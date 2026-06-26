México

Gobierno de México decreta “home office” en CDMX para el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio

La capital mexicana se ha consagrado como uno de los puntos más emblemáticos de esta Copa del Mundo concentrando a más de dos millones de fanáticos en sus calles

Guardar
Google icon
Las calles de la CDMX han albergado a miles de seguidores del Tri, por lo que se espera una participación igual o superior en el próximo partido. (REUTERS/Fred Ramos)
Las calles de la CDMX han albergado a miles de seguidores del Tri, por lo que se espera una participación igual o superior en el próximo partido. (REUTERS/Fred Ramos)

En el marco de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Federal, por medio de las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, publicó un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece diversas medidas administrativas y operativas de carácter obligatorio para el sector público y exhortativas para el sector privado, principalmente el uso de ‘home office’ en los casos que sean posibles.

Estas disposiciones buscan mitigar el impacto en la movilidad urbana, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar el correcto desarrollo de los eventos masivos programados en la capital del país.

PUBLICIDAD

La presidenta de México apoya directamente el desarrollo del evento en nuestro país. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)
La presidenta de México apoya directamente el desarrollo del evento en nuestro país. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)

Principales disposiciones del Decreto Presidencial

El documento oficial, catalogado bajo el código de verificación de publicación electrónica y difundido formalmente en la edición del 26 de junio de 2026, articula una estrategia de contingencia vial y laboral para fechas específicas en las que la Ciudad de México recibirá flujos masivos de aficionados locales y extranjeros.

Entre los puntos más destacados de la normativa se encuentran:

1. Implementación de Teletrabajo en la Administración Pública Federal (APF)

Para reducir la carga vehicular y saturación de los sistemas de transporte público (como el Metro, Metrobús y Cablebús), se instruye a las dependencias, organismos desconcentrados y entidades de la APF con sede en la Ciudad de México a migrar a esquemas de trabajo a distancia, teletrabajo o modalidades flexibles de organización laboral.

PUBLICIDAD

  • Excepciones operativas: Las actividades catalogadas como esenciales continuarán operando de manera presencial e ininterrumpida. Esto incluye al personal de los servicios de salud, protección civil, seguridad pública, seguridad nacional, control migratorio y aduanero, así como la operación de infraestructura crítica y servicios públicos estratégicos.
Día Mundial de la Contraseña – contraseña – Perú – noticias – 5 mayo
Se espera que esta medida aligere el tránsito de la ciudad. (Magnific)

2. Exhorto al Sector Privado y Social

El decreto emite un atento exhorto a las empresas y organizaciones de los sectores privado y social ubicadas en la zona metropolitana para que, de acuerdo con la viabilidad de sus procesos internos, adopten de manera voluntaria esquemas similares de home office o jornadas flexibles en sus puestos administrativos no esenciales durante los días con mayor actividad deportiva en el Estadio Azteca.

3. Suspensión de Actividades Escolares y Ajustes de Calendario

Con fundamento en las atribuciones que confiere la Ley General de Educación, se determinan suspensiones parciales y totales de clases en los centros escolares del Sistema Educativo Nacional (niveles preescolar, primaria, secundaria, normal y los dependientes de la Secretaría de Educación Pública) establecidos en la CDMX. Los ajustes pretenden evitar el colapso del tránsito en las horas pico, salvaguardando la integridad de la comunidad estudiantil.

ERVERVERVEVEV
Se espera que el decreto ayude a reducir el tránsito en las calles capitalinas.

Logística, Tránsito y Coordinación Interinstitucional

Para hacer frente a la magnitud de la Copa Mundial 2026, las autoridades federales trabajarán en estrecha coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. El plan integral contempla:

  • Cierres viales estratégicos: Rutas y perímetros controlados en las inmediaciones de los centros de conectividad y sedes oficiales para facilitar el paso de los contingentes y vehículos acreditados por la FIFA.
  • Reforzamiento de la seguridad: Despliegue masivo de elementos de vialidad y cuerpos policiales preventivos.
  • Campañas de concientización ambiental: Acciones orientadas al manejo eficiente de residuos sólidos y fomento del transporte sustentable.

El cumplimiento de estas medidas administrativas busca dejar un legado de organización y posicionar a México como un anfitrión de excelencia en el escenario global. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales sobre los horarios de contingencia y modificaciones en los trayectos habituales.

Temas Relacionados

Gobierno de MéxicoClaudia SheinbaumSelección MexicanaCDMXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El dinero que tienes en tu Afore y que puedes retirar hoy sin jubilarte ni penalizaciones: los casos que la ley permite

Puedes disponer del saldo acumulado por ahorro voluntario en cualquier momento. Estas aportaciones, además, pueden ser deducibles de impuestos y no afectan tus derechos de pensión según la regulación de la CONSAR y el SAT

El dinero que tienes en tu Afore y que puedes retirar hoy sin jubilarte ni penalizaciones: los casos que la ley permite

Lo que nunca debes dejar en el piso de noche si no quieres visitas de alimañas

Descubre cuáles son las prácticas recomendadas para mantener tu hogar libre de plagas

Lo que nunca debes dejar en el piso de noche si no quieres visitas de alimañas

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: Obras complican el tránsito en la CDMX este viernes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: Obras complican el tránsito en la CDMX este viernes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa

La familia del ‘Poeta del Pueblo’ emitió un comunicado esclareciendo la situación

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

Autoridades de EEUU aseguran que cárteles controlan toda la frontera norte de México y defienden construcción del muro

Operativo en Sonora por asesinato de comandante de la AMIC deja 13 detenidos en Ímuris

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

Procesan a tres hombres que llevaban más de 300 kilos de cocaína en una embarcación

ENTRETENIMIENTO

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa

Tribunal de Texas reconoce a los herederos de Joan Sebastian: quiénes son y qué pasará con la parte de Julián Figueroa

FGR atiende la denuncia de Antonia contra Sergio Andrade; el caso podría ser internacional

Adal Ramones regresa a los monólogos 19 años después de Otro Rollo y las redes no perdonan: “¿Esto le daba risa a mis papás?"

Padres de la Miss Universo Fátima Bosch desatan nueva polémica tras aparecer en un palco de lujo de la FIFA

¿Quién fue Luis de la Rosa? El animador mexicano de ‘Space Jam 2′ y ‘Animaniacs’ que murió a los 34 años en Francia

DEPORTES

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: así llegan al partido del Mundial 2026

El mensaje de Memo Ochoa tras despedirse de la selección mexicana en el Mundial 2026: “Me voy con la cabeza en alto”

Alaska, la famosa influencer uruguaya queda fascinada con Guadalajara y afirma que México merecía ser el único anfitrión del Mundial 2026

Triunfo dramático en Los Ángeles: Turquía derrota a los Estados Unidos en el último minuto del partido