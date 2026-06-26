Autoridades de EEUU aseguran que cárteles controlan toda la frontera norte de México y defienden construcción del muro

El secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte REUTERS/Annabelle Gordon

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte del país, al operar mediante “plazas” controladas por grupos criminales.

Durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, el funcionario defendió la construcción de barreras físicas y el reforzamiento tecnológico en la zona fronteriza.

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Mullin afirmó que actualmente existen nueve cárteles que operan en la región y que, según su versión, no existe “ni un solo centímetro” de la frontera norte mexicana que no esté bajo el dominio de una plaza criminal.

El funcionario estadounidense no presentó pruebas públicas para respaldar dichas declaraciones, aunque sostuvo que las organizaciones delictivas han fortalecido sus capacidades operativas en los últimos años.

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Cárteles utilizan drones y túneles, afirma DHS

Los diversos grupos criminales usan drones para hacer labores de vigilancia en la frontera norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su comparecencia, Mullin explicó que los grupos criminales monitorean constantemente las vulnerabilidades fronterizas para facilitar el tráfico de drogas y personas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, los llamados “jefes de plaza” coordinan operaciones para detectar puntos débiles en la vigilancia fronteriza y aprovecharlos para mover cargamentos ilegales.

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Asimismo, señaló que las autoridades estadounidenses han identificado un incremento en el uso de sistemas aéreos no tripulados, es decir, drones, por parte de las organizaciones criminales. Añadió que recientemente fue descubierto un túnel clandestino, algo que calificó como el primer hallazgo de este tipo “en años”.

“El muro está obligando a los cárteles a modificar sus rutas tradicionales”, indicó Mullin al defender la estrategia impulsada por el gobierno estadounidense para reforzar la seguridad en la frontera.

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Estrategia en “puntos de estrangulamiento”

Los grupos criminales utilizan muros y barreras físicas en zonas específicas denominadas “puntos de estrangulamiento" (Reuters)

El titular del DHS explicó que la estrategia consiste en utilizar muros y barreras físicas para dirigir las actividades ilícitas hacia zonas específicas denominadas “puntos de estrangulamiento”.

Según Mullin, esto permitiría concentrar de mejor manera los recursos humanos y tecnológicos en áreas consideradas de alto riesgo.

“Mientras más muros construimos, más podemos concentrarnos en las zonas donde se registra el tráfico ilícito”, expresó el funcionario ante legisladores estadounidenses.

Además de las barreras físicas, destacó la importancia de implementar torres autónomas de vigilancia, sistemas tecnológicos avanzados y estrategias específicas para combatir el uso de drones por parte de los grupos criminales.

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El secretario aseguró que personalmente ha recorrido distintos puntos fronterizos tanto en helicóptero como en vehículos terrestres para identificar las áreas más vulnerables.

Debate migratorio y seguridad fronteriza continúa en Estados Unidos

Markwayne Mullin señaló la importancia de la construcción del muro fronterizo en el tema de la seguridad de su país (REUTERS/Annabelle Gordon)

Las declaraciones de Mullin se producen en medio del debate político en Estados Unidos sobre migración, tráfico de drogas y seguridad fronteriza, temas que han cobrado relevancia rumbo a las próximas discusiones presupuestarias en el Congreso.

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La construcción del muro fronterizo ha sido uno de los temas más polémicos entre republicanos y demócratas. Mientras algunos sectores consideran que las barreras físicas ayudan a disminuir el tráfico ilegal, otros especialistas y organizaciones civiles sostienen que las estructuras no resuelven de fondo los problemas relacionados con el crimen organizado y la migración.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial respecto a las declaraciones realizadas por el secretario del DHS.

Expertos en seguridad han señalado en distintas ocasiones que los cárteles mantienen presencia en diversos puntos fronterizos; sin embargo, también han advertido que el fenómeno del crimen organizado en la región es complejo y responde a factores económicos, sociales y de cooperación internacional entre ambos países.

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Las afirmaciones de Mullin reavivan la discusión sobre el papel de la seguridad fronteriza y las estrategias binacionales para combatir el tráfico de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos.