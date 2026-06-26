México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

El histórico partido del Tri rompió un nuevo récord al ser el más visto en la historia. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Además de terminar la Fase de Grupos de manera perfecta y sin recibir goles, se rompió un récord histórico de audiencia para la Selección Mexicana: el partido ante Chequia en la Copa del Mundo 2026 reunió a 30.4 millones de espectadores y se convirtió en la transmisión más vista en la historia de la televisión nacional.

El encuentro de la tercera jornada de la Fase de Grupos, disputado en el Estadio Ciudad de México, le dio a México el paso perfecto con nueve puntos tras vencer al conjunto checo. La cifra de audiencia incluye los canales de televisión y la plataforma VIX.

PUBLICIDAD

Para los aficionados tricolor, este partido fue muy importante en este torneo. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

La audiencia de México en la fase de grupos

El dato, que muestra parte del impacto que ha tenido la Copa del Mundo 2026 tan solo en el ambiente televisivo, fue dado a conocer por Televisa Univision. La empresa también señaló que el partido superó los registros de los dos encuentros anteriores del Tri en el torneo.

Antes del juego frente a Chequia, el debut de México ante Sudáfrica registró 23.4 millones de personas. Después, la victoria ante Corea del Sur llegó a 25.5 millones de televidentes, cifras que también representaron números históricos pero que quedaron atrás luego del juego contra los europeos.

PUBLICIDAD

Con el tercer partido, la audiencia volvió a subir. La progresión en esta Copa del Mundo 2026 quedó así:

Sudáfrica: 23.4 millones

Corea del Sur: 25.5 millones

Chequia: 30.4 millones

La goleada de México a Chequia fue un parteaguas para el equipo de Javier Aguirre. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Qué integra la cifra de 30.4 millones

De acuerdo con TelevisaUnivision, el total contempla tanto la audiencia conseguida en sus canales de televisión como la registrada en VIX, independientemente de transmisiones como la de la televisora de enfrente.

PUBLICIDAD

La empresa también precisó que solo sus canales de televisión en México concentraron 24.8 millones de personas durante la transmisión del partido.

Ventaja sobre TV Azteca y expectativa para octavos

En televisión abierta, TV Azteca quedó por debajo de la cobertura de TelevisaUnivision, que reportó una ventaja de 18% durante el partido entre México y Chequia.

PUBLICIDAD

México rompió el récord de audiencia en cada uno de sus partidos en la presente Copa del Mundo. De cara al juego de los 16vos de final del próximo 30 de junio, se espera que la cifra aumente si el Tricolor avanza en el certamen.

El Vasco Aguirre aprovechó para meter a futbolistas que no habían tenido actividad en el Mundial. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

¿Qué sigue para México?

Actualmente aún no se conoce quién será el rival del Tri en los Dieciseisavos de Final, no obstante, los que más probabilidades tienen son Ecuador (equipo correspondiente al Grupo E) y Escocia (mejor tercer lugar del Grupo C).

PUBLICIDAD

Aunque también se puede colar el mejor tercer lugar del Grupo H en donde el rival podría ser Uruguay, el sorpresivo Cabo Verde o el viejo conocido Arabia Saudita a quien México venció en el pasado Mundial de Qatar 2022, pero no con el marcador que lo hacía acceder a los Octavos de Final, quedándose fuera en Fase de Grupos.