Para hacer frente a la magnitud de la Copa Mundial 2026, las autoridades federales trabajarán en estrecha coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. El plan integral contempla:

Cierres viales estratégicos: Rutas y perímetros controlados en las inmediaciones de los centros de conectividad y sedes oficiales para facilitar el paso de los contingentes y vehículos acreditados por la FIFA.

Reforzamiento de la seguridad: Despliegue masivo de elementos de vialidad y cuerpos policiales preventivos.

Campañas de concientización ambiental: Acciones orientadas al manejo eficiente de residuos sólidos y fomento del transporte sustentable.

El cumplimiento de estas medidas administrativas busca dejar un legado de organización y posicionar a México como un anfitrión de excelencia en el escenario global. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales sobre los horarios de contingencia y modificaciones en los trayectos habituales.

PUBLICIDAD