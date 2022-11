Claudia Sheinbaum y otros funcionarios de la 4T lamentaron la muerte de Pablo Milanés

Duele la muerte de Pablo Milanés. Nos queda su bella música y letras y el hasta siempre. …Todavía yo no sé si volverá, Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas⁰No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que dá… pic.twitter.com/P8B8ImKA9u