Padres de la Miss Universo Fátima Bosch desatan nueva polémica tras aparecer en un palco de lujo de la FIFA. (Instagram: Fátima Bosch / X)

La presencia de los padres de la actual Miss Universo México, Fátima Bosch, en uno de los palcos de lujo del Estadio Ciudad de México durante el partido de la Selección Mexicana volvió a colocar a la familia tabasqueña en el centro de la controversia.

La situación escaló después de que el creador de contenido y colaborador de Latinus, Vampipe, denunciara haber recibido una amenaza tras difundir imágenes de la pareja en redes sociales.

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La polémica comenzó cuando Vampipe publicó en su cuenta de X fotografías donde aparecen Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa disfrutando del encuentro desde una zona preferencial del estadio, cuyos accesos, según diversas versiones difundidas en redes sociales, superarían los 100 mil pesos por persona.

En las imágenes, los padres de la reina de belleza aparecen portando camisetas de la Selección Mexicana mientras observan el partido y toman fotografías desde el área VIP.

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La publicación generó cientos de comentarios y abrió nuevamente el debate sobre la cercanía de integrantes de la familia Bosch con el ámbito político y empresarial.

Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa asisten a un encuentro deportivo desde una zona preferencial del estadio. (X: Vampipe)

Vampipe denuncia amenaza tras difundir las fotografías

Horas después de compartir las imágenes, Vampipe aseguró haber recibido un mensaje que interpretó como una amenaza velada.

“Publiqué algo sobre el padre de Miss Universo en el estadio; la gente ya empezó a defenderlo en las respuestas. Todo normal, seguramente paga por servicios de control de redes sociales o algo así. Pero entonces llegó este mensaje con una velada amenaza de muerte”, escribió el creador de contenido.

El mensaje al que hizo referencia señalaba: “Porque luego matan gente solo por tirar el veneno. Aquí, en Tab., se sabe que esa familia ha sido acomodada desde que nacieron”.

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La denuncia provocó nuevas reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron esclarecer el origen del mensaje y garantizar la seguridad del comunicador.

Hasta el momento, ni la familia Bosch ni las autoridades han emitido un posicionamiento público respecto a las amenazas denunciadas.

El tuit del creador de contenido Vampipe documenta la amenaza recibida tras difundir imágenes y solicita apoyo aludiendo a posibles consecuencias. (X: Captura de pantalla)

Las conexiones de la familia Bosch con Morena y el sector público

El escrutinio público sobre la familia Bosch no es nuevo. El padre de la actual Miss Universo México, Bernardo Bosch Hernández, mantiene una trayectoria vinculada al sector energético y a instituciones gubernamentales.

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De acuerdo con información disponible en su perfil profesional de LinkedIn, Bosch Hernández continúa presentándose como asesor del director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las áreas estratégicas de la empresa productiva del Estado.

Su carrera profesional ha estado relacionada con áreas de enlace institucional, relaciones públicas y programas de desarrollo comunitario, particularmente a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), iniciativa impulsada por Pemex para fortalecer vínculos con comunidades donde opera la empresa.

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Bernardo Bosch Hernández, es un personaje de peso en el sector energético; Bernardo Bosch Fernández ha sido asesor en el Senado y busca abrirse camino en la política. (Radio Río, Facebook / @bernardobosch7, @fatimaboschfdz, Instagram)

Asimismo, participó en proyectos relacionados con la interlocución entre la industria energética y el Poder Legislativo, una trayectoria que ha alimentado especulaciones en redes sociales sobre una supuesta cercanía con figuras de la llamada Cuarta Transformación y con el partido Morena, aunque no existe información pública que confirme militancia partidista.

Por su parte, Bernardo Bosch Fernández, hermano de Fátima Bosch, confirmó su participación en el proceso interno del partido Morena en Tabasco para buscar un cargo de elección popular.

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Una familia con tradición en certámenes de belleza

La notoriedad pública de la familia Bosch-Fernández también está ligada a los concursos de belleza. Fátima Bosch forma parte de una tradición familiar que se remonta varias décadas.

Mónica Fernández junto a Ricardo Monreal en el Senado de la República. Instagram: @monicaferbal

Sus tías, Mónica Fernández y Claudia Fernández, obtuvieron en 1984 y 2004, respectivamente, el reconocimiento de Flor Tabasco, uno de los certámenes culturales y de belleza más emblemáticos de la entidad.

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La reciente aparición de los padres de la reina de belleza en un palco preferencial del Mundial y la posterior denuncia de amenazas realizada por Vampipe han vuelto a colocar a la familia bajo el foco mediático y político, en medio de un debate que continúa creciendo en redes sociales.