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Yulay casi pierde la vista por espuma en festejos del Ángel tras México vs Chequia: “Estuve a nada”

El influencer compartió su diagnóstico e hizo un llamado a la población

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yulay espuma angel -México- 26 junio
(Instagram)

El festejo por el triunfo de México sobre Chequia en el Ángel de la Independencia reunió a miles de aficionados el pasado 24 de junio, pero también dejó momentos de alerta.

El creador de contenido Yulay relató en sus redes sociales que estuvo a punto de perder la vista tras participar en la celebración, debido al contacto directo con espuma utilizada durante la celebración. Su testimonio puso sobre la mesa los riesgos asociados al uso de estos productos en eventos masivos.

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Yulay relató cómo casi pierde la vista

En sus historias de Instagram, Yulay compartió lo que vivió.

FOTO DE ARCHIVO: Los aficionados celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 contra Corea del Sur, en Ciudad de México, México, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Armando Vega/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Los aficionados celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 contra Corea del Sur, en Ciudad de México, México, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Armando Vega/Foto de archivo

“Buenas tardes, flaquitos. Hay un riesgo inminente. Me pasó el día de ayer. Casi ando perdiendo la vista. Acabo de salir del hospital. Tuve que ir de urgencia porque literalmente estuve a nada de perderla”, relató el influencer.

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Explicó que la espuma lanzada durante los festejos le cayó en los ojos, provocándole visión borrosa y una reacción que no mejoró ni enjuagándose repetidas veces.

“Por más que me enjuagaba los ojos, nada. Entonces estuve muy muy cerca de perderla. Así que niños, papás, tengan cuidado”, advirtió Yulay en su mensaje. Posteriormente, publicó una imagen de su receta médica, donde se observa el diagnóstico de

“Conjuntivitis química + eczema periocular” y el tratamiento recetado.

El video presenta al creador de contenido Yulay hablando a cámara, con una interfaz que muestra productos en aerosol y sus precios en la parte inferior. El contenido es un testimonio personal donde Yulay relata un incidente ocular durante los festejos de la victoria de México contra Chequia en el Mundial 2026, ocurridos en el Ángel de la Independencia. Describe el suceso como una experiencia cercana a la pérdida de visión.

Los riesgos de la espuma en los ojos

El caso de Yulay evidenció los peligros de la espuma en celebraciones masivas.

De acuerdo con la Asociación Americana de Optometría, el contacto de estos productos con los ojos puede causar irritación, conjuntivitis química e incluso daño severo si no se atiende de inmediato.

Los especialistas recomiendan evitar el contacto directo y acudir al médico ante cualquier síntoma como ardor, enrojecimiento o visión borrosa.

(Luz Coello/ Infobae México)
(Luz Coello/ Infobae México)

Así fue el festejo en el Ángel tras la victoria de México

La victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia desató una celebración masiva en el Ángel de la Independencia. Miles de personas se reunieron en Paseo de la Reforma, lanzando espuma, cantando y bailando bajo la lluvia a pesar de la Ley Seca y las calles inundadas.

Ángel de la Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El ambiente fue de júbilo, pero también se registraron incidentes derivados del uso excesivo de espuma, como el ocurrido a Yulay.

El festejo se prolongó hasta la madrugada, dejando imágenes de alegría, pero también de advertencia sobre la seguridad en eventos multitudinarios.

Recomendaciones para usar las espumas de fiesta

Los aerosoles con espuma o ’nieve artificial’ deben utilizarse solo de manera externa. No se recomienda inhalar ni ingerir el contenido, y es fundamental evitar apuntar el rocío directamente hacia los ojos, la boca o el rostro.

Una distancia mínima de 1,5 metros entre la boquilla del envase y la persona reduce riesgos de contacto accidental.

Para evitar irritaciones, se sugiere no prolongar el contacto de la espuma con la piel. Si se produce una ingestión o inhalación accidental, lo indicado es buscar atención médica de inmediato o consultar a un centro de intoxicaciones, sin intentar provocar el vómito en casa.

El producto se considera un cosmético, ya que mezcla sustancias sintéticas para modificar el aspecto del cuerpo.

Su presentación en aerosol implica que el contenido está bajo presión y se libera en forma de espuma al accionar la válvula. Estos envases deben mantenerse alejados del calor y nunca perforarse ni exponerse al fuego.

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