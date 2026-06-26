Adal Ramones regresa a los monólogos 19 años después de Otro Rollo y las redes no perdonan: “¿Esto le daba risa a mis papás?"

Adal Ramones aparece en un estudio televisivo mientras se visualizan en pantalla comentarios de redes sociales sobre su regreso a los monólogos, 19 años después de Otro Rollo. (Infobae México Especial)

Adal Ramones regresó a los monólogos solo para descubrir que su estilo de comedia parece no haber resistido el paso del tiempo, a pesar de que durante más de una década fue un referente en la televisión mexicana.

A casi 20 años de la última emisión de Otro Rollo, Ramones realiza una colaboración especial con Latinus. Aunque su participación acapara la conversación digital, el enfoque principal son las críticas al humor del conductor, que nuevas generaciones califican como poco ingenioso y sin gracia.

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¿Cómo fue la colaboración de Adal Ramones?

Un segmento del programa El Otro Mundial fue difundido en las cuentas oficiales de Latinus. Ramones aparece frente a un público integrado por colaboradores. Luego, abre su participación con la frase que se incrustó en la memoria colectiva: “¿Quieren monólogo?"

Comienza con una crítica a los costos excesivos del Mundial 2026 y hace una referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el certamen deportivo se volvió un evento para gente “fifí”, término que acuñó el tabasqueño.

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Un segmento del programa El Otro Mundial fue difundido en las cuentas oficiales de Latinus.. (X: Latinus)

Ramones ironiza sobre haber tenido que trabajar en el estadio para costear los accesos cuando es interrumpido por el tiktoker Paco de Miguel, quien entra caracterizado como una ficticia exesposa de Ramones.

A partir de ese momento, la dinámica se convierte en la mezcla de dos estilos de comedia. Ramones intenta seguir adelante con el monólogo mientras es interrumpido a cada instante por su ex.

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Reacciones en X

En X —anteriormente Twitter—, la recepción fue negativa. Entre críticas feroces, hubo comentarios de antiguos fanáticos de Otro Rollo que admitieron sentirse decepcionados del programa. “Adal era el máximo entretenedor en México hace 25 años. Repito: 25 años. Para explicarme mejor, imaginen que Paco Malgesto hubiese dirigido Otro Rollo a finales de los 90’s”.

Otros usuarios fueron menos argumentativos: “Se quedó atrapado en su papel de chavorruco de 20 años”. Si bien los cuestionamientos se centraron en Ramones, Paco de Miguel tampoco dejó sensaciones positivas: “Con tanto influencer simpático, ¿para qué contratan a este tipo que no tiene gracia y ya está pasado de moda?"

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El monólogo de Ramones dividió comentarios en X. (X)

Adal Ramones y el choque con las nuevas generaciones: “No veo comentarios en redes”

Este choque con las nuevas generaciones no es nuevo para Adal Ramones. A mediados de 2025 fue blanco de críticas por su desempeño como conductor estelar del reality show La Granja VIP.

Entre equivocaciones técnicas de la producción, en más de un programa Adal Ramones confundió a los participantes al explicar reglas del juego. Incluso, en las galas de eliminación, mató el clímax anticipando qué famoso sería eliminado del proyecto.

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En diciembre de 2025, tras el final de La Granja VIP, Adal Ramones declaró a la prensa que la funa o la cancelación no le quitaba el sueño: “No me engancho con lo que la gente pueda decir de La Granja, desde hace muchos años no veo comentarios en las redes sociales, mi oficina es la que contesta; a mí jamás me verás respondiendo”.

El desempeño de Adal ramones sigue generando reacciones en X. (Captura de pantalla, X)

Un precursor del stand-up

Adal Ramones es un famoso presentador, actor, comediante y productor de televisión mexicano. Es ampliamente reconocido en México y Latinoamérica como un icono del entretenimiento, principalmente por haber sido el creador y conductor de Otro Rollo, uno de los late-night shows más exitosos e influyentes de la televisión abierta entre los años 90 y principios de los 2000.

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A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como un referente de la comedia y el monólogo stand-up.