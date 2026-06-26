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Sheinbaum dialogó con el Rey de España sobre el reconocimiento a los pueblos indígenas: esto respondió el monarca

Detalló que la Corona española aseguró que tiene este tema en su agenda política

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Ilustración acuarela de Claudia Sheinbaum y el Rey Felipe VI sentados en una mesa con micrófonos y botellas. Detrás, una bandera mexicana.
Claudia Sheinbaum y el Rey Felipe VI de España dialogan sobre temas de reconocimiento a pueblos originarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre la reunión que tuvo con el rey de España, Felipe VI, el pasado 25 de junio en Palacio Nacional, Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 26 de junio, la mandataria relató que el principal tema que planteó fue la importancia de la reivindicación de los pueblos indígenas y originarios de México.

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En referencia a las anteriores negativas de la Corona española por reconocer un daño a los pueblos indígenas a causa de la conquista, la mandataria compartió que el rey Felipe VI manifestó su interés en seguir abordando este tema dentro de su agenda política.

Claudia Sheinbaum detalló que a “él le interesaba, una vez que habíamos hablado de este tema, pues seguir trabajando conjuntamente hacia adelante", relató.

Así fue la reunión entre ambos jefes de estado

La mandataria mexicana relató la reunión que se realizó en el Salón Embajadores y que contó con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el embajador Quirino Ordaz y otros mienbros de ambos gobiernos.

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“Hablamos de distintos temas. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, originarios. La importancia que para México tienen los pueblos y hablé de por qué la solicitud del perdón es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber", declaró Sheinbaum.

FOTO DE ARCHIVO: Danzantes realizan rituales en la explanada de la capital mexicana. EFE/Mario Guzmán
FOTO DE ARCHIVO: Danzantes realizan rituales en la explanada de la capital mexicana. EFE/Mario Guzmán

Actualmente, 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas y en el país se hablan 69 lenguas originarias, detalló la mandataria. Remarcó que el reconocimiento de la grandeza cultural de México debe vincularse con las civilizaciones previas a la llegada de los españoles y con la resistencia de los pueblos indígenas, la cual ha sido fundamental en la construcción del México actual.

“La resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy, cómo los valores de los pueblos originarios han formado a las y los mexicanos, cómo durante años, incluso después de la colonia, los pueblos indígenas fueron discriminados”, afirmó la mandataria.

La solicitud de perdón, insistió, es relevante no solo por la memoria, sino porque representa un acto de dignidad y un rechazo a la discriminación y al racismo.

Respuesta del rey Felipe VI y acuerdos culturales

Según detalló Sheinbaum, el rey Felipe VI escuchó atentamente la postura mexicana y manifestó su interés en mantener el trabajo conjunto, especialmente de cara al próximo encuentro iberoamericano en Madrid, programado para noviembre, donde una de las mesas de trabajo estará dedicada a los pueblos originarios. La presidenta señaló que el monarca valoró la importancia del tema y se mostró dispuesto a profundizar en la cooperación en este ámbito.

Ilustración en acuarela de un hombre y una mujer con traje estrechando manos, banderas de México y España flanqueando una puerta de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas partes acordaron la realización de tres exposiciones culturales en España: una sobre los refugiados de la República Española, otra dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz y una más sobre la cultura maya. Estos acuerdos, remarcó Sheinbaum, son resultado del trabajo previo entre los equipos de ambos gobiernos y buscan fortalecer los lazos culturales.

El encuentro, puntualizó la presidenta de México, “no se hubiera podido dar si no hubiera habido este acercamiento por parte de ellos, de estas declaraciones”, subrayó Sheinbaum, recordando que la visita solo fue posible tras los avances hacia el reconocimiento público, por parte de la monarquía española, de los abusos cometidos durante la conquista.

El encuentro también abordó temas globales como la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la paz internacional. Sheinbaum relató que, tras la reunión formal, ambos líderes visitaron juntos el mural de Diego Rivera, “La epopeya del pueblo mexicano”, donde continuaron conversando sobre la situación internacional y la visión de México en el mundo.

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