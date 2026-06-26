Así recibieron a militares mexicanos en Venezuela para las labores de búsqueda tras terremotos: Sheinbaum hablará con Delcy Rodríguez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que anoche llegaron a Venezuela los 250 elementos del Ejército Mexicano, que ayudarán en los trabajo de búsqueda y rescate tras los dos terremos que ocurrieron en ese país el miércoles pasado, que dejó miles de inmuebles dañados y centenas de personas fallecidas.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que a las 10:00 horas de hoy hablará por teléfono con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar su solidaridad por la tragedia.
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