“Porkirio” de Cachún Cachún Ra Ra destapó el uso de sustancias en el programa juvenil de los 80

Cachún Cachún Ra Ra inició transmisiones en 1981 y las finalizó en 1987 (Foto: Facebook@Steve Rivera)

Sin duda un programa que marcó época en la televisión juvenil de los años 80 en México fue Cachún cachún ra ra, un sitcom que fue todo un éxito entre la audiencia y se mantuvo varios años al aire.

Comunidad LGBT+ refrendó su apoyo Denise Maerker tras confirmar su salida del noticiero principal de Televisa Integrantes, en redes sociales, aseguraron que la periodista “hizo historia” en más de una ocasión, al mostrar desde la bandera a nivel nacional, un reportaje sobre infancias trans y otro sobre el arte Drag en México VER NOTA

En sus capítulos se contaban las aventuras de un grupo de estudiantes de preparatoria, sus maestros y las situaciones que los llevaban a vivir cómicos enredos “de situación”, y por las filas del programa desfilaron personalidades que se mantienen vigentes en el medio del entretenimiento como Eugenio Derbez, Adela Noriega, Alma Delfina y Lupita Sandoval, Naile Norvind y Ari Telch.

Sin embargo, muchos otros integrantes del elenco del programa Televisa ya no se encuentran con vida, por lo que mucho se ha hablado de una presunta “maldición” en el emblemático programa producido por Luis de Llano.

Del show emergieron figuras como Nailea Norvind, Adela Noriega y Eugenio Derbez (Foto: Twitter@Televisa)

Figuras como José Demara, Rodolfo Rodríguez, Viridiana Alatriste -hija de Silvia Pinal- y José Armando Flores, quienes formaban parte del cuadro principal de actores del programa que dejó de transmitirse en 1987, fueron muriendo uno tras otro luego de su participación en el show que presentaba a personajes como “Petunia”, “Calixto”, “El Jagger”, “Nina”, “Miss Evergreen” y “La señorita Godzilla”.

Paola Rojas celebró su próxima salida del noticiero mañanero de Televisa desde el mar Su reemplazo en “Al Aire” abrió un debate en redes sociales y muchos aseguraron que ya no verán el espacio informativo VER NOTA

En su momento también se ventiló públicamente que algunos actores de la emisión consumían sustancias ilícitas, situación de la que habló ahora el actor Gerardo González en el programa El minuto que cambió mi destino. El actor que dio vida a “Porkirio” en el recordado programa juvenil “ochentero”, expresó que sí llegó a ver a sus compañeros consumiendo marihuana.

Pero el actor dejó claro que esa situación nunca lo asustó porque “drogas hay en todos lados”, además de que nada se salió de control. “Yo creo que había droga como en todos lados. Así como en Relaciones Exteriores, así como en la Secretaría de Hacienda, así como en una escuela o un despacho jurídico”, dijo el actor de hoy 69 años.

Tras la muerte de varios actores del elenco, se ha hablado de una supuesta "maldición" (Foto: Twitter@Televisa)

“Éramos jóvenes experimentando, famosos, en todos lados nos abrían las puertas, en todos lados nos recibían. Fue una trampa de alguna manera, algunos cayeron en ella, pero lo que yo siempre odié de todo eso fue la fama a lo estúpido... No podíamos comer en un restaurante, se te venía la gente encima. Puedo entender por qué la gente se vuelve loca”, aseguró el actor que se ha mantenido más enfocado en una carrera teatral y en sus proyectos personales.

El recordado “Porkirio” expresó que más allá del consumo de cannabis entre parte del elenco del programa nunca vio algo más, y aseguró que esta sustancia a él nunca le llamó la atención.

Quiénes han sido los rostros del noticiero estelar de Televisa: de Zabludovsky al próximo debut de Enrique Acevedo Previo a la llegada de “24 horas” existió “Café Matutino”, que también fue conducido por el periodista Jacobo, por lo que el futuro fin de “En Punto” con Denise Maerker ha revivido el interés de los televidentes por conocer la historia VER NOTA

“Sí había mota, había mucha mota. A mí particularmente nunca me gustó porque el olor me molesta muchísimo. Nunca caí, yo soy mucho de tabaco, me encanta ir a un restaurante a echarme mis drinks y platicar”, aseguró el histrión, quien recordó que no vio a sus compañeros consumir algún tipo de droga “dura”.

El show producido por Luis de Llano fue un suceso no sólo en México, sino en países de Latinoamérica (Foto: Facebook@Steve Rivera)

“Sí había, claro que había y la fumaban, claro que existía y había fiestas. Otras cosas no lo sé, yo nunca vi una jeringa, nunca vi una cosa más allá”, relató Gerardo González.

Asimismo, el actor confesó haberse sentido muy apabullado por la fama que logró por aquellos años, al grado de llegar a ser insoportable. “En la televisión sale comida para gatos, pañales desechables, actores, de todo. No puedes pensar que ya porque saliste en la televisión eres famoso. Yo prefiero el reconocimiento de alguien que me diga: ‘te vi en una obra de teatro y me gustó tu trabajo’ a ese momento brutal de que te metan un papel para que les firmes”, dijo el actor en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

SEGUIR LEYENDO: