El líquido que debes agregar al colchón para eliminar las manchas amarillas

El sudor que el cuerpo libera durante la noche se acumula en las fibras del colchón y genera manchas con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada noche, el cuerpo libera sudor de forma natural mientras duerme.

Ese líquido no desaparece: se acumula en las fibras del colchón y, con el paso del tiempo, deja una huella visible.

Las manchas amarillas que aparecen en la superficie no son señal de descuido, sino el resultado de un proceso químico que ocurre noche tras noche sin que nadie lo note.

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La dermatóloga Rosa María Ponce Olivera, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica en UNAM Global que el sudor humano contiene agua y electrolitos, principalmente sodio, potasio y cloro.

Las manchas amarillas en el colchón son el resultado de un proceso químico, no de falta de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esos componentes se suman compuestos orgánicos que, al quedar atrapados en los materiales del colchón, reaccionan con el oxígeno del ambiente y se fijan en las fibras.

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Ese contacto prolongado con el aire es lo que genera la coloración, y existe un líquido con el que pueden eliminarse.

El líquido que quita las manchas amarillas del colchón, según la ciencia

El líquido que rompe ese proceso de oxidación es el agua oxigenada, conocida químicamente como peróxido de hidrógeno (H₂O₂).

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de Estados Unidos señala en sus fichas toxicológicas que el peróxido de hidrógeno se encuentra en concentraciones de 3 a 9% en productos domésticos y se usa precisamente como blanqueador de vestimentas.

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Las manchas amarillas en el colchón pueden ser el resultado de un proceso químico, no de falta de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la industria, agrega la misma fuente, se emplea en concentraciones más altas para blanquear telas y papel.

Su mecanismo es directo: al ser un agente oxidante, el agua oxigenada descompone los compuestos orgánicos responsables de las manchas y los convierte en moléculas incoloras que se eliminan con facilidad.

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La concentración correcta y los cuidados al aplicarla

La solución de uso doméstico, que la ATSDR ubica en concentraciones de entre 3 y 9% y que se vende en farmacias y supermercados, es suficiente para este tratamiento.

La misma fuente indica que esa presentación se comercializa específicamente para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas.

El sudor humano contiene agua, sodio, potasio y cloro, según la dermatóloga Rosa María Ponce Olivera de la Facultad de Medicina de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la revista científica ACS Sustainable Chemistry & Engineering, publicación de la American Chemical Society, identificaron que el escualeno y el ácido oleico —presentes en los aceites naturales de la piel— se oxidan al exponerse al calor corporal y al aire, y producen los pigmentos amarillos que se fijan en las telas.

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Cuanto antes se trate la mancha, menor es la oxidación acumulada en las fibras y más efectiva resulta la intervención.

La ATSDR advierte que el contacto directo con la piel puede producir irritación y descoloración pasajera.

Los compuestos orgánicos del sudor reaccionan con el oxígeno del ambiente y se fijan en las fibras del colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso recomienda usar guantes durante la aplicación y trabajar en un espacio ventilado.

Los envases deben guardarse fuera del alcance de niños y nunca en recipientes que puedan resultar atractivos para ellos, como botellas de refresco.

La misma agencia precisa que el agua oxigenada es inestable y se descompone rápidamente en oxígeno y agua al entrar en contacto con materia orgánica.

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Cuanto antes se trate la mancha, menor es la oxidación acumulada en las fibras, de acuerdo con investigadores de ACS Sustainable Chemistry & Engineering. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa reacción, que libera calor, es precisamente la que actúa sobre los pigmentos del colchón y los desintegra sin dejar residuos tóxicos en la superficie tratada.

Qué colchones no deben tratarse con este método

No todos los materiales responden igual. Los colchones con telas de color o con recubrimientos delicados pueden decolorarse ante la acción oxidante del producto.

La observación general es reservar este método para superficies blancas o de tonos claros, donde el efecto blanqueador del agua oxigenada trabaja a favor del resultado.

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Una infografía de Infobae detalla los materiales de colchón y el tiempo adecuados para aplicar agua oxigenada en su limpieza, indicando cuándo evitar el tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Chemical Society señala que los compuestos que originan el amarillamiento —escualeno y ácido oleico— se acumulan de forma progresiva en las fibras.

Por eso, tratar las manchas en cuanto aparecen resulta más efectivo que intentar revertir una decoloración que lleva meses asentada.