México

INAH lanza guía digital para visitar Teotihuacán: qué rutas ofrece y cómo descargar el mapa oficial

A través de la herramienta desarrollada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los usuarios acceden a mapas interactivos, información actualizada de monumentos y alternativas para quienes tienen poco tiempo o movilidad reducida

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Vista aérea de una gran pirámide antigua de piedra con múltiples niveles y escalinatas, con personas subiendo y bajando. Alrededor hay árboles y una montaña al fondo
Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. (INAH/Cortesía)

El INAH lanza una guía digital para explorar la Zona Arqueológica de Teotihuacán con siete rutas temáticas, recorridos virtuales e información práctica en español e inglés, justo cuando México se prepara para recibir a millones de visitantes por la Copa Mundial de Futbol 2026.

La plataforma, disponible en visitateotihuacan.inah.gob.mx, fue desarrollada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el marco del Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

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“Esta herramienta permite que cada persona planee su recorrido de acuerdo con sus intereses, tiempos y necesidades”, señaló Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

La funcionaria agregó que “cuidar Teotihuacán también significa compartir su historia con responsabilidad, hacer más accesible su visita y fortalecer el vínculo entre patrimonio, memoria y públicos”.

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Información práctica antes de llegar

Vista trasera de tres personas, una con gorra, otra con sombrero de paja y la tercera con camisa clara, mirando una gran pirámide de piedra
Para quienes prefieran planear sin conexión, la herramienta ofrece la descarga de la Guía Práctica de Visita junto con el mapa oficial de la ZAT. (INAH/Cortesía)

La directora de Operación de Sitios del INAH, Vania Carrillo Bosch, precisó que la plataforma concentra en su sección de datos básicos todo lo necesario para preparar la visita: horarios, costos, tiempo aproximado de recorrido, ubicación, opciones de traslado, servicios disponibles, recomendaciones y normas de conducta dentro de la zona arqueológica (ZAT).

Para quienes prefieran planear sin conexión, la herramienta ofrece la descarga de la Guía Práctica de Visita junto con el mapa oficial de la ZAT. A esto se suma una nueva señalética instalada en el sitio, que orienta a los visitantes en las distintas secciones del núcleo monumental.

Siete rutas para todos los perfiles

Captura de pantalla de una aplicación móvil con un mapa de calles y áreas verdes. Muestra iconos coloridos de animales, naturaleza y símbolos. Texto: 'EXPLORA', 'Rutas temáticas'
La ruta corta está pensada para quienes disponen de poco tiempo: concentra los monumentos más representativos, las Pirámides del Sol y de la Luna. (INAH/Cortesía)

Al seleccionar cualquiera de las siete rutas temáticas, la plataforma despliega un mapa con los puntos de visita, información de cada monumento arqueológico, tiempo estimado, distancia, nivel de dificultad y la puerta de acceso correspondiente.

La ruta corta está pensada para quienes disponen de poco tiempo: concentra los monumentos más representativos, las Pirámides del Sol y de la Luna. La ruta larga, en cambio, parte de La Ciudadela y avanza hasta la Plaza de la Luna, con paradas en conjuntos habitacionales, museos y estructuras poco visitadas.

La herramienta contempla públicos diversos: familias, grupos escolares, apasionados de la arqueología y personas con movilidad reducida.

Recorridos virtuales y patrimonio mundial

Mano sostiene un smartphone rosado con una aplicación de mapa en primer plano; al fondo, la Pirámide del Sol de Teotihuacán bajo un cielo nublado
Mano sosteniendo un smartphone con una aplicación de guía turística activa, con la Pirámide del Sol de Teotihuacán y el cielo nublado como telón de fondo, mejorando la visita al sitio histórico. (INAH/Cortesía)

La plataforma incluye recorridos virtuales en puntos de alto valor patrimonial: el Templo de la Serpiente Emplumada, con su decoración de cabezas del animal mítico; la Calzada de los Muertos, eje monumental central de la antigua metrópolis; y la vista del Valle de Teotihuacán desde la cima de las pirámides.

Dos secciones adicionales abordan, a través de videos y materiales de difusión, la importancia de conservar el sitio, inscrito desde 1987 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Una ciudad de casi un milenio

Captura de pantalla de una interfaz móvil con información detallada: días y horas de operación, tarifas de entrada, política de mascotas y estacionamiento
Captura de pantalla mostrando horarios, tarifas de entrada con descuentos, y políticas de acceso para un sitio cultural o museo. (INAH/Cortesía)

Esos contenidos permiten profundizar en el conocimiento de una cultura que se desarrolló durante casi un milenio en el Altiplano Central, aproximadamente entre 200 a.C. y 700-750 d.C.

En su apogeo, entre los años 350 y 450 d.C., la ciudad albergó a más de 100,000 habitantes, lo que la convierte en una de las urbes más pobladas del mundo antiguo en su época. La ZAT recibe cerca de dos millones de visitantes al año.

Seguridad reforzada tras el ataque del 20 de abril

El lanzamiento de la guía digital llega en un momento de especial atención sobre la seguridad en el sitio. El 20 de abril de 2026, un hombre armado disparó contra turistas desde la Pirámide de la Luna, lo que dejó una visitante canadiense muerta y al menos 13 personas heridas, y obligó al cierre temporal de la ZAT.

Tras la reapertura, el INAH desplegó un operativo permanente con 70 elementos de la Guardia Nacional distribuidos en el perímetro, las puertas de acceso y el interior del recinto. A estos se suman 69 custodios especializados del Instituto y 20 efectivos de policía auxiliar.

Las cinco entradas al sitio cuentan ahora con arcos detectores de metales y revisión de bolsas y bultos. El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, confirmó las medidas en conferencia de prensa.

Sobre el impacto en la afluencia, la secretaria Curiel de Icaza indicó que la recuperación fue rápida: “Al tercer día que abrimos ya teníamos recuperada la misma afluencia normal”, con registros de alrededor de 4,000 visitantes diarios. Las autoridades proyectan un incremento de entre 32 y 35% en las visitas durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

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